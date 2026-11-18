O universo literário de Rick Riordan inclui 17 livros em três sagas principais mais sequências (Disney+/Divulgação)
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Publicado em 18 de novembro de 2026 às 07h07.
A matéria aborda o lançamento da terceira temporada da série "Percy Jackson e os Olimpianos" no Disney+, que adapta o livro "A Maldição do Titã". O texto também oferece um guia completo para os leitores interessados em explorar o universo expandido do autor Rick Riordan, com suas sagas principais, sequências e livros derivados que envolvem mitologias gregas, egípcias e nórdicas.
Os fãs da série "Percy Jackson e os Olimpianos", do Disney+, poderão acompanhar a continuação da história a partir de sexta-feira, 20. A terceira temporada chega ao streaming com oito episódios e adapta os acontecimentos de "A Maldição do Titã", terceiro livro da série escrita por Rick Riordan.
Para quem quer conhecer a história nas páginas, o universo criado pelo autor já soma 17 títulos numerados, divididos em três grandes sagas e uma continuação, além de livros derivados. A porta de entrada é "O Ladrão de Raios".
A saga original acompanha Percy dos 12 aos 16 anos. Ele descobre ser um semideus e passa a enfrentar a ascensão de Cronos. São cinco volumes, nesta ordem:
Lançados anos depois da série original, os dois livros seguintes se passam logo após "O Último Olimpiano". Neles, Percy tenta conseguir cartas de recomendação dos deuses para entrar na faculdade. São eles "O Cálice dos Deuses" e "A Fúria da Deusa Tríplice", e um terceiro volume está previsto para encerrar essa fase. A leitura funciona tanto nesse ponto quanto depois da segunda saga.
A segunda grande saga dá sequência à trama e mistura semideuses gregos e romanos. A narrativa passa a ter múltiplos pontos de vista, entre eles o de Percy e o de Annabeth. A ordem é:
A terceira saga se passa seis meses depois de "Os Heróis do Olimpo". Zeus castiga o deus Apolo, transformando-o em um adolescente mortal e sem poderes, que precisa da ajuda dos semideuses para recuperar seu lugar. Os livros são:
Depois de concluir "As Provações de Apolo", o leitor pode seguir para os livros centrados em Nico di Angelo, personagem muito querido da saga: "O Sol e a Estrela" e "O Tribunal dos Mortos (The Court of the Dead)". Eles são opcionais, mas recomendados para quem acompanha a franquia de perto.
Riordan também escreveu duas trilogias paralelas ambientadas no mesmo mundo. Elas trazem participações especiais ou menções a Percy e Annabeth, mas não são obrigatórias para entender a história principal.