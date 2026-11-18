A ideia era dispensar a coqueteleira. Depois de conhecer máquinas que preparavam bebidas com proteína durante uma temporada na Irlanda, em 2016, Leonardo Nassif voltou ao Brasil com um projeto: colocar suplementos em cápsulas, apertar um botão e entregar a mistura pronta. O café entraria nessa história como uma alternativa mais simples, enquanto o negócio original não saía do papel.

Quase uma década depois, a alternativa se tornou a empresa. Fundada em São Paulo em 2018, a Café Italle projeta faturar R$ 100 milhões em 2026, mais que o dobro do ano anterior. A produção chegou a aproximadamente 3,5 milhões de cápsulas por mês, acompanhada de um portfólio que passou a incluir cafés em grãos, aromatizados e o pó para o coador.

“A gente era muito novo. Ia ter que ir para a China”, diz Leonardo, de 30 anos, fundador e diretor comercial, sobre as dificuldades de desenvolver o equipamento para os suplementos.

Hoje, ele divide a operação com o primo Gustavo Nassif, de 29 anos, diretor de e-commerce, e os sócios Eduardo Nassif, diretor financeiro, e Ivan Barteczko, diretor de RH. O desafio também mudou: depois de encontrar compradores para uma marca desconhecida, o grupo precisa ampliar a produção e disputar espaço com empresas que já abastecem o café da manhã dos brasileiros.

Como o café deixou de ser o plano B

A inspiração para o negócio veio durante o intercâmbio de Leonardo na Irlanda. Em uma visita ao primo, Gustavo também conheceu as máquinas de bebidas que ajudaram a dar forma ao projeto. De volta ao Brasil, os dois discutiram como levar aquela praticidade ao mercado de suplementos.

A proposta exigia desenvolver equipamento, formulações e um hábito de consumo. Enquanto tentava viabilizá-la, Leonardo decidiu começar por um produto que já tinha máquinas instaladas nas casas dos consumidores: o café em cápsulas.

A Italle nasceu com três versões de espresso, batizadas de Napoli, Veneza e Turim, e produção terceirizada. Leonardo buscava clientes pessoalmente. O primeiro foi uma bomboniere na região da Faria Lima, em São Paulo, que revendia os produtos.

O começo teve pouco da velocidade que os números atuais sugerem. “A gente fez 40 mil cápsulas e vendeu em 14 meses”, afirma Leonardo.

Para acrescentar chás ao catálogo, a empresa comprou uma máquina manual de R$ 2 mil, parcelada em 12 vezes. O equipamento selava nove unidades por vez. Era uma operação em que os fundadores precisavam encontrar compradores e fazer o produto chegar até eles.

A pandemia mudou o caminho da empresa. Com dificuldades para apresentar uma marca nova aos compradores do varejo físico, a Italle passou a buscar consumidores na internet. Foi nesse período que Gustavo, que trabalhava com o pai em uma indústria de linhas de costura, entrou na operação.

O primeiro canal foi o Mercado Livre. Os primos preparavam pedidos, embalavam caixas e usavam o próprio carro para fazer as entregas. Para abastecer o centro de distribuição da plataforma em Louveira, no interior paulista, chegavam a sair às 4 horas da manhã. Depois, voltavam para continuar o expediente.

A plataforma trouxe vendas e uma informação que demorava mais a chegar pelas lojas: a avaliação de quem preparava a bebida em casa. As reclamações e sugestões levaram a mudanças nas cápsulas, nas embalagens e nos fornecedores.

“A gente fala que o digital fez a Italle se tornar o que é hoje”, diz Gustavo.

A experiência também alterou o posicionamento. A empresa deixou de tentar se diferenciar apenas pelo menor preço e passou a buscar uma combinação de qualidade e preço acessível, segundo os sócios. Para uma marca que dependia da recompra, vender a primeira caixa não bastava.

Hoje, a Italle mantém operações próprias em Mercado Livre, Amazon, Shopee, Magalu e TikTok Shop, além do site. Um centro de distribuição dedicado ao comércio eletrônico atende esses pedidos. A gestão das lojas nas plataformas permanece dentro da empresa, assim como o atendimento ao consumidor.

- Do café em cápsulas ao coador: ampliação do portfólio é uma das apostas da Italle para crescer no varejo. (Café Italle /Divulgação)

Como disputar espaço com as grandes marcas

As cápsulas continuam no centro do negócio. Além do espresso, a Italle passou a oferecer bebidas como cappuccino, café com leite, chocolate e crème brûlée em versões compatíveis com máquinas Nespresso. Também atua com produtos para o sistema Dolce Gusto.

