19 franquias baratas para quem não quer trabalhar aos finais de semana a partir de R$ 14.900

1 /10 (A Cacau Show é a maior franquia do Brasil com 4.216 unidades em 2023)

2 /10 Boticário: Vendas do grupo cresceram 70% em dois anos (Foto: Leandro Fonseca/Exame) (O Boticário é a segunda maior franquia do país, com 3.689 unidades em 2023)

3 /10 Arcos Dorados: ESG avança em compromissos ambientais (O McDonald's é a terceira maior franquia do Brasil com 2.662)

4 /10 (Colchões OrtoBom tem 2.380 e está na 4ª posição do ranking de franquias da ABF)

5 /10 Odontocompany: no ranking das maiores franquias de 2023, a companhia chegou a 5ª posição (Odontocompany: no ranking das maiores franquias de 2023, a companhia chegou a 5ª posição)

6 /10 Lubrax+, franquia de troca de óleo, é a sexta maior do país, com 1.741 (Lubrax+, franquia de troca de óleo, é a sexta maior do país, com 1.741)

7 /10 Loja Subway (Subway: com 1.574 ,)

8 /10 Renato Stefanoni, presidente da AMPM (AMPM: rede de lojas de conveniência tem 1.540 unidades e é a 8ª maior franquia do Brasil)

9 /10 (Óticas Carol: com 1.400 unidades, a rede de franquias é a 9ª maior do Brasil)

10/10 (BK é 10ª maior franquia do Brasil, com 1.331 unidades em 2023)

O setor de franquias no Brasil demonstrou uma resiliência nos últimos anos. Entre 2020 e 2023, mesmo em meio à pandemia e aos desafios enfrentados pela cadeia de suprimentos, o setor cresceu 43,9%, de acordo com dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF). O faturamento total das franquias atingiu R$ 240 bilhões em 2023, ante R$ 167 bilhões registrados em 2020.

O crescimento foi impulsionado especialmente pelo segmento de alimentação, que teve alta de 17,9%, alavancado pela retomada da vida social e pelo aumento das vendas por delivery. Outros segmentos que se destacaram foram os de saúde, beleza e bem-estar, com crescimento de 17,5%, e hotelaria e turismo, que registrou uma alta de 16,4%.

A busca por independência profissional e flexibilidade no mercado de trabalho ganha cada vez mais relevância. Dentro desse cenário dinâmico, surgem oportunidades para empreendedores que desejam investir em franquias, mas que buscam também uma maior flexibilidade de horário, evitando trabalhar aos finais de semana e feriados.

A seguir, conheça 19 franquias que oferecem modelos atrativos para quem quer conciliar sucesso profissional com qualidade de vida, gerindo o próprio negócio sem perder os finais de semana:

Rap Chef

Fundada por Israel Matias, a Rap Chef é uma inovadora rede de franquias de marmitas ultracongeladas que se destaca no mercado brasileiro. Com sede em São Paulo, a empresa foi criada com a missão de oferecer refeições saudáveis, acessíveis e deliciosas, idealizadas para atender especialmente mulheres, crianças e famílias. A Rap Chef começou sua jornada com uma linha fitness e, após uma fase de reinvenção, expandiu-se para um modelo de franquia bem-sucedido, contando hoje com mais de 500 freezers distribuídos por todo o Brasil. Cada unidade da franquia opera com o suporte total da marca, garantindo qualidade e satisfação tanto para os franqueados quanto para os consumidores finais.

Investimento inicial: a partir de R$ 20.900

Faturamento médio mensal: entre R$ 10.000 e R$ 50.000

Tempo de retorno: 6 a 12 meses

4Charge

A 4Charge é uma rede de franquias de totens e carregadores. Com mais de 50 unidades atualmente, a marca foi fundada em 2019 e atua com publicidade nos terminais de recarga, que também exibem propagandas. O franqueado trabalha em modelo home based com visitas periódicas a clientes e parceiros. Além disso, a marca oferece suporte permanente aos franqueados.

Investimento inicial: a partir de R$ 14.900

Faturamento médio mensal: R$ 4.000

Tempo de retorno: até 6 meses

Club4Kids

A Club4Kids é uma rede de franquias de aluguel de brinquedos para o dia a dia das crianças. Com modelo inovador, as locações incluem casinhas de atividades, carrinhos, cadeiras de descanso e piscinas de bolinhas. O papel do franqueado é atuar na prospecção de clientes e administração da unidade. A marca é associada da ABF (Associação Brasileira de Franchising).

Investimento inicial: a partir de R$ 45.000

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 7.000

Tempo de retorno: 10 a 20 meses

Stuqui Projetos

Destinada a engenheiros e arquitetos, a Stuqui Projetos é uma rede que trabalha com projetos e se diferencia por entregar clientes aos franqueados. A franquia é ideal para pessoas que querem sair da CLT e serem donos do próprio negócio. A rede trabalha com dois modelos: home based, com baixo investimento, e o modelo escritório, que possui uma estrutura mais completa.

Investimento inicial: a partir de R$ 26.444

Faturamento médio mensal: R$ 4.988

Tempo de retorno: 16 meses

Lav. Me

A Lav.me é uma rede de franquias de lavanderias autônomas focada em cidades com mais de 30 mil habitantes. Com um moderno sistema de segurança e gestão online, o franqueado não precisa trabalhar aos finais de semana e feriados. A operação pode ser realizada remotamente.

