Black Friday Ponto com cupom de até 20%: conheça as principais promoções

A Ponto, mais conhecida como “Ponto Frio”, rede varejista brasileira, fundada em 1946 no Rio de Janeiro, promete trazer muitas promoções, cupons de desconto, frete grátis, entrega rápida e parcelamento de até 30 vezes sem juros no cartão Ponto para a sua Black Friday de 2022.



Quando é a Black Friday?

A Black Friday Ponto acontecerá no dia 25 de novembro às 00h, com ofertas e descontos durante todo o dia em celulares, laptops, TVs e artigos para casa como guarda-roupas, geladeiras, sofás e muito mais.

Black Friday Ponto Frio

Novembro se transformou na antecipação do Natal. Nas lojas da rede Ponto, haverá atendimento em horários diferenciados, enquanto na internet, haverá promoções da Black Friday que ultrapassam 24 horas.

Realizando as melhores condições de pagamentos, preços baixos e atendimento personalizado, celulares, notebooks, máquinas de lavar, TVs de LED, brinquedos, geladeiras, cafeteiras elétricas, liquidificadores, liquidificadores e muito mais estarão em promoção.

Além disso, eletroeletrônicos, eletrodomésticos e telefones podem ser considerados a “cereja do bolo” da varejista brasileira, estando entre as ofertas mais populares da Black Friday 2022 na Ponto.

Cupom de desconto até 20% na Black Friday Ponto

A Ponto não se recusou a apresentar as melhores promoções antes do dia da Black Friday, com cupons de desconto e ofertas exclusivas. Este é um bom sinal. Com alguns dias de antecedência, dará aos clientes mais tempo para se beneficiar de grandes promoções, além de poderem se planejar sem que haja problemas de última hora.

Desse modo, tanto no site como no app do Ponto, os clientes podem optar por cupons de 5%, 10%, 15% e 20% de desconto em produtos selecionados, válidos para produtos vendidos e entregues pela Ponto. Para isso, basta selecionar o produto desejado e colocar no carrinho de compras, inserir o cupom (BLACK) e finalizar a compra.

Pix de Milhão Ponto

Iniciado em 21 de outubro de 2022 e com término às 23:59 do dia 31 de dezembro de 2022, no horário de Brasília, a Ponto oferece o “Pix de Milhão Ponto”. A cada R$100 em compras na loja, site ou APP do Ponto, por pedido e em qualquer produto, o cliente ganha 1 número da sorte para concorrer a R$1 milhão.

Além disso, ao pagar com o cartão Ponto, o consumidor ganhará 1 número da sorte adicional, independente do valor do pedido. Importante destacar que os números da sorte serão enviados por e-mail até 5 dias antes do sorteio, que ocorrerá em 12 de janeiro de 2023.

Produtos favoritos para a Black Friday Ponto 2022

No Ponto é possível encontrar as melhores ofertas da Black Friday 2022. Tudo o que os clientes procuram por um preço baixo que cabe no bolso e com parcelamento em até 24x no cartão Ponto. Confira os produtos favoritos para a Black Friday 2022.

1. Smartphones

Já pensou em fazer um upgrade no smartphone? Na Black Friday Ponto os consumidores podem encontrar os smartphones mais desejados da Apple, Samsung, Motorola e Xiaomi com até 49% de desconto.

2. Smart TV

Pensando para maratonar séries, assistir filmes e os jogos do Brasil em uma TV smart de qualidade? A Black Friday Ponto possui as melhores marcas como Samsung, LG, Philco, TCL, Philips e mais, com até 56% de desconto. Confira 5 modelos de Smart TV para ficar atento na Black Friday esse ano.

3. Notebook

Procurando um notebook para trabalhar ou estudar? Encontre notebooks da Dell, Samsung, Apple, Acer, HP e muito mais com a melhor configuração para seu home office com até 54% de desconto.

4. Vídeo games

Prepare-se para curtir seu videogame favorito! Confira as muitas ofertas no mundo gamer, ofertas especiais na última geração de consoles: PS5, Xbox Series X e Nintendo Switch e jogos com até 73% de desconto.

Veja descontos, dicas e outros conteúdos publicados pela EXAME sobre a Black Friday 2022!

Retira grátis Ponto

Para os clientes que buscam a comodidade de comprar online, mas não querem esperar pela entrega e ainda economizar no frete, o “Retira grátis” da Ponto é a solução. Com ele, o cliente pode fazer o pedido no site do Ponto e retirá-lo em uma de suas lojas físicas, com prazos menores e sem frete. Dito isso, a retirada na loja mais próxima do cliente é a opção mais rápida.

Copa do mundo e Black Friday Ponto

A Copa do Mundo FIFA 2022 já começou, mas para aqueles que ainda não adquiriram uma boa televisão para assistir aos jogos, ainda dá tempo de aproveitar as ofertas da Black Friday Ponto.

Assistir à Copa do Mundo em 4K parece uma proposta tentadora, que pode levá-lo a finalmente atualizar aquela velha TV HD. Afinal, a qualidade da imagem e do som é fundamental, o torcedor quer ver o jogo com clareza e suavidade e ser imerso em um som que evoque a atmosfera do estádio.

Desse modo, as ofertas da Black Friday começaram cedo, permitindo que os clientes possam adquirir uma TV com um grande desconto, que chegará a tempo de assistir aos demais jogos do maior espetáculo do futebol do planeta.

Melhores ofertas da Black Friday

Umas das TVs mais vendidas no site do Ponto, a Smart TV de 43 polegadas, UHD 4K da marca Samsung, com Processador Crystal 4K, tela sem limites, Alexa built in e Controle Único, está saindo de R$ 2.699,00 para R$ 2.071,00, ou seja, 23% de desconto, dos quais, 5% é exclusivo para pagamento via Pix.

Além disso, para os clientes que possuem o cartão de crédito Ponto, há a possibilidade de parcelar a compra em até 24x de R$ 90,83 sem juros.

Contudo, o maior desconto do site na categoria vai para a Smart TV de 50 polegadas, QLED 4K da Samsung, com Tela Matte, Design slim, suporte de parede slim incluso, única conexão e molduras customizáveis.

Em suma, a TV está saindo de R$ 7.899,00 para R$ 3.324,05, ou seja, 58% de desconto na Black Friday, dos quais, 5% é exclusivo para pagamento via Pix. Para os clientes que possuem o cartão de crédito Ponto, há a possibilidade de parcelar a compra em até 24x de R$ 116,63 sem juros.

Apesar de todas as promoções da Black Friday na Ponto, é sempre importante comparar os preços com os de outras lojas do varejo, conferindo se de fato o consumidor está aproveitando as melhores ofertas e condições para aquele produto.



O que é Black Friday?

A Black Friday é um evento comercial, conhecido pelos descontos em produtos de diversas categorias, tanto em estabelecimentos físicos quanto em lojas online.

Como surgiu a Black Friday?

A data da Black Friday surgiu nos Estados Unidos e sempre acontece na última sexta-feira do mês de novembro, uma semana após o feriado de Ação de Graças.

Quando começou a Black Friday no Brasil?

A primeira Black Friday no Brasil foi realizada em 2010. Cerca de 50 lojas do varejo nacional adotaram a data já utilizada nos Estados Unidos e conhecida pelo grande número de vendas de produtos com descontos.

