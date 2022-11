Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre suspense e comédia, documentários e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, quatro estreias, incluindo a série de suspense 1899, a terceira temporada de Disk Amiga Para Matar e o documentário Eu Sou Vanessa Guillen. Na HBO Max, estreia da comédia romântica Procura-se, com Camila Queiroz e Kleber Toledo.

1899 (Netflix)

O ano é 1899. Um navio a vapor deixa o velho continente rumo à América. De diferentes origens europeias, os passageiros compartilham as mesmas esperanças e sonhos para o novo século em uma terra distante. Mas quando outro navio de imigrantes surge à deriva, a jornada do grupo toma um rumo inesperado. Agora, o sonho da terra prometida se transforma em um terrível pesadelo.

Wandinha (Netflix)

Esta série de mistério com toques sobrenaturais acompanha a trajetória de Wandinha como aluna da Escola Nunca Mais. Wandinha tenta dominar suas habilidades psíquicas, acabar com uma monstruosa onda de assassinatos que aterroriza a cidade e resolver o mistério sobrenatural que envolveu seus pais 25 anos antes. E, além de tudo isso, ela ainda tem que lidar com relacionamentos complicados na Nunca Mais.

Disque Amiga para Matar (Netflix)

Jen e Judy voltam para a terceira e última temporada da série. Após outro acidente sem socorro à vítima, as duas mulheres recebem uma notícia chocante. Agora, elas estão dispostas a arriscar a vida por uma amizade que está acima da lei.

Procura-se (HBO Max)

A comédia romântica apresenta ao público Alicia, interpretada por Camila Queiroz, uma jovem que viajou o mundo, adora festas, é aventureira e sabe aproveitar a vida. Seu avô, por quem ela é super apegada, é um rico empresário e sua única família viva. Mas, após a sua morte, ela vê sua vida desmoronar: para que possa receber a herança deixada por ele, Alicia terá que estar devidamente casada.

Depois de muitas reviravoltas, Alicia decide seguir com um plano maluco e audacioso: arranjar um marido falso, Max, interpretado por Klebber Toledo, para ter acesso à herança e lutar para ter sua vida novamente.

Eu Sou Vanessa Guillen (Netflix)

Quando uma jovem soldada desaparece de uma base militar, sua família inicia uma mobilização mundial para encontrá-la e expor a corrupção que toma conta do Exército americano. Vanessa Guillen sempre quis seguir carreira militar, mas seu sonho foi interrompido quando ela desapareceu após denunciar o assédio sexual que sofreu em Fort Hood, no Texas. Após dois meses de buscas, seu corpo foi encontrado em uma área rural próxima, gerando revolta contra os oficiais do Exército e acendendo a chama da luta pela justiça. O filme acompanha Lupe e Mayra, irmãs de Vanessa, em protestos nas ruas e no Congresso americano, e mostra a incansável luta delas por mudanças no controverso sistema de justiça militar dos Estados Unidos. Com depoimentos de familiares e amigos da vítima, além de políticos como Jackie Speier e a Kirsten Gillibrand, Eu Sou Vanessa Guillen conta a história da força do amor de uma família mesmo em tempos de dor e luto.