O cappuccino é o produto mais vendido entre as cápsulas da marca. A aposta nas bebidas com leite ajudou a ampliar as opções para quem já tinha uma cafeteira em casa, sem exigir a compra de um equipamento da Italle.

Mas o crescimento pretendido depende de alcançar também quem usa o coador. Em janeiro de 2026, a empresa lançou uma linha de café tradicional em pó. A proposta é chegar a um público mais amplo que o das cápsulas, com uma mistura que, segundo os executivos, leva 50% de café arábica.

A ampliação coloca a empresa diante de concorrentes diferentes. Nos cafés de maior valor agregado, os sócios apontam Baggio e Orfeu como referências de competição. As duas têm presença em cápsulas, grãos e café moído; a Baggio também atua com aromatizados, enquanto a Orfeu entrou no mercado de cafés especiais em 2005.

No café de consumo cotidiano, a disputa envolve grupos de outra escala. A JDE reúne marcas como Pilão, L’OR e Café do Ponto no Brasil. Globalmente, a JDE Peet’s registrou vendas de € 9,9 bilhões em 2025. Já o Grupo 3corações se apresenta como líder nacional em café torrado e moído e cappuccino, com um portfólio de mais de 30 marcas em seu relatório de sustentabilidade de 2024.

É um mercado amplo, mas que também sente o efeito dos preços. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic), o consumo brasileiro somou aproximadamente 21,4 milhões de sacas de 60 quilos em 2025, queda de 2,31% sobre o período anterior. O levantamento considera o intervalo de novembro de 2024 a outubro de 2025.

A Italle tenta abrir espaço combinando a venda direta pela internet com a entrada em estabelecimentos físicos. Segundo a empresa, seus produtos estão em cerca de 2.700 pontos de venda, incluindo supermercados e farmácias. Entre os clientes citados pelos sócios estão redes como Mambo, Hirota e Líder, além das Farmácias São João.

A companhia informa comercializar cerca de 200 toneladas de café por mês, considerando suas diferentes linhas. Apesar de também atender negócios, o fornecimento para cafeterias ainda tem participação pequena na estratégia. A prioridade é o café preparado pelo consumidor em casa.

O que precisa mudar para chegar a R$ 250 milhões

O avanço das vendas começou a pressionar a estrutura. Segundo os sócios, houve momentos em 2026 em que a produção não acompanhou a demanda. A resposta foi ampliar instalações e comprar equipamentos.

A empresa investiu R$ 2 milhões em adaptações de imóveis, máquinas e expansão operacional. A fábrica passou a ocupar 1.700 metros quadrados em Diadema, na Grande São Paulo. O centro de distribuição do comércio eletrônico tem outros 1.300 metros quadrados em São Bernardo do Campo.

Com 55 funcionários, além dos quatro sócios à frente das áreas, a Italle está ampliando as linhas de envase de cápsulas e pretende internalizar etapas de produção dos cafés aromatizados.

A fabricação própria, porém, ainda não abrange todo o processo. A torra é realizada por parceiros. Na unidade de Diadema, a empresa faz a moagem e o envase das cápsulas, cujas estruturas também são compradas de fornecedores.

O próximo projeto é ter uma torrefação. A iniciativa está em estudo e ainda depende da escolha do local e dos equipamentos. O objetivo dos sócios é controlar mais etapas da produção, acompanhando de perto o padrão dos produtos e os custos.

As metas exigirão essa capacidade adicional. Depois dos R$ 100 milhões projetados para 2026, o plano é alcançar R$ 175 milhões em 2027 e R$ 250 milhões em 2028. Em 2023, o faturamento estava pouco acima de R$ 7 milhões, de acordo com a empresa.

A expansão internacional chegou a ser testada. A Italle vendeu nos Estados Unidos pela Amazon e mantém uma empresa aberta no país, mas interrompeu a operação comercial para concentrar esforços no Brasil.

A decisão mostra o limite que os sócios tentam administrar agora. Há novos mercados possíveis, mas a fábrica precisa acompanhar os pedidos que já chegam. Para a empresa que levou 14 meses para vender o primeiro lote de cápsulas, crescer passou a exigir também a escolha de quais oportunidades deixar para depois.