Rússia, Índia e Chile: veja as missões da ApexBrasil pelo mundo

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) projeta que o país alcance uma corrente de comércio de US$ 1 trilhão até 2027. Para atingir esse objetivo, a agência tem atuado em diversas frentes, promovendo capacitação, rodadas de negócio e oferecendo suporte às empresas brasileiras interessadas em participar de feiras, exportar ou simplesmente entender as oportunidades internacionais.

Listamos, a seguir, algumas das iniciativas que estão com inscrições abertas:

1. Missão Chile 2024 – Empresas de Moda do Centro-Oeste



A viagem é uma excelente oportunidade para quem quer expandir seus negócios na América do Sul em parceria com um dos “vizinhos” com os quais o Brasil mantém uma relação comercial sólida. Ao todo, serão selecionadas 20 empresas para participação no evento, conforme regulamento.

Quem pode participar : empresas do Centro-Oeste do Brasil que ainda não exportem ou estejam no início da exportação

: empresas do Centro-Oeste do Brasil que ainda não exportem ou estejam no início da exportação Data : de 18 a 20 de novembro de 2024

: de 18 a 20 de novembro de 2024 Inscrições : de 15 de julho a 8 de setembro de 2024

: de 15 de julho a 8 de setembro de 2024 Local : Santiago, Chile

: Santiago, Chile Inscrições neste link

2. Metec Índia 2024



Em Mumbai, na Índia, o evento reúne líderes da indústria metalúrgica e de tecnologias relacionadas. Além da feira, conta com palestras, fóruns e discussões temáticas, possibilitando a imersão dos expositores no mercado internacional.

Quem pode participar : empresas brasileiras de metalurgia e máquinas que buscam expansão internacional

: empresas brasileiras de metalurgia e máquinas que buscam expansão internacional Data : de 27 a 29 de novembro de 2024

: de 27 a 29 de novembro de 2024 Inscrições : de 9 de janeiro de 2023 a 30 de agosto de 2024

: de 9 de janeiro de 2023 a 30 de agosto de 2024 Local : Mumbai, Índia

: Mumbai, Índia Inscrições neste link

3. Wire Índia 2024



Realizada em Düsseldorf, a feita é conhecida por promover a conexão de clientes e os principais fabricantes e fornecedores inseridos na indústria de fios e cabos, além de molas e fixadores.

Quem pode participar : empresas brasileiras do setor de máquinas e equipamentos

: empresas brasileiras do setor de máquinas e equipamentos Data : de 27 a 29 de novembro de 2024

: de 27 a 29 de novembro de 2024 Inscrições : de 19 de julho a 26 de setembro de 2024

: de 19 de julho a 26 de setembro de 2024 Local : Mumbai, Índia

: Mumbai, Índia Inscrições neste link

4. Tube Índia 2024



O Perfil País Índia, da ApexBrasil, mostra que, em 20 anos, as relações comerciais entre o Brasil e o país asiático foram ampliadas, e a Índia passou de 26º para 10º maior destino das exportações do Brasil. Nessa feira, o objetivo é conectar fornecedores de tubos e conexões, com exposição de inovações no setor.

Quem pode participar : empresas brasileiras do setor de tubos e conexões

: empresas brasileiras do setor de tubos e conexões Data : de 27 a 29 de novembro de 2024

: de 27 a 29 de novembro de 2024 Inscrições : de 22 de agosto a 28 de setembro de 2024

: de 22 de agosto a 28 de setembro de 2024 Local : Mumbai, Índia

: Mumbai, Índia Link

5. Prodexpo 2025



Com a liderança da ApexBrasil, a participação do Brasil na Prodexpo 2025 é uma oportunidade única de evidenciar a qualidade do setor brasileiro nesta que é reconhecida como a maior feira de alimentos e bebidas da Eurásia.

Quem pode participar : empresas e profissionais do setor de alimentos e bebidas

: empresas e profissionais do setor de alimentos e bebidas Data : de 3 a 7 de fevereiro de 2025

: de 3 a 7 de fevereiro de 2025 Inscrições : de 15 de agosto a 28 de setembro de 2024

: de 15 de agosto a 28 de setembro de 2024 Local : Moscou, Rússia

: Moscou, Rússia Link

Prêmio Melhores dos Negócios Internacionais 2024

Além de apoiar toda a trajetória das empresas rumo à internacionalização, a ApexBrasil irá premiar, em parceria com a EXAME, as empresas que mais se destacaram no comércio internacional em diversas categorias, como Desenvolvimento Sustentável, Performance Exportadora, Imagem e Investimento Estrangeiro Direto.

A premiação do Melhores dos Negócios Internacionais 2024 acontecerá em dezembro, em São Paulo. Empresas brasileiras ou com operações no Brasil, cooperativas, startups e entidades setoriais são elegíveis para concorrer.

As inscrições podem ser feitas até 30 de setembro neste link.