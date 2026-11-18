Os fãs da série "Percy Jackson e os Olimpianos", do Disney+, poderão acompanhar a continuação da história a partir de sexta-feira, 20. A terceira temporada chega ao streaming com oito episódios e adapta os acontecimentos de "A Maldição do Titã", terceiro livro da série escrita por Rick Riordan.

Para quem quer conhecer a história nas páginas, o universo criado pelo autor já soma 17 títulos numerados, divididos em três grandes sagas e uma continuação, além de livros derivados. A porta de entrada é "O Ladrão de Raios".

Onde tudo começa

A saga original acompanha Percy dos 12 aos 16 anos. Ele descobre ser um semideus e passa a enfrentar a ascensão de Cronos. São cinco volumes, nesta ordem:

O Ladrão de Raios

O Mar de Monstros

A Maldição do Titã

A Batalha do Labirinto

O Último Olimpiano

A fase pré-faculdade

Lançados anos depois da série original, os dois livros seguintes se passam logo após "O Último Olimpiano". Neles, Percy tenta conseguir cartas de recomendação dos deuses para entrar na faculdade. São eles "O Cálice dos Deuses" e "A Fúria da Deusa Tríplice", e um terceiro volume está previsto para encerrar essa fase. A leitura funciona tanto nesse ponto quanto depois da segunda saga.

Os Heróis do Olimpo

A segunda grande saga dá sequência à trama e mistura semideuses gregos e romanos. A narrativa passa a ter múltiplos pontos de vista, entre eles o de Percy e o de Annabeth. A ordem é:

O Herói Perdido

O Filho de Netuno

A Marca de Atena

A Casa de Hades

O Sangue do Olimpo

As Provações de Apolo

A terceira saga se passa seis meses depois de "Os Heróis do Olimpo". Zeus castiga o deus Apolo, transformando-o em um adolescente mortal e sem poderes, que precisa da ajuda dos semideuses para recuperar seu lugar. Os livros são:

O Oráculo Oculto

A Profecia Sombria

O Labirinto de Fogo

A Tumba do Tirano

A Torre de Nero

Derivados para os fãs

Depois de concluir "As Provações de Apolo", o leitor pode seguir para os livros centrados em Nico di Angelo, personagem muito querido da saga: "O Sol e a Estrela" e "O Tribunal dos Mortos (The Court of the Dead)". Eles são opcionais, mas recomendados para quem acompanha a franquia de perto.

Outras mitologias no mesmo universo

Riordan também escreveu duas trilogias paralelas ambientadas no mesmo mundo. Elas trazem participações especiais ou menções a Percy e Annabeth, mas não são obrigatórias para entender a história principal.