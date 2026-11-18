O presidente da China, Xi Jinping, recebeu pessoalmente o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta quarta-feira, 18, no aeroporto de Shenzhen, no sul do país. A recepção ocorreu horas depois de Xi se reunir por mais de duas horas com o presidente russo, Vladimir Putin, na véspera de um encontro trilateral entre os três líderes.

Trump foi recebido por Xi sobre um tapete vermelho, após desembarcar do Air Force One. Os presidentes apertaram as mãos enquanto um grupo de pessoas agitava bandeiras chinesas e americanas e pompons coloridos. A presença do líder chinês no aeroporto foi um gesto incomum.

Os três presidentes têm uma reunião marcada para quinta-feira, 19, à margem da cúpula do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC), que reúne representantes de 21 economias em Shenzhen.

O encontro deve abordar temas como a guerra na Ucrânia, o conflito no Irã e o desarmamento nuclear. Também ocorre em um momento de fortalecimento das relações entre China e Rússia e de disputas comerciais e estratégicas entre Pequim e Washington.

Xi e Putin defendem fortalecimento da parceria entre China e Rússia

Antes da chegada de Trump, Xi e Putin realizaram uma reunião bilateral de mais de duas horas. Segundo a imprensa estatal chinesa, o presidente da China defendeu a ampliação da cooperação política e militar com Moscou.

Xi afirmou que os dois países devem utilizar os mecanismos de intercâmbio entre governos, parlamentos, Forças Armadas e partidos políticos para colocar em prática os compromissos assumidos pelos presidentes.

"As relações entre China e Rússia se mantiveram firmes como uma rocha diante de todas as adversidades e continuam assim hoje. Têm amplas perspectivas e não são afetadas por mudanças a curto prazo na situação mundial", declarou Xi, segundo transcrição divulgada pela agência russa TASS.

Putin também destacou a aproximação entre os países e afirmou que Moscou e Pequim trabalham pela construção de uma "ordem multipolar mais justa".

"A coordenação em política externa entre Rússia e China se mantém estável e avança em uma direção positiva", disse o presidente russo, de acordo com a TASS.

Segundo fontes do governo russo, a agenda da reunião incluía energia, finanças e política externa, com discussões sobre a Ucrânia e a Coreia do Norte.

China e Rússia intensificaram a cooperação política, comercial e militar desde que Xi e Putin anunciaram uma "amizade sem limites", pouco antes da invasão russa da Ucrânia, em 2022.

A aproximação também envolve o setor energético. Moscou busca ampliar o fornecimento de energia à China diante das sanções ocidentais e das perturbações no abastecimento internacional provocadas pelo conflito no Oriente Médio.

O que Trump, Xi e Putin vão discutir na reunião trilateral?

A reunião de quinta-feira será o primeiro encontro trilateral entre os três presidentes e terá como um dos principais temas a estabilidade das relações entre as grandes potências.

Pequim afirmou que os líderes devem realizar "trocas de opiniões aprofundadas sobre a salvaguarda da paz mundial e a promoção da estabilidade estratégica nas relações entre as grandes potências".

O encontro também despertou preocupações sobre a possibilidade de os três países discutirem o futuro da Ucrânia sem a participação de Kiev ou de governos europeus.

Washington havia indicado que uma discussão sobre a guerra na Ucrânia era pouco provável, mas Trump afirmou que o conflito será abordado.

Outro assunto previsto é o desarmamento nuclear, após o fim, em fevereiro, de um tratado bilateral entre Estados Unidos e Rússia sobre armas atômicas. A China tem defendido que Washington e Moscou reduzam seus arsenais.

Segundo o governo americano, os presidentes também devem tratar da guerra no Irã.

Antes do encontro, Putin afirmou a empresários reunidos na APEC que a reunião com Xi e Trump será "muito útil".

"No momento em que os riscos político-militares aumentam, o que é desesperadamente necessário é unidade em vez de divisão (...) e diálogo em vez de ultimatos", declarou o presidente russo.

Putin critica sanções, e Canadá promete ampliar medidas contra a Rússia

Durante seu discurso na APEC, Putin afirmou que as sanções ocidentais impostas à Rússia desde a invasão da Ucrânia não conseguiram interromper o crescimento da economia russa.

Segundo o presidente, as restrições não foram "capazes de interromper completamente o crescimento, nem de destruir as economias da concorrência".

Horas depois, o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, afirmou, diante do mesmo público, que as medidas contra Moscou "serão intensificadas" caso a guerra continue.

Xi, por sua vez, defendeu uma maior cooperação internacional em inteligência artificial e livre comércio. O presidente chinês também anunciou a intenção de aprofundar reformas relacionadas a tarifas, acesso a mercados e regulamentação.

"Começando por reduzir tarifas, ampliar o acesso e explorar regulações e normas de gestão, a China fará uma reforma profunda", afirmou.

Trump chega à China após encontros nas Filipinas

Trump desembarcou em Shenzhen após uma visita às Filipinas, onde participou de reuniões com líderes da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean) e da aliança de segurança Quad, formada por Estados Unidos, Austrália, Japão e Índia.

O presidente americano afirmou que pretende manter conversas bilaterais com Putin durante sua passagem pela China. Também disse que o líder norte-coreano, Kim Jong Un, "gostaria de estar" no encontro.

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, não confirmou a possibilidade de uma reunião com Kim.

"Se temos um problema com a Coreia do Norte, a única forma de resolvê-lo é dialogando com eles", declarou Rubio em Manila.

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, também anunciou a intenção de conversar brevemente com Trump nesta quarta-feira, durante a APEC.

Sheinbaum afirmou que pretende abordar o andamento das negociações sobre o T-MEC, acordo comercial entre México, Estados Unidos e Canadá.