MadeiraMadeira oferece móveis com até 80% de desconto na Black Friday

A MadeiraMadeira, maior loja online especializada em produtos para casa, já está antecipando a Black Friday e os descontos em diferentes categorias.

A ação já começou e vai até o final de novembro contemplando desde materiais de construção, eletro a móveis para quarto, sala de estar e jantar, móveis infantis, iluminação e decoração, de maneira variada.

Além disso, a MadeiraMadeira também oferece cashback de 3% em todos os produtos, podendo ser utilizados como crédito para as próximas compras. Outra novidade é o boleto parcelado, em que os clientes poderão comprar os produtos com parcelamento de até 24 vezes, além de pagamento no cartão em até 12 vezes sem juros ou no pix.

O objetivo é oferecer descontos para que as pessoas possam construir, reformar e decorar encontrando na MadeiraMadeira tudo que precisam para sua casa, desde materiais de construção, até itens de decoração, iluminação e eletrodomésticos.

Promoções MadeiraMadeira

Para ter acesso aos descontos, basta os clientes acompanharem e comprarem no site, no aplicativo, nos canais de vendas do Whatsapp e telefone (0800 080 0099) ou em uma das mais de 100 lojas físicas espalhadas pelo Brasil.