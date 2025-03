Como a ideia para o app Uber surgiu? Saiba como a empresa de transportes foi criada

Em uma noite fria de 2008, em Paris, os empreendedores Travis Kalanick e Garrett Camp enfrentaram um problema comum: não conseguiam encontrar um táxi. O que parecia apenas um transtorno acabou se transformando em uma das maiores inovações do setor de mobilidade.

A Uber foi fundada em 1º de junho de 2010, na Califórnia, com a proposta de conectar passageiros a motoristas por meio de um aplicativo móvel. Inicialmente chamada de UberCab, a empresa começou como um serviço premium, oferecendo carros de luxo com pagamento via cartão de crédito — uma novidade na época.

A ideia nasceu ainda em 2009, quando Camp comprou o domínio UberCab.com e começou a desenvolver um protótipo. Kalanick entrou no projeto como "incubador-chefe" e logo assumiu o cargo de CEO, consolidando a visão de um serviço de transporte sob demanda.

O primeiro teste ocorreu em Nova York no início de 2010, com apenas três veículos. O lançamento oficial aconteceu em maio do mesmo ano, em São Francisco. Poucos meses depois, Ryan Graves assumiu brevemente a liderança da empresa, mas foi substituído por Kalanick em dezembro de 2010.

Expansão e chegada ao Brasil

O modelo inicial da Uber era restrito a um público de alto poder aquisitivo, mas a grande virada aconteceu em julho de 2012, com o lançamento do uberX. O novo serviço permitia que qualquer pessoa com um carro próprio e dentro das exigências de segurança pudesse se tornar motorista, popularizando a plataforma e acelerando sua expansão global.

Com sucessivas rodadas de investimento, a Uber rapidamente chegou a outras cidades dos EUA e, em 2014, desembarcou no Brasil, iniciando operações no Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte.

Atualmente, a Uber opera em mais de 500 cidades brasileiras e 10 mil ao redor do mundo, com cerca de 122 milhões de usuários ativos e 5 milhões de motoristas e entregadores parceiros.

Diversificação e desafios

Além do transporte de passageiros, a Uber diversificou suas operações. Hoje, oferece serviços como Uber Eats, de entrega de alimentos, transporte de cargas e investimentos em tecnologia para veículos autônomos.

Apesar do crescimento, a empresa enfrentou desafios, incluindo questões regulatórias, resistência de taxistas e mudanças na liderança. Em 2017, Travis Kalanick deixou o cargo de CEO em meio a polêmicas envolvendo a cultura interna da empresa, sendo substituído por Dara Khosrowshahi.

O que começou como uma solução para um problema pessoal se tornou um dos maiores casos de inovação no transporte global, redefinindo a mobilidade urbana e criando um novo conceito de economia compartilhada.

Texto gerado por inteligência artificial a partir de reportagens da EXAME.