Snoop Dogg é revelado como cofundador de plataforma de transmissão ao vivo da Web3

O rapper e ator americano Snoop Dogg foi revelado como um dos cofundadores de um aplicativo de transmissão ao vivo baseado na Web3 chamado "Shiller". Trata-se de mais uma incursão do conhecido artista de hip-hop no ecossistema da Web3.

O aplicativo é apresentado como uma “plataforma de transmissão ao vivo” que visa combinar a tecnologia Web3 com conteúdo de transmissão ao vivo em tempo real. A estrela do rap é um dos cofundadores do aplicativo junto com o empresário de tecnologia Sam Jones.

"Prepare-se para a revolução da transmissão ao vivo na Web3! Diga adeus aos intermediários e olá ao verdadeiro empoderamento dos criadores com o Shiller!"

O anúncio soma-se a uma onda de parcerias que Snoop Dogg firmou no ambiente da Web3 no ano passado.

Em abril do ano passado, Snoop Dogg fechou uma parceria com o metaverso The Sandbox para lançar uma coleção NFTs chamada “Snoop Avatars” e lançou um single de hip-hop intitulado “A Hard Working Man”, que mais tarde foi acompanhado por um drop de 50.000 tokens não fungíveis (NFTs).

A estrela do rap também fechou uma parceria com a Yuga Labs – a equipe por trás das coleções de NFTs Bored Ape Yacht Club (BAYC) e CryptoPunks – para se apresentar em um palco no metaverso no Video Music Awards da MTV em 29 de agosto.

Snoop Dogg também fez parceria recentemente com o cassino cripto Roobet, onde atuará como o “Chief Ganjaroo Officer” da empresa, de acordo com uma declaração publicada no início de março pela empresa.

Quanto a Shiller, a tecnologia blockchain terá um forte destaque na plataforma, permitindo que os criadores de conteúdo “recebam tokens” pelo conteúdo produzido e promovam tokens não fungíveis ou outros produtos de sites de comércio eletrônico.

Esses criadores de conteúdo podem ser pagos em criptomoedas como ether ou NFTs, que podem ser sacados como moeda fiduciária.

O lançamento estava programado para janeiro, mas foi adiado até abril, de acordo com uma atualização do Shiller publicada em 2 de março.

Movimento da economia do criador

O lançamento do Shiller parece fazer parte de um movimento mais amplo da economia do criador, na qual a Web3 provavelmente desempenhará um papel importante.

Enquanto a “Web1” permitia que os usuários escrevessem HTML e acessassem conteúdos on-line, a “Web2” permitia interações entre usuários – o que foi levado às massas por alguns monopólios de mídia social, como Facebook, Google e YouTube.

O movimento “Web3” visa eliminar esses intermediários, fornecendo aos criadores a propriedade total sobre o conteúdo produzido e as receitas geradas.

Plataformas de mensagens descentralizadas também estão começando a surgir, com a chamada “Damus” tentando se tornar uma “Twitter Killer.”

Apoiada por Jack Dorsey, a Damus entrou no ar na Apple App Store em 1º de fevereiro. Ela é construída sobre uma rede descentralizada que permite mensagens privadas criptografadas de ponta a ponta, chamadas “Nostr.”

A plataforma vem com pagamentos integrados em bitcoin via Lightning Network.

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. A Mynt ajuda você a explorar o melhor do mercado com segurança e diversidade de criptomoedas. Clique aqui para abrir sua conta.

