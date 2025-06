Reddit processa startup Anthropic por 'explorar' dados de usuários para treinar modelos de IA

O Reddit entrou com um processo contra a startup de inteligência artificial Anthropic, acusando-a de utilizar o conteúdo da rede social sem autorização para treinar seus modelos de IA.

A ação, registrada nesta quarta-feira no tribunal estadual da Califórnia, afirma que a Anthropic fez mais de 100.000 tentativas de acessar os dados do Reddit desde julho de 2024, informou a Bloomberg.

De acordo com o Reddit, esse "uso comercial não autorizado de seu conteúdo" violou as regras da plataforma e usou dados pessoais dos usuários sem o devido consentimento.

As ações do Reddit fecharam em alta de mais de 6% na quarta-feira, segundo informações da CNBC.

A Anthropic, que foi fundada por ex-funcionários da OpenAI, não comentou sobre o processo até o momento. A empresa tem se posicionado publicamente em favor de práticas mais seguras e responsáveis no desenvolvimento de IA, em contraste com alguns de seus concorrentes.

Por sua vez, o Reddit, com sede em São Francisco, destacou que já criou um mercado para licenciamento de conteúdo e firmou acordos com empresas como a OpenAI e o Google, concorrentes da Anthropic. A plataforma afirmou na ação judicial que "outros grandes players do setor de IA reconhecem e respeitam as regras do Reddit".

“Defendemos uma internet aberta — mas isso não significa aberta para exploração comercial”, disse Ben Lee, diretor jurídico do Reddit, em um comunicado por e-mail. “Não vamos permitir que empresas com fins lucrativos, como a Anthropic, se aproveitem do conteúdo do Reddit em busca de bilhões de dólares sem nenhum retorno para os usuários ou respeito à sua privacidade.”

Por outro lado, um porta-voz da Anthropic declarou, em um comunicado: "Discordamos das alegações do Reddit e nos defenderemos vigorosamente".

A relação do Reddit com a IA

Desde o início da difusão da IA ​​generativa com o lançamento do ChatGPT da OpenAI no final de 2022, o Reddit tem estado na vanguarda da discussão. Seu site, com 20 anos de existência, está repleto de informações geradas por usuários sobre centenas de milhares de tópicos e tem sido uma das principais fontes de treinamento para grandes modelos de IA, incluindo Claude, da Anthropic.

O Reddit anunciou uma parceria com a OpenAI em maio, que permitirá à empresa treinar seus modelos de IA com conteúdo do Reddit. A empresa tem um acordo semelhante com o Google.

No processo, o Reddit afirmou que "outros gigantes no setor de IA entendem e respeitam as regras do Reddit". A empresa citou a OpenAI e o Google como empresas que "têm permissão para usar conteúdo público do Reddit, mas somente após concordarem com os termos de licenciamento do Reddit", protegendo a privacidade do usuário.

O CEO da OpenAI, Sam Altman, é ex-membro do conselho e principal acionista do Reddit, com uma participação agora avaliada em mais de US$ 1 bilhão.

Em março, a Anthropic foi avaliada em US$ 61,5 bilhões em uma rodada de financiamento liderada pela empresa de capitação de risco Lightspeed Venture Partners, incluindo a participação da Salesforce Ventures e da Cisco Investments. A empresa, fundada em 2021 por ex-executivos da OpenAI, recebeu forte apoio da Amazon.

O Reddit realizou seu IPO em 2024 e agora tem um valor de mercado de cerca de US$ 22 bilhões.

O Reddit afirma ter estabelecido regras que ditam como seus dados podem ser usados, as quais, segundo a empresa, "estão claramente registradas" no contrato de usuário do Reddit.

O Reddit afirmou que o objetivo da ação é buscar indenização e obrigar a Anthropic a cumprir suas obrigações contratuais e legais. Está pedindo um julgamento por júri.