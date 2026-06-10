Bússola & Cia: Rio Innovation Week reúne vencedores do Nobel

Com 40 palcos no Píer Mauá, a 6ª edição do Rio Innovation Week, maior evento de tecnologia da América Latina, deu início à sua venda de ingressos na última segunda (08), já com a confirmação de dois vencedores do Prêmio Nobel como palestrantes.

O neurocientista Edvard Moser, especialista em estudos sobre o cérebro humano, e a ativista Rigoberta Menchú, voz global em ética e direitos humanos, amplificam o debate deste ano, que foca no tema “Simbiose – o futuro não acontece isolado”, evidenciando que a colaboração e o coletivo são fundamentais para a inovação e para a solução de desafios globais.

ICONIC fecha acordo para distribuição de Lubrificantes Especiais

A ICONIC, empresa líder de mercado em lubrificantes e fluidos especiais, e a DuPont firmaram um acordo para a distribuição da linha de produtos especiais MOLYKOTE® no Brasil. Com início neste mês (junho de 2026), o acordo amplia o acesso do mercado nacional a soluções de lubrificação reconhecidas globalmente para aplicações críticas.

O movimento faz parte da estratégia da ICONIC de expandir sua atuação no segmento de especialidades, incorporando ao portfólio produtos de maior valor agregado que atendem a demandas específicas relacionadas à manutenção, produtividade e confiabilidade operacional.

Segundo estimativas da The Insight Partners, o mercado global de lubrificantes e fluidos especiais deve alcançar US$ 20,43 bilhões até 2034, impulsionado pela demanda por soluções de alta performance em aplicações industriais críticas.

Gol de placa na catraca

A Riocard Mais resolveu convocar a história do futebol brasileiro para o bolso dos passageiros do transporte público do Rio de Janeiro. A empresa está lançando uma coleção limitada de seis cartões temáticos que homenageiam as conquistas nas copas de 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002, além de um modelo dedicado à torcida pelo hexa no torneio nos EUA, México e Canadá.

A jogada inclui uma inédita versão mini em forma de chaveiro no Clube Riocard Mais, além de uma surpresa nas compras feitas pelas máquinas de autoatendimento.

Para os colecionadores que não quiserem depender da sorte, o lote completo estará disponível em todas as lojas físicas da Riocard Mais e na loja online (https://lojaonline.riocardmais.com.br/) a partir do dia 12/06, véspera do primeiro jogo da seleção brasileira na competição.

Cada unidade custa R$ 22, sendo R$ 10 revertidos em créditos para a viagem. É a paixão nacional em forma de cartão de transporte e memória afetiva.

Novas operações no BMA Advogados

O professor da UnB e advogado André Macedo de Oliveira coordena a obra “Filtro de Relevância no Superior Tribunal de Justiça: Cenários e Desafios”, que será lançada em 16/06, às 18h30, no Espaço Cultural do STJ, em Brasília. O livro reúne ministros, professores, advogados e pesquisadores para discutir os impactos da Emenda Constitucional 125/2022 no sistema recursal brasileiro.

Já o sócio do BMA Advogados Felipe Palhares foi reconhecido entre os Top Voices do LinkedIn Brasil, iniciativa que destaca profissionais com atuação relevante na produção de conteúdo e debates especializados.

Multiplan abre estágio 2026

A Multiplan abriu as inscrições para seu Programa de Estágio 2026. A companhia oferece 32 vagas em diferentes áreas do negócio, distribuídas por cinco estados. Os candidatos devem ter formação prevista a partir de julho de 2028. O programa inclui bolsa-auxílio, assistência médica, vale-refeição, auxílio-transporte e trilha de desenvolvimento profissional. Na edição anterior, a empresa recebeu mais de 2,7 mil inscrições e contratou 23 estagiários.

Multiplan abre estágio 2026 (Multiplan/Divulgação)

Inspira Rede de Educadores lança novo posicionamento

A Inspira Rede de Educadores anunciou, em maio, seu novo posicionamento de marca, “Educação em evolução”. A nova estratégia marca um amadurecimento institucional e reforça o compromisso da rede em proteger, defender, perpetuar e evoluir o legado da educação, respeitando as características e a identidade de cada comunidade escolar parceira.

O anúncio acontece em paralelo com um marco relevante de sua trajetória, em que a rede se consolida como a maior rede de escolas International Baccalaureate (IB) no Brasil, com 20 escolas certificadas ou em processo de credenciamento.

ENEL SP adota operação dedicada durante Copa do Mundo

A Enel Distribuição São Paulo adotará uma operação especial entre 11 de junho e 19 de julho para reforçar a confiabilidade do fornecimento de energia nos 24 municípios de sua área de concessão durante a Copa do Mundo.

