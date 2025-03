Airbnb compartilha dados com a Receita e orienta anfitriões a declararem ganhos no IR

O Airbnb forneceu à Receita Federal informações sobre proprietários que realizaram aluguéis de imóveis por meio da plataforma no Brasil, abrangendo o período de 2020 a 2024. A empresa também aconselhou os anfitriões a declararem os lucros obtidos com o aluguel de imóveis durante esse período no Imposto de Renda (IR), a fim de evitar possíveis inconsistências fiscais.

Em um comunicado aos usuários da plataforma, o Airbnb detalhou que as informações compartilhadas com a Receita incluem dados como nome, CPF ou CNPJ dos proprietários, endereço da residência, valores das transações e informações de pagamento. A medida visa esclarecer o fluxo financeiro gerado pelas locações e ajudar no combate à sonegação fiscal no setor de aluguel de imóveis.

O movimento acontece depois de a Receita Federal iniciar, no ano passado, um esforço para identificar a renda não declarada originada de aluguéis por meio de plataformas digitais, como o Airbnb. No mês de agosto de 2024, o tema foi discutido em reuniões entre a Receita e representantes do setor hoteleiro, que expressaram preocupações sobre a fiscalização mais rigorosa da atividade.

Para facilitar a regularização, a plataforma informou que os anfitriões podem acessar o extrato de ganhos diretamente em seus perfis na plataforma, por meio das opções 'Vou hospedar' > Menu > Ganhos. A empresa também enfatizou a importância de consultar um contador ou especialista tributário para esclarecer dúvidas sobre como declarar esses rendimentos.

Em paralelo, o Airbnb anunciou que realizará transmissões ao vivo para orientar seus usuários sobre como cumprir as obrigações fiscais e regularizar rendimentos de anos anteriores. A iniciativa faz parte de um esforço para mitigar riscos de multas e problemas com a Receita Federal.