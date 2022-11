13 franquias baratas para investir a partir de R$ 4,5 mil na Black Friday

A economia ao redor do mundo dos negócios segue aquecida no pós-pandemia e no mercado de franquias brasileiro não é diferente. Segundo dados da Pesquisa Trimestral de Desempenho divulgada nesta pela Associação Brasileira de Franchising (ABF), o faturamento do setor cresceu 18,7% terceiro trimestre deste ano, chegando a R$ 56,256 bilhões no período. No ano, o crescimento da receita já é de 15%, o maior da série histórica. Leia a pesquisa completa aqui e descubra o desempenho por segmento.

O quarto trimestre também deve registrar forte crescimento. A Copa do Mundo, que neste ano será realizada entre novembro e dezembro, marca as celebrações de um fim de ano especial para o varejo. Além dos jogos de futebol, que costumam mobilizar os brasileiros, no dia 25 de novembro haverá a Black Friday, seguida das confraternizações de fim de ano, Natal, Ano Novo e as férias de verão. A expectativa, de acordo com associações varejistas ouvidas pelo Sebrae, é que o comércio turbine suas vendas entre 15% e 25%, comparado com os últimos dois anos.

Pensando em atrair novos empreendedores, algumas franqueadores vão dar desconto para novos franqueados na Black Friday 2022. Confira, a seguir, alguns opções:

1. Mr Fit

Para quem se identifica e quer empreender no segmento de alimentação tem promoção na Mr Fit, pioneira em fast-food de alimentação saudável. O investimento no modelo home based para quem assinar o contrato até o final de novembro, vai ser de R$ 4.520,00 ao invés dos R$ 12.000,00 e o novo empreendedor ainda vai receber R$ 2 mil reais em produtos para começar o negócio.

2. DindinPag

Já na DindinPag, franquia de soluções financeiras completa, que atua no ramo de empréstimos e financiamentos consignados, oferecendo diversos produtos como cartão de crédito, financiamentos de imóveis e automóveis, seguros, capital de giro, consórcios dentre outros serviços vai conceder 50% de desconto na taxa de franquia, que é R$ 14.997,00 para quem assinar o pré-contrato entre os dias 21 e 25 de novembro.

3. Take

Por sua vez, a Take, primeira startup a atuar com identificação por inteligência artificial (IA) na operação de smart vending cooler, irá oferecer na semana da Black Friday um desconto de R$ 4 mil em cada cooler na venda de uma licença de, no mínimo, cinco coolers. Atualmente, a unidade tem o valor de R$ 16 mil, mas nesse período passará a ser R$ 12 mil. Além disso, a startup iniciou o processo de financiamento mediante aprovação de crédito para quem deseja se tornar um licenciado da marca. Antes, o pagamento era feito em até 24x com entrada e agora pode chegar a 46 parcelas pelo financiamento.

4. Franquia Sollar Energy

A Franquia Sollar Energy, que atua no ramo de soluções em energia fotovoltaica, vai oferecer desconto durante o mês de novembro no modelo home based e ainda vai dar de presente, um notebook. O valor inicial para essa data será a partir de R$ 14.997 com pagamento à vista e quem optar por parcelar, o valor poderá ser dividido no cartão de crédito em até 12 vezes de R$ 1.497,00. O prazo de retorno é estimado em até 4 meses e o franqueado tem um faturamento médio mensal de R$ 8 mil a R$ 15 mil. Atualmente a marca conta com 36 franquias espalhadas pelo Brasil.

5. CredFácil

E a CredFácil, grupo atua no ramo de empréstimos e financiamentos consignados com a missão de oferecer soluções financeiras a todas as pessoas que necessitam de crédito, vai conceder desconto de 50% na taxa de franquia, que custa originalmente R$ 14.997,00 no modelo home office, para quem fechar o contrato entre os dias 21 e 25 de novembro.

6. Santa Carga

A Santa Carga, maior franquia de totens de celular e mídias do Brasil, com mais de 320 unidades em diferentes estados. Está com uma super promoção para esse período: 120 dias de isenção nas taxas dos royalties e se o cliente optar por pagar com cartão crédito, poderá parcelar em até 12x sem juros com parcelas de R$ 1.658,33. Essa promoção é válida até o dia 30 de novembro. O investimento inicial é de R$ 19.900 e o prazo de retorno é entre oito e dezoito meses com faturamento médio mensal previsto de R$ 8 mil.

