Como a mulher mais rica do mundo gasta sua fortuna de R$ 522 bilhões?

Você conhece Alice Walton? O sobrenome pode soar familiar. Sim, ela e mais dois irmãos são herdeiros do Walmart. Rob Walton, Jim Walton e Alice Walton têm uma fortuna combinada de mais de US$ 288 bilhões, de acordo com o Bloomberg Billionaires Index. Ela foi casada duas vezes e não tem filhos.

Alice Walton, de 74 anos, tem uma fortuna estimada em US$ 95,1 bilhões (R$ 522 bilhões) e está em 18º lugar na lista da Bloomberg. Ela é a mulher mais rica do mundo depois de ultrapassar a herdeira da L'Oréal, Françoise Bettencourt Meyers, cujo patrimônio líquido atualmente é de US$ 91,1 bilhões, de acordo com a Bloomberg.

Apesar status, os Waltons são discretos com relação à vida privada. No entanto, o Business Insider conseguiu algumas informações de como a mulher mais rica do mudo gosta de gastar parte de sua fortuna: