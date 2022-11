Latam, Gol, Azul: onde encontrar passagem aérea com desconto na Black Friday 2022

Para a Black Friday 2022, que neste ano acontece na sexta-feira 25, empresas aéreas decidiram baixar o preço das passagens para diferentes trechos nacionais e internacionais.

Companhias como GOL, LATAM e Azul reúnem descontos e pacotes promocionais exclusivos para a data. Entre os benefícios destacam-se o maior número de pontos nos programas de fidelidade das empresas e descontos progressivos nos preços finais das passagens, especialmente para destinos nacionais.

Veja, abaixo, alguns exemplos:

Onde comprar passagens aéreas com desconto na Black Friday

LATAM

Já em ritmo de "esquenta Black Friday", a LATAM oferece descontos e condições especiais de compra para passagens e também pacotes de viagens, com novas ofertas todos os dias. Para que as ofertas sejam válidas para voos nacionais, os bilhetes devem ser emitidos no mesmo dia da compra. Já para viagens internacionais, as viagens podem ser feitas entre 01/11/2022 e 15/06/2023.

Entre os destaques promociais estão passagens para destinos da América do Sul como:

Buenos Aires

Cusco

Santiago

Já na América do Norte, há promoções para os destinos

Cancún

Miami

Orlando

Cidade do México

Azul

A Azul contará com promoções na chamada Azul Friday. A empresa vai oferecer o acúmulo e resgate de pontos no programa de fidelidade, descontos sobre o valor das passagens aéreas e outros benefícios na aquisição de produtos e serviços de Azul Viagens As promoções são publicadas diariamente até a próxima segunda-feira (28), no site da companhia.

GOL

Durante os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo, nos dias 24 e 28 de novembro e 2 de dezembro, os torcedores que postarem um grito de "GOL" no Twitter, acompanhado da #linhasaereas, irão receber um cupom de 5% de desconto para ser usado até às 23h59 do dia de cada partida. Para o terceiro jogo (2/12), fora do período do Feirão Black Friday GOL, o desconto será de 10% — não válido para trechos promocionais.

A GOL deve anunciar novas ofertas na sexta-feira da Black Friday, no dia 25 de novembro. A intenção é oferecer descontos agressivos em passagens aéreas para trechos nacionais, vendidas no site da empresa.

O que é Black Friday?

A Black Friday é um evento comercial, conhecido pelos descontos em produtos de diversas categorias, tanto em estabelecimentos físicos quanto em lojas online.

Como surgiu a Black Friday?

A data da Black Friday surgiu nos Estados Unidos e sempre acontece na última sexta-feira do mês de novembro, uma semana após o feriado de Ação de Graças.

Quando começou a Black Friday no Brasil?

A primeira Black Friday no Brasil foi realizada em 2010. Cerca de 50 lojas do varejo nacional adotaram a data já utilizada nos Estados Unidos e conhecida pelo grande número de vendas de produtos com descontos.

