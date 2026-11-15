'Não funcionou': Reino Unido se prepara para admitir fracasso do Brexit

O primeiro-ministro do Reino Unido, Andy Burnham, deve reconhecer publicamente que o Brexit não produziu os resultados prometidos e que o país perdeu mais do que ganhou ao deixar a União Europeia. De acordo com informações do Financial Times, a declaração será feita em um discurso de política externa no tradicional banquete do Lord Mayor, em Londres, na segunda-feira, 16, às vésperas de uma cúpula com representantes europeus que pode redefinir parte das relações comerciais entre os dois lados.

“Não funcionou. Perdemos mais do que ganhamos”, deverá afirmar Burnham, segundo trechos antecipados pela jornal britânico. O premiê também pretende classificar a saída do bloco como um processo que impôs barreiras desnecessárias às empresas britânicas e limitou o potencial econômico do país.

O objetivo imediato, porém, não é discutir uma nova adesão à União Europeia. O governo quer aproveitar a reunião marcada para 20 de novembro, em Bruxelas, para fechar acordos pontuais que reduzam os obstáculos criados pelo Brexit. A estratégia envolve três frentes principais: comércio de alimentos e produtos agrícolas, integração dos mercados de carbono e um programa de mobilidade para jovens.

A negociação também inclui uma questão mais sensível: o acesso de estudantes europeus às universidades britânicas pagando as mesmas tarifas cobradas de alunos locais. O tema está entre os pontos de atrito nas conversas, já que Bruxelas busca contrapartidas para avançar em outras áreas do acordo.

O que está em negociação

Um dos principais objetivos de Londres é reduzir as exigências sanitárias e burocráticas que passaram a afetar o comércio de alimentos com a União Europeia depois da saída do mercado único. A aproximação das regras agrícolas e sanitárias permitiria diminuir controles nas fronteiras e facilitar as exportações britânicas para o continente.

Outro ponto é a conexão entre os sistemas de comércio de emissões de carbono. A integração dos mercados permitiria que empresas britânicas e europeias operassem sob regras mais alinhadas, reduzindo custos e incertezas para setores industriais sujeitos à precificação de carbono.

O terceiro eixo é um programa de mobilidade para jovens, que permitiria a britânicos e europeus viver, estudar e trabalhar temporariamente nos respectivos territórios. A iniciativa é diferente da livre circulação de pessoas que existia antes do Brexit: seria um mecanismo específico, com limites e condições próprias.

Há ainda uma discussão sobre a participação britânica na iniciativa europeia Made in Europe, que busca fortalecer a indústria do continente e favorecer produtos fabricados dentro do espaço europeu. O acesso ao programa poderia ser relevante para empresas britânicas que dependem de cadeias produtivas e contratos ligados ao mercado comunitário.

O governo também considera oferecer condições universitárias mais favoráveis a estudantes europeus. A proposta envolve custos relevantes para o orçamento britânico e se tornou um dos principais obstáculos para a conclusão das negociações.

Três condições para um novo acordo

No discurso, Burnham deverá estabelecer três critérios para qualquer entendimento futuro com a União Europeia: respeitar as promessas eleitorais do Partido Trabalhista e os limites estabelecidos pelo governo, melhorar o acordo de saída negociado anteriormente e produzir benefícios concretos para a população.

As condições ajudam a explicar por que a aproximação não significa uma reversão imediata do Brexit. O manifesto trabalhista não prevê o retorno ao mercado único, à união aduaneira ou à livre circulação de pessoas. Burnham afirma que não pretende ultrapassar esses limites durante o atual mandato.

O premiê, no entanto, quer deixar aberta a discussão sobre o relacionamento de longo prazo com o bloco. Em declarações recentes, afirmou que a revisão das relações com a Europa pode ajudar a recuperar o crescimento econômico e que o acordo de saída acabou sendo mais rígido do que os eleitores imaginavam quando votaram em 2016.