Black Friday da Shein tem descontos de 90% e frete grátis; veja como aproveitar

Famosa por oferecer peças de roupas a valores reduzidos, a varejista de moda Shein decidiu entrar na onda da Black Friday ao oferecer descontos ainda maiores durante o mês de novembro. Para apaziguar o ânimo de consumidores ansiosos por ofertas às portas das suas novas lojas físicas, a marca leva suas promoções também para o seu popular site e app acessado por mais de 43 bilhões de pessoas em todo o mundo.

Como comprar roupas com desconto na Shein

No Brasil, a varejista chinesa anunciou condições de compra especiais durante o mês de novembro em seu aplicativo e no site. As vendas da Black Friday deste ano vão até o dia 29. Serão, ao todo, 16 dias de ofertas e promoções encontradas em 12 categorias de produtos, incluindo Feminino, Plus size, Casa e Decoração, Infantil, Masculino, Lingerie, Sapatos & Acessórios, Joias & Relógios, Eletrônicos e Maquiagem.

Quais são as pomoções da Black Friday Shein

Entre os dias 14 e 21, período de "Esquenta Black Friday", a marca oferece:

descontos de até 80%;

60% de desconto no valor da segunda peça comprada

valor de R$ 69 por duas peças e três peças por R$ 99 (válido para apenas algumas peças)

Já entre os dias 21 e 26 de novembro, os principais benefícios de compra incluem:

descontos de até 90%;

cupons de frete grátis (por tempo limitado);

sorteio de pedido gratuito para 99 clientes;

presente gratuito (quantidade limitada);

compre 2 receba 99% de desconto em um item (para produtos específicos)

O fenômeno Shein

Em meados de novembro, a inauguração da loja física temporária da marca em São Paulo causou filas e tumulto em um shopping da capital da paulista. Conter as confusões dependeu da adoção de novos padrões de atendimento dali em diante, como a distribuição de senhas e limitação de horário de abertura da unidade e permanência em loja. Agora, a loja itinerante não está mais operação.

Quando é a Black Friday?

A Black Friday 2022 acontece na sexta-feira 25 de novembro, mas diversos varejistas já oferecem produtos com descontos durante todo mês de novembro.

O que é Black Friday?

A Black Friday é um evento comercial, conhecido pelos descontos em produtos de diversas categorias, tanto em estabelecimentos físicos quanto em lojas online.

Como surgiu a Black Friday?

A data da Black Friday surgiu nos Estados Unidos e sempre acontece na última sexta-feira do mês de novembro, uma semana após o feriado de Ação de Graças.

Quando começou a Black Friday no Brasil?

A primeira Black Friday no Brasil foi realizada em 2010. Cerca de 50 lojas do varejo nacional adotaram a data já utilizada nos Estados Unidos e conhecida pelo grande número de vendas de produtos com descontos.

