Apec na China: 5 pontos para entender como IA será discutida na cúpula de Xi, Trump e Putin

Shenzhen: polo tecnológico chinês recebe a cúpula da Apec em 18 e 19 de novembro (foto de arquivo) (Reprodução)
Editor de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 16 de novembro de 2026 às 10h09.
Última atualização em 16 de novembro de 2026 às 10h26.
A cúpula da Apec será realizada em Shenzhen, na China, em 18 e 19 de novembro. Comércio, chips e inteligência artificial estão na agenda das 21 economias. Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin têm um encontro trilateral marcado para o dia 19, paralelo ao fórum. Propostas sobre IA e digitalização do comércio ainda dependem das negociações.
Xi Jinping receberá nesta semana, em Shenzhen, os líderes de uma região que tenta conciliar duas ambições: ampliar o comércio e controlar o acesso às tecnologias mais disputadas do planeta. A cúpula da Apec, marcada para 18 e 19 de novembro, leva inteligência artificial, chips e economia digital ao centro da agenda chinesa.
A cidade escolhida ajuda a contar essa história. Vizinha de Hong Kong, Shenzhen se tornou um dos grandes polos de inovação da China e abriga empresas como Huawei, Tencent e BYD. Será o cenário das negociações multilaterais e de encontros entre chefes de Estado.
Entre eles está uma reunião de Xi com Donald Trump e Vladimir Putin, prevista para quinta-feira, 19. O encontro foi confirmado por Pequim nesta segunda-feira, 16. A agenda reúne a diplomacia das grandes potências e decisões que podem influenciar a circulação de tecnologia entre mercados.
Criado em 1989, o fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico tem 21 economias, entre elas Estados Unidos, China, Japão, Rússia, México, Chile e Peru. Hong Kong e Taiwan, sob o nome de Chinese Taipei, também participam. O Brasil não integra o grupo.
Sua agenda é econômica: facilitar negócios, investimentos e integração regional. A reunião anual de líderes, porém, também abre espaço para conversas diplomáticas que vão além do comércio.
Shenzhen passou de uma economia ligada à pesca e à agricultura a um centro industrial e tecnológico após ser escolhida como zona econômica especial, em 1980. A proximidade com Hong Kong ajudou a atrair capital e fábricas; depois vieram investimentos em pesquisa e negócios de maior valor agregado.
Hoje, telecomunicações, carros elétricos, drones e robótica dividem o mesmo ecossistema. Receber a cúpula ali coloca essa transformação diante dos visitantes.
A perspectiva de restrições americanas mais duras aos chips avançados deve pesar nas conversas entre Trump e Xi, segundo analistas ouvidos pela Reuters. Ao mesmo tempo, a agência aponta espaço para cooperação na segurança da inteligência artificial.
A disputa já muda o mercado: fabricantes chinesas ganham espaço enquanto a Nvidia enfrenta barreiras. O acesso aos processadores influencia quais empresas conseguem ampliar seus serviços de IA e com que equipamentos.A IA chega à cúpula como oportunidade de cooperação e motivo de disputa comercial.
A reunião que Trump vinha antecipando será paralela à Apec. Confirmar o encontro não significa que os três governos tenham fechado um acordo: o resultado dependerá das negociações em Shenzhen.
Na programação oficial, Xi presidirá a cúpula de líderes. Também discursará no encontro de empresários da Apec, realizado em 17 e 18 de novembro, segundo o Ministério das Relações Exteriores da China.
Nos preparativos, a China apresentou uma proposta para ampliar o uso de IA em saúde, educação e energia. O texto também trata de desenvolvimento seguro e de evitar que a tecnologia aprofunde diferenças de acesso, informou a Apec.
Outra frente é a digitalização do comércio. Os representantes discutiram um plano de cooperação para 2027 a 2030, documentos eletrônicos de transporte e aplicações de IA nas alfândegas. São medidas voltadas a tornar menos burocrática a passagem de mercadorias pelas fronteiras.Documentos digitais e IA nas alfândegas também fazem parte da agenda de Shenzhen.
As propostas ainda precisam avançar no processo de negociação. Para além da fotografia dos líderes, o que importa para as empresas é quais compromissos se traduzirão em regras mais compatíveis, infraestrutura e acesso a mercados.
É o fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, criado em 1989. Reúne 21 economias para discutir comércio, investimentos e integração regional.
A reunião de líderes está marcada para 18 e 19 de novembro, em Shenzhen, na China. O encontro de empresários ocorre em 17 e 18 de novembro.
Pequim confirmou um encontro entre os três para 19 de novembro, paralelo à Apec. A confirmação da reunião não antecipa seu resultado.
A cidade concentra empresas como Huawei, Tencent e BYD. Sua transformação combinou abertura econômica, indústria e investimentos em pesquisa.
A agenda inclui adoção de IA, segurança e aplicações em saúde, educação e energia. Também há propostas de digitalização do comércio e uso de IA nas alfândegas.
Não. Entre as economias latino-americanas participantes estão México, Chile e Peru.