Investimento inicial: a partir de R$ 75.000

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 16.000

Tempo de retorno: 12 meses

Dr. Escritura

A Dr. Escritura é uma rede de franquias especializada na regularização de imóveis, com mais de 15 anos de experiência. A empresa oferece suporte técnico completo, do início ao fim do processo. O papel do franqueado é administrar a carteira de clientes e realizar a prospecção.

Investimento inicial: a partir de R$ 18.000

Faturamento médio mensal: R$ 21.000

Tempo de retorno: 4 meses

Baby Gym

Fundada em Porto Alegre em 2014, a Baby Gym é uma rede de franquias que foca no desenvolvimento motor, cognitivo e social de crianças de dois meses a quatro anos. Utilizando um ambiente seguro e estimulante, a Baby Gym promove atividades físicas e lúdicas que fortalecem os laços familiares.

Investimento inicial: a partir de R$ 126.000

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 40.000

Tempo de retorno: 15 meses

TFlow

A TFlow é uma rede de franquias especializada em roupas e acessórios masculinos. Oferece opções de modelos home based até lojas físicas. A marca faz parte do Grupo ZNTT e conta com mais de 150 unidades no Brasil.

Investimento inicial: a partir de R$ 20.000

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 10.000

Tempo de retorno: 2 a 3 meses (variável)

Bem Soluções Financeiras

Com modelos home based e lojas físicas, a Bem Soluções Financeiras oferece uma vasta gama de produtos, como consórcios, seguros e empréstimos. A marca dá suporte aos franqueados em todas as etapas da operação.

Investimento inicial: a partir de R$ 14.900

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 12.000

Tempo de retorno: 3 a 5 meses

Vida Leve

Focada no segmento de healthy foods, a Vida Leve oferece produtos naturais voltados para consumidores que buscam um estilo de vida mais saudável. A franquia é administrada pelo Grupo ZNTT e conta com estrutura enxuta e de fácil operação.

Investimento inicial: a partir de R$ 20.000

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 10.000

Tempo de retorno: 3 a 5 meses

Maria Gasolina Express

A Maria Gasolina Express é uma rede de minimercados autônomos gourmet, presente em várias regiões do Brasil. As lojas oferecem um mix variado de produtos em ambientes com áreas de convivência e estrutura para refeições rápidas.

Investimento inicial: a partir de R$ 50.000

Faturamento médio mensal: R$ 45.000

Tempo de retorno: 22 meses

SmartCred

A SmartCred é uma rede de franquias de soluções financeiras, oferecendo mais de 300 produtos, como crédito, seguros e consórcios. A franqueadora é responsável pela estrutura e gestão da operação, enquanto o franqueado gerencia as vendas.

Investimento inicial: a partir de R$ 14.500

Faturamento médio mensal: R$ 17.000

Tempo de retorno: 3 a 6 meses

Go Fit Box

A Go Fit Box é uma rede de franquias de academias autônomas, oferecendo cabines individuais e personalizadas para treinamentos. O franqueado não precisa ter formação em educação física, embora seja recomendado.

Investimento inicial: a partir de R$ 69.000

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 40.000

Tempo de retorno: 12 meses

Conecta Obras

A Conecta Obras é uma big data de mapeamento de obras e reformas em andamento no Brasil. A franquia oferece informações detalhadas sobre cada obra para empresas de diversos setores, facilitando a prospecção de novos negócios.

Investimento inicial: a partir de R$ 50.000

Faturamento médio mensal: R$ 48.000

Tempo de retorno: 6 meses

My Place Office

A My Place Office, criada em 2009, é uma rede de coworking que oferece tanto espaços físicos quanto serviços virtuais. A marca possui o selo de excelência da ABF e possibilita diversas formas de receita aos franqueados.

Investimento inicial: a partir de R$ 180.000

Faturamento médio mensal: R$ 50.000

Tempo de retorno: 18 a 24 meses

RSup!

A RSup! é uma rede de franquias especializada em seguros, consórcios, planos de saúde e serviços financeiros, destacando-se pela estrutura de suporte premium para franqueados e clientes, além de um método patenteado de faturamento previsível.

Investimento inicial: a partir de R$ 25.000

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 100.000

Tempo de retorno: até 6 meses

Alfabetizei

Criada em 2020, a Alfabetizei é uma rede de franquias especializada em alfabetização de crianças com dificuldades pedagógicas ou de saúde. A metodologia própria torna o processo de aprendizado lúdico e eficaz.

Investimento inicial: a partir de R$ 2.850

Faturamento médio mensal: R$ 11.500

Tempo de retorno: 12 meses

Hyperlocal Franquia

A Hyperlocal Franquia é uma rede de tecnologia que oferece soluções para estabelecimentos comerciais, como sistemas de pagamento e gestão. O franqueado atua na prospecção e atendimento de clientes em sua região.

Investimento inicial: a partir de R$ 25.000

Faturamento médio mensal: R$ 15.000

Tempo de retorno: 7 meses

Santa Carga Totens Carregadores

A Santa Carga é uma rede de franquias de totens de carregadores, que também exibem publicidade. A marca é associada à ABF e possui quase 20 anos de experiência no mercado, atuando em diversos tipos de eventos e estabelecimentos.