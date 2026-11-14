General dos EUA alerta para riscos de apagão prolongado

RESUMO ＋ O general Russel L. Honoré alerta para os riscos de uma possível interrupção prolongada da rede elétrica dos Estados Unidos, especialmente diante da capacidade de ataques cibernéticos atribuída ao Irã. O militar defende que autoridades estaduais e municipais sejam informadas e participem do planejamento de contingência, evitando falhas de comunicação entre os governos. Com base em sua experiência na recuperação após o furacão Katrina, destaca a importância da integração institucional para enfrentar crises. Entre as recomendações estão manter estoques de alimentos, água, medicamentos, pilhas e baterias, além de um rádio independente da rede elétrica. Honoré também cobra transparência das autoridades para esclarecer se as medidas respondem a uma ameaça iminente ou são apenas preventivas.

A possibilidade de uma interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica nos Estados Unidos tem levantado preocupações sobre a capacidade do país de enfrentar uma crise de grandes proporções.

Em artigo, o general Russel L. Honoré alerta para os riscos de ataques cibernéticos à infraestrutura norte-americana e defende que a preparação para emergências não fique restrita às Forças Armadas, mas envolva também autoridades civis e diferentes níveis de governo.

A preocupação ganha força diante de medidas preventivas adotadas por governos ocidentais. No Reino Unido, cidadãos foram orientados a manter estoques de alimentos, água e dinheiro para enfrentar possíveis interrupções em serviços essenciais. Nos Estados Unidos, o Pentágono recomendou que bases militares estejam preparadas para operar sem conexão com a rede elétrica por até 90 dias.

Segundo Honoré, o Irã possui capacidade técnica para realizar ataques cibernéticos que poderiam comprometer infraestruturas dos Estados Unidos e de outros países ocidentais. Ainda assim, não está claro se as orientações recentes respondem a uma ameaça específica ou fazem parte de um planejamento preventivo diante de riscos futuros.

O general chama atenção, especialmente, para a falta de comunicação entre as autoridades federais e as lideranças civis norte-americanas. Governadores e prefeitos, segundo o autor, não teriam recebido informações suficientes sobre os riscos nem participado adequadamente da elaboração de planos de contingência.

Para ele, uma emergência dessa dimensão exige cooperação entre governos federal, estaduais e municipais, com compartilhamento de informações e organização conjunta de recursos.

A experiência do próprio Honoré na coordenação dos esforços de recuperação após o furacão Katrina, em 2005, reforça seu argumento. O desastre evidenciou a importância da integração entre diferentes esferas administrativas para responder a situações de grande escala.

Na avaliação do general, a preparação antecipada e a definição das responsabilidades de cada autoridade são fundamentais para reduzir os impactos de uma crise.

Uma interrupção elétrica de até 90 dias poderia provocar consequências que vão muito além da falta de iluminação.

O funcionamento de hospitais e outros serviços essenciais seria comprometido, assim como o abastecimento de alimentos, água e combustíveis. Sistemas de aquecimento e refrigeração também poderiam deixar de operar, enquanto pessoas que dependem de equipamentos médicos ou cuidados contínuos ficariam especialmente vulneráveis.

Nesse cenário, a segurança pública e a estabilidade social também poderiam ser afetadas.

Honoré defende ainda que as autoridades adotem uma postura transparente diante da população. Caso exista uma ameaça iminente, governadores, prefeitos e demais lideranças civis precisam ser informados rapidamente para organizar uma resposta coordenada.

Se as recomendações forem apenas preventivas, essa informação também deve ser comunicada com clareza, evitando desinformação, confusão e pânico desnecessário.

Preparação individual também é necessária

Além da mobilização institucional, o general destaca a importância de preparar as residências para possíveis períodos sem energia elétrica.

Entre as recomendações estão manter alimentos não perecíveis suficientes para vários dias, armazenar água potável em quantidade adequada para cada integrante da família e ter pilhas e baterias extras disponíveis.

O planejamento também deve considerar medicamentos de uso contínuo e alternativas para acompanhar comunicados oficiais.

Nesse sentido, um rádio a pilha ou de manivela pode ser útil caso a falta de eletricidade comprometa o funcionamento das redes de comunicação e do sinal de celular.

Para Honoré, a possibilidade de uma crise dessa magnitude exige mais do que medidas isoladas de segurança. A proteção da população depende de planejamento integrado, transparência institucional e preparação antecipada — tanto por parte das autoridades quanto dos cidadãos.