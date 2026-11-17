Dezesseis pescadores equatorianos entraram com uma ação judicial contra o governo dos Estados Unidos por um suposto ataque com drones à embarcação em que trabalhavam, em março.

O episódio deixou dois tripulantes com queimaduras graves e ocorreu em meio à intensificação da cooperação militar entre Equador e Washington. A informação foi divulgada pelos advogados dos pescadores nesta terça-feira, 17.

A ação foi apresentada a um tribunal federal da Pensilvânia. Além do ataque, os tripulantes do barco Negra Francisca Duarte acusam militares americanos de detenção arbitrária, tortura e transferência forçada para El Salvador durante uma operação antidrogas.

"Estamos certos de que, quando vierem à tona todas as provas, ficará muito claro que os Estados Unidos estavam por trás de tudo isso", disse o advogado Dan Kovalik, que representa os pescadores nos Estados Unidos, em entrevista coletiva virtual.

O governo de Donald Trump, no poder desde janeiro de 2025, nega responsabilidade pelas violações denunciadas. A administração americana também defende sua campanha de bombardeios contra embarcações suspeitas de transportar drogas na América Latina, que já deixou mais de 200 mortos.

Um levantamento da organização Human Rights Watch (HRW) aponta que três barcos, incluindo o Negra Francisca Duarte, teriam sido atacados por forças americanas entre janeiro e março. Uma das embarcações continua desaparecida.

Esta é a segunda ação judicial movida contra Washington por ataques militares apresentados como operações contra supostos barcos de narcotraficantes. Em janeiro, familiares de dois homens de Trinidad e Tobago também processaram o governo americano por homicídio culposo.

Os pescadores buscam uma compensação financeira pelas perdas e o fim das operações militares. "Uma indenização para todos os pescadores que (...) perderam este barco do qual dependiam para ganhar a vida", afirmou Kovalik. O advogado acrescentou que a iniciativa também pretende "que os Estados Unidos ponham fim a esses bombardeios".

Cooperação militar entre Equador e Estados Unidos

Entre agosto e setembro, forças militares destruíram oito barcos pesqueiros equatorianos, apontados como supostos fornecedores de combustível para lanchas utilizadas pelo narcotráfico.

Segundo a HRW, dos 160 pescadores interceptados por militares americanos no período, 110 foram liberados sem acusações. Outros 50 aguardam julgamento.

O presidente do Equador, Daniel Noboa, é um dos principais aliados de Trump na região. Uma investigação da AFP publicada em outubro documentou a presença de uma atividade incomum de aeronaves americanas na base aérea de Taura.

Apesar da aproximação entre os dois governos, os equatorianos rejeitaram, em referendo realizado há um ano, uma proposta que permitiria a instalação de bases militares estrangeiras no país.

Os acordos de cooperação entre Equador e Estados Unidos, no entanto, autorizam a permanência de militares americanos em território equatoriano por até 180 dias sem visto e concedem imunidade migratória.

Para Kovalik, esses entendimentos não afastam a responsabilidade dos dois países pelas denúncias. "Afirmamos categoricamente que esses acordos de cooperação não isentam nem o Equador, nem os Estados Unidos de responsabilidade por esse tipo de crime", disse o advogado.

(Com AFP)