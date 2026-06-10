Senior compra empresa de software de SP por R$ 318 milhões em maior aquisição da história da empresa

A catarinense Senior Sistemas, empresa de tecnologia especializada em softwares de gestão empresarial, comprou a Salú, startup focada em saúde ocupacional, por R$ 318,7 milhões. Trata-se do maior acordo de aquisição da história da companhia de Blumenau (SC) e prevê a compra de 100% da empresa após o cumprimento das condições precedentes e aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Fundada há seis anos em São Paulo, a Salú desenvolveu uma plataforma digital para automatizar processos de saúde e segurança do trabalho dentro das empresas. A companhia combina um software por assinatura, modelo conhecido como SaaS, com uma operação especializada para cuidar de etapas como exames ocupacionais, programas legais, gestão de riscos, atestados, afastamentos, absenteísmo e redes credenciadas.

A empresa atende mais de 800 clientes em todos os estados brasileiros, já realizou mais de 1 milhão de agendamentos ocupacionais e afirma ter devolvido mais de 300 mil horas aos times de recursos humanos por meio da automação de processos.

Aquisição amplia disputa no mercado de gestão de pessoas

Com a compra, a Senior pretende reforçar sua atuação na área de HCM (Gestão do Capital Humano), integrando as soluções da Salú ao seu portfólio de gestão de pessoas. Hoje, a companhia já oferece ferramentas para folha de pagamento, ponto eletrônico, recrutamento e seleção, admissão digital, gestão de desempenho, carreira, desenvolvimento e análise de dados.

“A operação vai somar novas tecnologias às soluções de Segurança e Medicina do Trabalho da Senior, ampliando a oferta de ‘HCM end-to-end’ da companhia”, afirma Carlênio Castelo Branco, CEO da Senior.

Segundo a empresa, a aquisição responde a uma mudança no mercado de recursos humanos, com empresas buscando integrar processos trabalhistas, operacionais e de saúde em uma mesma plataforma.

“A aquisição da Salú acelera uma frente estratégica para a Senior: integrar saúde ocupacional à jornada completa de gestão de pessoas. Esse é um tema cada vez mais relevante para as empresas, porque combina eficiência operacional, redução de riscos, compliance e melhor experiência para RHs e colaboradores”, afirma Castelo Branco.

Após a conclusão do negócio, a Senior adicionará mais 460 mil "vidas" ativas sob gestão. Hoje, a empresa administra mais de 11 milhões de vidas e processa 7 milhões de folhas de pagamento.

Mais uma aquisição

A aquisição da Salú ocorre poucas semanas depois de outro movimento relevante de expansão da Senior.

No mês passado, a companhia comprou a Forbiz Business Software, empresa de Curitiba, por R$ 62,1 milhões.

A Forbiz atuava como um dos principais canais de distribuição da Senior no país, com mais de 130 clientes e uma equipe de 50 profissionais. A empresa trabalhava com soluções de gestão empresarial, recursos humanos e gestão de riscos, além de produtos voltados para setores como indústria, logística e construção.

A operação transformou uma relação de parceria em uma integração definitiva. A estratégia reforça o modelo adotado pela Senior de incorporar empresas que ampliam seu portfólio ou fortalecem sua presença regional.

Desde 2015, a companhia realizou mais de 30 aquisições. Outra compra recente foi a da Cigam, anunciada por R$ 162,5 milhões, em uma operação que ampliou a atuação da Senior entre empresas de médio e grande porte.

Como a Senior cresceu

Fundada em 1988, em Blumenau, por Jorge José Cenci, Guido Heinzen e Nesio Gilberto Roskowski, a Senior nasceu com foco em folha de pagamento e gestão de recursos humanos.

Ao longo das décadas, ampliou seu portfólio para áreas como ERP — sistemas que integram finanças, compras, vendas, controladoria e impostos —, logística, agronegócio, construção, marketplace, crédito e serviços financeiros.

Carlênio Castelo Branco assumiu a presidência da empresa em 2012. Sob seu comando, a Senior acelerou a estratégia de crescimento por meio de aquisições e expansão para novos mercados.

Em 2025, a empresa registrou faturamento de R$ 1,17 bilhão, crescimento de 19,9% em relação ao ano anterior e o maior resultado de sua história.

Nos últimos 12 meses até março de 2026, a Senior registrou receita líquida de R$ 1,2 bilhão, EBITDA de R$ 364,8 milhões e lucro líquido de R$ 264,3 milhões.

Atualmente, a Senior atende mais de 14,5 mil empresas de médio e grande porte no Brasil e em outros países da América Latina. A companhia tem 15 filiais e mais de 3,8 mil colaboradores no Brasil e no exterior.