As startups que já receberam investimentos de famosos

Nos últimos anos, um novo movimento tem ganhado força no ecossistema de startups: o investimento de celebridades. Conhecidos por sua influência, fama e poder de engajamento nas redes sociais, essas personalidades estão se tornando protagonistas em negócios inovadores, ajudando empresas emergentes a decolar. E o melhor: elas não apenas colocam dinheiro, mas também trazem sua enorme visibilidade, amplificando o crescimento e o reconhecimento das marcas.

De Hollywood a São Paulo, as estrelas estão investindo cada vez mais em soluções disruptivas, em áreas como tecnologia, fintechs e até bem-estar. O resultado? Startups que se tornam sucessos de mercado, algumas até atingindo status de unicórnio, com valores de mercado superiores a um bilhão de dólares. Vamos conhecer alguns exemplos de famosos que fizeram a diferença nesse cenário.

Ashton Kutcher

Ashton Kutcher é, sem dúvida, um dos nomes mais icônicos quando o assunto é investimento em startups. Conhecido por seu trabalho como ator, ele também se consolidou como um investidor de sucesso, especialmente no setor de tecnologia.

Seu portfólio é um verdadeiro exemplo de visão futurista. Em 2011, ele investiu na Airbnb com apenas US$ 2,5 milhões, o que, anos depois, se transformaria em impressionantes US$ 90 milhões. O ator também esteve presente no nascimento de outras gigantes, como Uber, com uma rentabilidade 100 vezes maior sobre seu investimento inicial de US$ 500 mil, e Spotify, que com sua visão digital sobre o consumo de música, se consolidou com o apoio de Kutcher. Ele se tornou uma referência no mundo dos tech investors (investidores tecnológicos) e um dos maiores exemplos de como a fama pode se transformar em investimento de sucesso.

Snoop Dogg

Outro nome que não poderia ficar de fora é o rapper Snoop Dogg. Com uma carreira consolidada no mundo da música, Snoop resolveu expandir seus horizontes e investir em uma série de startups inovadoras. Seu foco? Fintechs e plataformas de blockchain. Ele se tornou um dos investidores mais importantes na Robinhood, plataforma de investimentos de baixo custo, e também apostou na Klarna, fintech sueca que revolucionou o conceito de pagamento “compre agora, pague depois”.

Mas o rapper não parou por aí. Seu fundo de investimento, Casa Verde Capital, também investiu no Reddit e na MoonPay, destacando a diversidade e a visão de Snoop em apoiar empresas que misturam cultura, inovação e acessibilidade. Essa combinação ajudou a colocar Snoop no radar dos investidores de startups e provou que, além da música, ele tem faro para grandes negócios.

Jay-Z

O rapper Jay-Z é mais do que um ícone da música – ele se tornou uma figura proeminente no mundo do venture capital. Seu fundo Marcy Venture Partners é conhecido por apoiar negócios inovadores e empresas de alto impacto social. Jay-Z investiu em grandes nomes como Impossible Foods, uma empresa focada em alimentos à base de plantas, e na marca de moda Savage x Fenty, da cantora Rihanna, que alcançou o status de unicórnio.

Além de apostar em empresas de entretenimento e consumo, o rapper também tem investido no setor tecnológico, como sua participação no Epic Games, a gigante por trás do jogo Fortnite.

Drake

O cantor e empresário Drake tem se consolidado como um influente investidor no setor de fintech. Ele é um dos principais apoiadores da Wealthsimple, uma plataforma de investimentos canadense que alcançou uma avaliação de US$ 4 bilhões. O investimento de Drake foi crucial para a expansão da empresa, que agora atende mais de 2 milhões de usuários.

Ryan Reynolds

O ator Ryan Reynolds se tornou um investidor de destaque no mercado de fintechs. Assim como Drake, ele apostou na Wealthsimple, ajudando a plataforma de investimentos a atingir US$ 4 bilhões de avaliação. Além de seu envolvimento com a fintech, Reynolds é conhecido por ser um investidor ativo em outras áreas, trazendo uma mentalidade inovadora e seu vasto público para empresas em crescimento.

Michael J. Fox

O renomado ator Michael J. Fox também entrou para o seleto grupo de celebridades investidores, com seu apoio à Wealthsimple. A plataforma se destaca pela democratização do acesso a investimentos e foi um movimento inteligente de Fox, dada sua conexão com um público que valoriza soluções financeiras acessíveis e simplificadas. Além de seu envolvimento na Wealthsimple, Fox é um defensor do setor de saúde, especialmente relacionado ao tratamento de Parkinson, doença com a qual ele foi diagnosticado. Seu impacto vai além do investimento financeiro, agregando um elemento de conscientização e causa social à sua estratégia de investimento.