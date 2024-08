Franquias crescem 15,8% e faturam R$ 121 bilhões no primeiro semestre

O faturamento das franquias avançou 15,8% no primeiro semestre de 2024, chegando a R$ 121.7 bilhões. A nova pesquisa da ABF destaca Saúde, beleza e bem-estar, Alimentação - Food Service e Casa e Construção entre os maiores crescimentos no segundo trimestre.

O mercado de franquias cresceu mais do que o setor varejista no segundo trimestre.

Para Tom Moreira Leite, presidente da ABF, o crescimento de dois dígitos do setor de franquias neste trimestre, além de reafirmar a resiliência e confiança no mercado brasileiro por parte das redes, é um reflexo da recuperação econômica pós-pandemia e do aumento do consumo.

"O franchising é, de fato, uma alternativa sólida para os empreendedores, oferecendo a eles modelos de negócios mais seguros, com treinamento, suporte e toda infraestrutura das empresas franqueadoras, o que é particularmente atrativo em tempos de volatilidade”.

Impacto das enchentes no Rio Grandedo Sul

A pesquisa apontou que houve um impacto pontual no setor com as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, mas os fatores que embasaram o crescimento no trimestre pesquisado acabaram prevalecendo. A entidade estima que o impacto da tragédia no faturamento do setor no RS, corresponda a, aproximadamente, um mês de faturamento da base instalada no estado.

“As redes nos relataram que o impacto mais severo se deu no mês de maio, com sinais de recuperação se iniciando em junho. Além disso, até o momento, as marcas relataram que vêm conseguindo preservar suas operações”, diz Moreira Leite.

Mais empregos e operações

O número de trabalhadores nas redes de franquias também cresceu no segundo trimestre deste ano. A mão de obra empregada chegou a 1,674 milhão, alta de 3,85%.

O estudo indicou também aumento no volume de operações de franquias. 4.273 operações foram abertas, totalizando 193.151 operações. Segundo a base pesquisada, foram abertas 4,3% mais franquias, encerradas 1,6%, com saldo positivo de +2,7%. Os repasses tiveram uma ligeira alta, de 0,7% para 0,9%.

Crescimento dos segmentos

Onze segmentos elencados pela ABF registraram crescimento no segundo trimestre deste ano. Saúde, Beleza e Bem-Estar apresentou a maior alta, de 21,7%, impulsionado especialmente pelo investimento em produtos personalizados, com o uso da inteligência artificial (IA), aumento das vendas de produtos farmacêuticos (de 10,7% no primeiro semestre, segundo a Abifarma), inclusão e diversidade dos produtos comercializados.