Nos dias de jogos da Seleção Brasileira, não haverá desligamentos programados. A companhia manterá equipes técnicas, Centro de Operações e geradores de prontidão para agilizar o atendimento e o restabelecimento do serviço em caso de ocorrências

ASCO 2026 apresenta inovações na luta contra o câncer

A ASCO 2026, maior congresso de oncologia do mundo, reuniu nos últimos dias, em Chicago (EUA), milhares de especialistas para discutir os avanços mais recentes no tratamento do câncer. Com mais de 7 mil estudos científicos apresentados, o evento reforçou tendências que vêm transformando a prática clínica, como a medicina de precisão, a personalização dos tratamentos e a incorporação crescente de indicadores de qualidade de vida aos desfechos clínicos.

O Brasil teve participação de destaque, com contribuições relevantes da Oncoclínicas&Co, que levou ao congresso estudos desenvolvidos por seus especialistas e acompanhou de perto os resultados que devem influenciar a oncologia nos próximos anos.

Entre os trabalhos apresentados no principal palco do evento, o estudo RASolute 302 mostrou ganho significativo de sobrevida global em pacientes com câncer de pâncreas tratados com daraxonrasib; o LIBRETTO-432 avaliou o uso de selpercatinibe em câncer de pulmão; e o PROTEUS demonstrou redução de 20% no risco de metástase em pacientes com câncer de próstata.

Novo templo de portas abertas

Entre os dias 13 e 27 de junho de 2026, Belo Horizonte abrirá as portas de um novo marco arquitetônico de 2.600 metros quadrados, localizado no bairro Engenho Nogueira.

O projeto, concebido por uma colaboração entre escritórios de arquitetura dos Estados Unidos e do Brasil, une o design internacional a elementos marcantes da cultura mineira.

O grande destaque visual fica por conta dos vitrais exclusivos em tons de azul, amarelo e branco, que trazem uma releitura geométrica dos tradicionais azulejos portugueses, prestando uma bela homenagem ao patrimônio histórico de Minas Gerais.

Esta nova estrutura foi construída para abrigar o Templo de Belo Horizonte da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, integrando-se de forma harmoniosa à paisagem da capital.

Adequação fiscal avança entre empresas

Levantamento da Qive com mais de 104,4 milhões de notas fiscais mostra que 78,5% das NFes emitidas por empresas do Regime Normal já seguem integralmente os novos requisitos da Reforma Tributária. Em serviços, a adequação ainda é menor: apenas 16,3% das NFSes no padrão nacional estão em conformidade.

Levantamento da Qive com mais de 104,4 milhões de notas fiscais mostra que 78,5% das NFes emitidas por empresas do Regime Normal já seguem integralmente os novos requisitos da Reforma Tributária. Em serviços, a adequação ainda é menor: apenas 16,3% das NFSes no padrão nacional estão em conformidade.

Toku expande operações no Brasil e lança Agente de IA

A Toku, primeira fintech especializada em gestão de recebíveis da América Latina, anuncia a chegada ao Brasil de seu novo Agente de IA. A solução foi desenvolvida para gerenciar de forma autônoma 100% da carteira de clientes das empresas com pagamentos in atraso.

Com a tecnologia, as empresas são capazes de solucionar mais de 75% dos casos em atraso de forma inteligente e em ambiente digital, otimizando o fluxo e os custos das operações tradicionais de atendimento.

O lançamento reforça a estratégia da Toku na oferta de inteligência artificial para reduzir atritos operacionais e garantir mais previsibilidade de caixa para as grandes companhia.

Eureka expande em SP e Campinas

A Eureka Coworking ampliou sua operação em São Paulo e Campinas com a abertura de novos andares nas unidades da Avenida Paulista e do Cambuí. A expansão adiciona quase 1.000 m² ao portfólio da empresa e já registra ocupação prévia de 60% na capital paulista e 50% em Campinas.

Com a ampliação, a unidade da Paulista passa a ter capacidade para até 440 pessoas. A empresa mantém taxa média de ocupação de 95% em suas unidades.

Copa acelera IA agêntica

As cidades-sede da Copa do Mundo de 2026 se consolidam como um dos principais laboratórios globais para a IA agêntica, tecnologia capaz de compreender contexto, tomar decisões e executar tarefas de forma autônoma.

Sistemas inteligentes já começam a ser utilizados para orientar turistas, sugerir rotas de mobilidade, processar informações em tempo real e gerenciar atendimentos em múltiplos idiomas.

O avanço reforça a transição da inteligência artificial de ferramenta de consulta para uma infraestrutura voltada à execução de atividades complexas.

A expectativa do setor é que as aplicações testadas durante o torneio acelerem a adoção da tecnologia por empresas de áreas como atendimento ao cliente, recursos humanos, finanças e vendas.

A Matrix Go, empresa especializada em IA agêntica e generativa, acompanha o movimento e vê o Mundial como um marco para a expansão dos agentes inteligentes.