Qual é o melhor horário para comprar na Black Friday 2022?

A Black Friday 2022 começa oficialmente nesta sexta-feira, 25, mas muitas varejistas já estão com diversas promoções.

Americanas, Fast Shop e KaBuM! são algumas lojas online com ofertas válidas já nesta quinta-feira, 23.

Para ajudar o consumidor a descobrir a hora certa para encontrar as promoções, a Promobit, plataforma especializada em promoções e descontos, realizou um estudo com os melhores horários para compras online.

Com base em dados das últimas duas edições da Black Friday, o levantamento da plataforma identificou os horários com maior quantidade de promoções para cada categoria de produtos. Com isso, é possível estimar os melhores horários para comprar neste ano.

Quem quiser aproveitar a Black Friday vai ter que ficar com um olho na estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo e outro nas promoções. Isso porque as ofertas já começam a aumentar às 16h desta quinta-feira, 23, nas principais varejistas do país, mostra o estudo.

“Certamente durante o jogo do Brasil na Copa vamos ter muitas ofertas surgindo e menos gente comprando. Isso acaba se tornando uma excelente oportunidade para quem quer aproveitar a Black Friday. Após os jogos, a expectativa de acordo com nossos dados é que o fluxo de pessoas comprando volte quase que instantaneamente e a disputa pelas boas promoções fique mais acirrada”, diz Gabriel Alves, diretor de Vendas e Marketing do Promobit.

Veja todas as ofertas publicadas na EXAME na Black Friday de 2022

O melhor momento para comprar será entre 23h de quinta-feira, quando ocorre o pico de ofertas, e 1h de sexta. Durante o dia oficial da Black Friday, os horários com mais anúncios são 11h, 14h e 15h, mas a partir das 8 horas já fica mais interessante.

“Historicamente a Black Friday acontece não só na sexta, mas se estende com excelentes oportunidades entre a quinta-feira à tarde e a segunda-feira. Esse ano, já identificamos um aumento de 20% na quantidade de ofertas quando comparamos a primeira quinzena de novembro com o mesmo período de 2021, por isso a nossa expectativa está bem alta para esta semana”, diz Alves.

É possível também aproveitar cupons de desconto na hora de realizar as compras. Confira cupons válidos em diversos marketplaces para iPhone e produtos da Nike.

Os melhores horários para fazer compras na Black Friday 2022

Confira a seguir os melhores horários para fazer compras de acordo com a categoria de produto:

O estudo do Promobit também revelou que os melhores horários poderão variar de acordo . Por exemplo, os consumidores que buscam por roupas ou calçados o pico deverá ocorrer às 21h de quinta.

Moda masculina : promoções vão começar já às 11h de quinta, segundo maior pico do dia e seguirão fortes até depois da meia-noite. Na sexta as ofertas começarão a pipocar mais após às 15h, tendo ápice às 23h.



: promoções vão começar já às 11h de quinta, segundo maior pico do dia e seguirão fortes até depois da meia-noite. Na sexta as ofertas começarão a pipocar mais após às 15h, tendo ápice às 23h. Moda feminina : segue um padrão bastante parecido, com a diferença que o pico das 21h é ligeiramente mais alto e segue apenas até às 23h. Já no domingo, os melhores horários são 10h e 17h.



: segue um padrão bastante parecido, com a diferença que o pico das 21h é ligeiramente mais alto e segue apenas até às 23h. Já no domingo, os melhores horários são 10h e 17h. Celulares: promoções de celular já começam a aparecer cedo na quinta, às 8h da manhã, tendo inclusive o segundo maior pico às 10h. Na virada de quinta para sexta se concentra o maior número de ofertas, começando a escalada às 21h e só reduzindo à 1h de sexta, quando ocorre o maior pico de promoções de celular.



promoções de celular já começam a aparecer cedo na quinta, às 8h da manhã, tendo inclusive o segundo maior pico às 10h. Na virada de quinta para sexta se concentra o maior número de ofertas, começando a escalada às 21h e só reduzindo à 1h de sexta, quando ocorre o maior pico de promoções de celular. iPhone: projeção é bem parecida com o desenho da categoria, que acaba tendo bem mais promoções de Android devido a maior variedade de modelos.



projeção é bem parecida com o desenho da categoria, que acaba tendo bem mais promoções de Android devido a maior variedade de modelos. TVs: o maior pico de ofertas começa às 21h e vai até 1h da manhã de sexta, quando as promoções começam a diminuir. Porém, desde às 10h da manhã de quinta já aparecem promoções de de TV.



o maior pico de ofertas começa às 21h e vai até 1h da manhã de sexta, quando as promoções começam a diminuir. Porém, desde às 10h da manhã de quinta já aparecem promoções de de TV. Eletrodomésticos: o maior pico ocorre à meia-noite, mas as promoções já começam às 10h de quinta e se intensificam às 16h. Na sexta, o melhor horário é entre 9h e 11h.

o maior pico ocorre à meia-noite, mas as promoções já começam às 10h de quinta e se intensificam às 16h. Na sexta, o melhor horário é entre 9h e 11h. Notebooks: o primeiro pico de ofertas começa às 21h de quinta-feira e vai até 1h de sexta. Outro pico ocorre na tarde de sexta-feira, entre 16h e 20h.

o primeiro pico de ofertas começa às 21h de quinta-feira e vai até 1h de sexta. Outro pico ocorre na tarde de sexta-feira, entre 16h e 20h. Livros: o maior volume de ofertas na quinta-feira começa às 18h e vai até 1h de sexta-feira.

O que é Black Friday?

A Black Friday é um evento comercial, conhecido pelos descontos em produtos de diversas categorias, tanto em estabelecimentos físicos quanto em lojas online.

Como surgiu a Black Friday?

A data da Black Friday surgiu nos Estados Unidos e sempre acontece na última sexta-feira do mês de novembro, uma semana após o feriado de Ação de Graças.

Quando começou a Black Friday no Brasil?

A primeira Black Friday no Brasil foi realizada em 2010. Cerca de 50 lojas do varejo nacional adotaram a data já utilizada nos Estados Unidos e conhecida pelo grande número de vendas de produtos com descontos.

