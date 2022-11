A Black Friday é o maior evento de compras da temporada e geralmente o melhor momento para comprar todos os gadgets de tecnologia que os consumidores estão procurando. O evento tecnicamente ocorre em 25 de novembro, mas está se tornando uma “temporada” inteira em si, com grandes descontos.

No entanto, encontrar uma boa promoção de iPhone durante esse período pode ser complicado. Sendo assim, vejamos onde comprar iPhone na Black Friday 2022.



Quando é a Black Friday?

A Black Friday 2022 acontece na sexta-feira 25 de novembro, mas diversos varejistas já oferecem produtos com descontos durante todo mês de novembro.

Black Friday na Apple

A Apple tem seu período de oferta, que vai de 25 a 28 de novembro deste ano, no período da Black Friday. Contudo, mais uma vez, os consumidores brasileiros ficaram de fora. Isso porque a empresa não realiza o que chama de “dias especiais de compras” para os consumidores brasileiros desde 2013.

É importante observar que os “descontos” da Apple em outros países ocorrem por meio de Gift Cards. Assim, quando um determinado produto é adquirido, o consumidor recebe um vale-presente de valor definido, variando de US$ 25/25 € a US$ 250/250 €.

Operadoras

A maioria das promoções de iPhone na Black Friday 2022 vem de operadoras, que na maioria das vezes realizam negócios no lançamento de novos aparelhos. Todavia, os negócios quase sempre vêm com um monte de amarras, podendo não ser um problema tão grande, dependendo de como você está utilizando a operadora e seus planos específicos.

Para elucidar melhor essa questão, abaixo encontram-se as promoções realizadas pelas 3 maiores operadoras do Brasil, para o iPhone 14 de 256 GB, que no site oficial da Apple está por R$ 8.599,00.

Claro

O Iphone 14 de 256 GB está por R$ 7.799,00 ou 24x de R$ 324,96 s/ juros, ancorado ao plano de internet de 20 GB no valor de R$ 44,90, com fidelidade de 12 meses.

Vivo

O Iphone 14 de 256 GB está por R$ 7.499,00 à vista ou em até 12 vezes de R$ 624,92, para os clientes pós Vivo, com fidelidade de 12 meses.

Tim

O Iphone 14 de 256 GB está por R$ 7.099,00 ou em até 12x de R$ 591,58 sem juros, ancorado ao plano TIM Black 25 GB no valor de R$ 114,99, com fidelidade de 12 meses.

Varejistas

Se você deseja comprar um iPhone sem pagar por um plano de celular, deve consultar as ofertas da Black Friday de grandes varejistas como Amazon, Ponto, Mercado Livre, Submarino, Fast Shop e muito mais.

É difícil determinar qual empresa oferecerá os maiores descontos, já que os melhores negócios ocorrem no modo “relâmpago” (preços baixos e estoque limitado), mas no geral, provavelmente não serão muito diferentes entre si.

Vejamos os preços nas principais varejistas para o modelo iPhone 14 de 256 GB nesta Black Friday.

Amazon : Apple iPhone 14 (256 GB) está sendo vendido por R$7.599,00 ou até 10x R$ 759,90 sem juros;

Ponto : Apple iPhone 14 (256 GB) está sendo vendido por R$ 7.199,10 no PIX ou R$ 7.999,00 em até 4x de R$1.999,75 sem juros no cartão de crédito;

Mercado Livre : Apple iPhone 14 (256 GB) está sendo vendido por R$ 7.209 ou até 10x R$ 720,90 sem juros no cartão de crédito;

Submarino : Apple iPhone 14 (256 GB) está sendo vendido por R$ 7.190,10 no PIX ou R$ 7.989,00 em até 8x de R$ 998,62 sem juros no cartão de crédito;

Fast Shop : Apple iPhone 14 (256 GB) está sendo vendido por R$ 7.209,00 ou até 10x de R$720,90 sem juros no cartão de crédito.

Em suma, é importante estar atento aos cupons oferecidos por cada varejista em dispositivos eletrônicos na Black Friday 2022. Eles sim, podem trazer uma boa economia na hora de comprar seu novo Iphone.



O que é Black Friday?

A Black Friday é um evento comercial, conhecido pelos descontos em produtos de diversas categorias, tanto em estabelecimentos físicos quanto em lojas online.

Como surgiu a Black Friday?

A data da Black Friday surgiu nos Estados Unidos e sempre acontece na última sexta-feira do mês de novembro, uma semana após o feriado de Ação de Graças.

Quando começou a Black Friday no Brasil?

A primeira Black Friday no Brasil foi realizada em 2010. Cerca de 50 lojas do varejo nacional adotaram a data já utilizada nos Estados Unidos e conhecida pelo grande número de vendas de produtos com descontos.

LEIA TAMBÉM

Latam, Gol, Azul: onde encontrar passagem aérea com desconto na Black Friday 2022

5 sites para conseguir cupons de desconto de graça para a Black Friday 2022

Qual é o melhor horário para comprar na Black Friday 2022?