7. CleanNew

Já a CleanNew, rede especializada em higienização e blindagem de estofados, disponibilizará aos interessados em adquirir uma operação o desconto de 10% na taxa de franquia que custa a partir de R$ 22 mil. A promoção é válida para a compra da franquia em todo o mês de novembro. O investimento inicial de uma unidade da marca é de a partir de R$ 34.610 e previsão de retorno de 12 meses.

8. CotaFácil

Outra opção para quem quer se tornar dono do próprio negócio é a CotaFácil, maior rede de consórcio e seguros do Brasil e foi idealizada com o intuito de atender as necessidades e o bolso de pessoas que têm o desejo de se tornarem donos do seu próprio negócio. A rede vai conceder desconto de 50% na taxa de franquia, que normalmente é de R$ 29.997,00 no modelo loja, para quem fechar contrato entre os dias 21 e 25 de novembro.

9. Maria Brasileira

Na Maria Brasileira, maior rede de limpeza residencial e empresarial do país, os interessados em uma operação terão desconto de R$3 mil na taxa de franquia para pagamentos à vista. O investimento inicial de uma operação da rede é a partir de R$ 42.920 e a previsão de retorno é de 14 meses. A promoção é válida de 21 a 25 de novembro.

10. Yes! Cosmetics

A Yes! Cosmetics atua no segmento da beleza, com itens de perfumaria, cuidados corporais e faciais, maquiagem e acessórios desde 2000. Em 2016, a Yes! Cosmetics entrou no franchising e já tem mais de 100 unidades franqueadas em todo o Brasil. Para o Black Friday, a rede possibilita que a taxa de franquia seja parcelada em duas vezes sem juros e este valor, sendo de R$ 50 mil para o modelo de negócios de quiosque e R$ 60 mil para o modelo de lojas de rua e lojas de shopping, ainda é revertido em produtos para o estoque inicial do franqueado. A promoção é válida até 30/11.

11. OdontoCompany

A OdontoCompany, maior rede de odontologia do mundo, terá 50% de desconto na taxa de franquia, que tem valor de R$ 71 mil. A promoção é válida para os interessados que fecharem contrato até o dia 30 de novembro. O investimento inicial de uma unidade é de R$ 165 mil e retorno de 16 a 20 meses.

12. Emagrecentro

Para quem prefere o segmento de saúde, beleza e bem-estar, o Emagrecentro, referência nas áreas de emagrecimento e estética corporal que possui o método 4 fases com direitos autorais e certificado internacionalmente, está oferecendo 80% de desconto na taxa de franquia que custa a partir de R$ 20 mil. O investimento total inicial é a partir de R$ 115 mil, incluindo o capital de instalação e a taxa da franquia, com previsão de retorno entre 6 e 12 meses. Atualmente, a rede conta com 319 operações, sendo 3 nos Estados Unidos e 1 na Espanha com a bandeira de Best Shape.

13. EcoCão Espaço Pet

A EcoCão Espaço Pet, primeira franquia dedicada ao bem-estar animal, concederá descontos na compra de mais de uma unidade da rede, para quem assinar o contrato em novembro. Com taxa de franquia de R$ 59 mil por unidade, na compra de duas o valor da taxa de franquia passa de R$ 120 mil para R$ 110 mil, e na compra de três de R$ 180 mil para R$ 120 mil. O investimento inicial em uma loja da rede é de R$ 125 mil.

Quando é a Black Friday?

A Black Friday 2022 acontece na sexta-feira 25 de novembro, mas diversos varejistas já oferecem produtos com descontos durante todo mês de novembro.

O que é Black Friday?

A Black Friday é um evento comercial, conhecido pelos descontos em produtos de diversas categorias, tanto em estabelecimentos físicos quanto em lojas online.

Como surgiu a Black Friday?

A data da Black Friday surgiu nos Estados Unidos e sempre acontece na última sexta-feira do mês de novembro, uma semana após o feriado de Ação de Graças.

Quando começou a Black Friday no Brasil?

A primeira Black Friday no Brasil foi realizada em 2010. Cerca de 50 lojas do varejo nacional adotaram a data já utilizada nos Estados Unidos e conhecida pelo grande número de vendas de produtos com descontos.

