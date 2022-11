Black Friday da Natura tem produtos com até 60% de desconto

A Natura promove durante todo o mês de novembro, a Natura Friday. Para a data, além de frete grátis para todo o Brasil em compras acima de R$ 9, a marca preparou uma seleção especial de produtos que incluem sabonetes, fragrâncias, hidratantes, presentes, entre outros, que terão até 60% de desconto em produtos selecionados.

O cliente também terá a possibilidade de participar de uma mecânica progressiva, ou seja, na lista de promoção da semana, comprando 2 itens, ele receberá 20% de desconto e comprando 3 ou mais recebe 40%.

Para aqueles que realizarem a sua primeira compra, a marca anuncia um desconto de 25% utilizando o cupom “PRIMEIRACOMPRA”.

Semana Black Friday Amazon: Echo Dot com relógio por R$ 296 e mais ofertas

Desde 2020, a Natura Friday fomenta o Movimento Acolher, uma iniciativa da Natura que contribui para a formação de líderes comunitários e mobilizadores sociais, dentro da rede de Consultoras e Consultores de Beleza Natura, que hoje já conta com mais de 1.3 milhão de pessoas no Brasil.

Em 2022, a Natura dá um passo adiante e apresenta a campanha “Sinta a diferença que sua compra faz no mundo”, trazendo os consumidores para o centro desta história. A cada compra acima de R$ 99 realizada no e-commerce, lojas ou franquias, R$ 1 será revertido para impactar positivamente o mundo, de acordo com causa escolhida pelo cliente:

Direitos da mulher: o consumidor apoiará a Jornada Educativa em Mobilização Social de Consultoras e Consultores de Beleza Natura com iniciativas ou projetos que buscam proteger, capacitar ou empoderar as mulheres de suas comunidades;

Diversidade e inclusão: aqui, o cliente apoiará a Jornada Educativa em Mobilização Social de Consultadores e Consultores de Beleza Natura com iniciativas ou projetos que buscam a diversidade e inclusão de grupos sub representados da sociedade em suas comunidades, como pessoas com deficiência, comunidade LGBTQIAP+, dentre outros;

Amazônia Viva e Sustentabilidade: o consumidor que optar por ajudar essa frente, apoiará a Jornada Educativa em Mobilização Social de Consultoras e Consultores de Beleza Natura com iniciativas ou projetos que buscam manter a floresta em pé ou cuidar do meio ambiente em suas comunidades.

Esquenta Black Friday 2022: veja descontos que já estão valendo agora

Produtos com 60% de desconto

Black Friday na Dafiti: bolsas por R$ 1 e descontos de até 70%

Black Friday do McDonald's tem sanduíches e batata frita a um centavo; veja como aproveitar

Quando é a Black Friday?

A Black Friday 2022 acontece na sexta-feira 25 de novembro, mas diversos varejistas já oferecem produtos com descontos durante todo mês de novembro.

O que é Black Friday?

A Black Friday é um evento comercial, conhecido pelos descontos em produtos de diversas categorias, tanto em estabelecimentos físicos quanto em lojas online.

Como surgiu a Black Friday?

A data da Black Friday surgiu nos Estados Unidos e sempre acontece na última sexta-feira do mês de novembro, uma semana após o feriado de Ação de Graças.

Quando começou a Black Friday no Brasil?

A primeira Black Friday no Brasil foi realizada em 2010. Cerca de 50 lojas do varejo nacional adotaram a data já utilizada nos Estados Unidos e conhecida pelo grande número de vendas de produtos com descontos.