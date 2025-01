Veja as 30 startups com maior chance de se tornarem unicórnios

Um modelo de inteligência artificial desenvolvido pela companhia Trac, com sede em São Francisco (Estados Unidos), tenta prever quais startups em estágio inicial têm maior chance de se tornarem unicórnios, ou seja, empresas que valem mais de US$ 1 bilhão. O objetivo é reduzir o risco de investidores que fazem aportes de risco em startups.

A Trac afirma que a IA é mais bem sucedida em prever as startups que não trarão retorno de investimento do que as "vencedoras". O modelo utiliza 30 fontes de dados públicos e privados.

Publicado primeiramente no Business Insider, a lista com 30 nomes foi ranqueada de forma aleatória.

Por enquanto, é difícil dizer o quão precisa é a IA da Trac, e como as startups listadas estão em estágio inicial, saber quais são bem sucedidas costuma levar uma década ou até mais.

A empresa divulgou uma lista em 2023 de 30 nomes que poderiam se tornar em unicórnios. Desses, alguns já se tornaram unicórnio, como Harvey AI, avaliada em US$ 1,5 bilhão, que usa IA generativa para serviços profissionais.

Veja abaixo a lista de startups promissoras atualizada para 2025 em ordem alfabética:

Amplify

O que faz: plataforma de seguro de vida

Fundada em: 2019

Ultima avaliação financeira: US$ 90 milhões

Total levantado: US$ 45 milhões

CEO: Hannah Wu

Fundadores: Hannah Wu e Qiyun Cai

Investidores: Greycroft, Anthemis, Mana Ventures, Crosslink Capital

Anrok

O que faz: plataforma de imposto sobre vendas global para empresas de software.

Fundada em: 2020

Ultima avaliação financeira: US$ 250 milhões

Total levantado: US$ 54 milhões

CEO: Michelle Valente

Fundadores: Michelle Valentine e Kannan Goundan

Investidores: Khosla Ventures, Elad Gil, Index Ventures, Sequoia Capital

Beacons

O que faz: plataforma de e-commerce e vendas online para criadores

Fundada em: 2019

Ultima avaliação financeira: US$ 123 milhões

Total levantado: US$ 30 milhões

CEO: Neal Jean

Fundadores: Neal Jean, David Zeng, Greg Luppescu e Jesse Zhang

Investidores: Andreessen Horowitz, Y Combinator, Kora, Mantis VC

Beehiiv

O que faz: auxílio na publicação de newsletters

Fundada em: 2021

Ultima avaliação financeira: US$ 225 milhões

Total levantado: US$ 49,7 milhões

CEO: Tyler Denk

Fundadores: Tyler Denk, Jacob Hurd e Benjamin Hargett

Investidores: New Enterprise Associates, Sapphire Ventures, Lightspeed Venture Partners, Scott Galloway

Cal.com

O que faz: Infraestrutura para agendamentos com código aberto que atende diversos setores

Fundada em: 2021

Ultima avaliação financeira: US$ 175 milhões

Total levantado: US$ 32,5 milhões

CEO: Bailey Pumfleet

Fundadores: Bailey Pumfleet e Peer Richelsen

Investidores: Seven Seven Six, OSS Capital, Obvious Ventures, Tribe Capital, Alex Bouaziz, Jack Altman, Anthony Pompliano