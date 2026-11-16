Apec na China: 5 pontos para entender como IA será discutida na cúpula de Xi, Trump e Putin

Xi Jinping receberá nesta semana, em Shenzhen, os líderes de uma região que tenta conciliar duas ambições: ampliar o comércio e controlar o acesso às tecnologias mais disputadas do planeta. A cúpula da Apec, marcada para 18 e 19 de novembro, leva inteligência artificial, chips e economia digital ao centro da agenda chinesa.

A cidade escolhida ajuda a contar essa história. Vizinha de Hong Kong, Shenzhen se tornou um dos grandes polos de inovação da China e abriga empresas como Huawei, Tencent e BYD. Será o cenário das negociações multilaterais e de encontros entre chefes de Estado.

Entre eles está uma reunião de Xi com Donald Trump e Vladimir Putin, prevista para quinta-feira, 19. O encontro foi confirmado por Pequim nesta segunda-feira, 16. A agenda reúne a diplomacia das grandes potências e decisões que podem influenciar a circulação de tecnologia entre mercados.

Quem participa e por que Shenzhen importa

1. A Apec reúne economias, não uma aliança militar

Criado em 1989, o fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico tem 21 economias, entre elas Estados Unidos, China, Japão, Rússia, México, Chile e Peru. Hong Kong e Taiwan, sob o nome de Chinese Taipei, também participam. O Brasil não integra o grupo.

Sua agenda é econômica: facilitar negócios, investimentos e integração regional. A reunião anual de líderes, porém, também abre espaço para conversas diplomáticas que vão além do comércio.

2. A anfitriã é uma vitrine da transformação chinesa

Shenzhen passou de uma economia ligada à pesca e à agricultura a um centro industrial e tecnológico após ser escolhida como zona econômica especial, em 1980. A proximidade com Hong Kong ajudou a atrair capital e fábricas; depois vieram investimentos em pesquisa e negócios de maior valor agregado.

Hoje, telecomunicações, carros elétricos, drones e robótica dividem o mesmo ecossistema. Receber a cúpula ali coloca essa transformação diante dos visitantes.

O que estará na mesa das negociações

3. Chips dividem; a segurança da IA pode aproximar

A perspectiva de restrições americanas mais duras aos chips avançados deve pesar nas conversas entre Trump e Xi, segundo analistas ouvidos pela Reuters. Ao mesmo tempo, a agência aponta espaço para cooperação na segurança da inteligência artificial.

A disputa já muda o mercado: fabricantes chinesas ganham espaço enquanto a Nvidia enfrenta barreiras. O acesso aos processadores influencia quais empresas conseguem ampliar seus serviços de IA e com que equipamentos.

A IA chega à cúpula como oportunidade de cooperação e motivo de disputa comercial.

4. Xi, Trump e Putin terão uma agenda própria

A reunião que Trump vinha antecipando será paralela à Apec. Confirmar o encontro não significa que os três governos tenham fechado um acordo: o resultado dependerá das negociações em Shenzhen.

Na programação oficial, Xi presidirá a cúpula de líderes. Também discursará no encontro de empresários da Apec, realizado em 17 e 18 de novembro, segundo o Ministério das Relações Exteriores da China.

5. A economia digital vai além das grandes empresas

Nos preparativos, a China apresentou uma proposta para ampliar o uso de IA em saúde, educação e energia. O texto também trata de desenvolvimento seguro e de evitar que a tecnologia aprofunde diferenças de acesso, informou a Apec.

Outra frente é a digitalização do comércio. Os representantes discutiram um plano de cooperação para 2027 a 2030, documentos eletrônicos de transporte e aplicações de IA nas alfândegas. São medidas voltadas a tornar menos burocrática a passagem de mercadorias pelas fronteiras.

Documentos digitais e IA nas alfândegas também fazem parte da agenda de Shenzhen.

As propostas ainda precisam avançar no processo de negociação. Para além da fotografia dos líderes, o que importa para as empresas é quais compromissos se traduzirão em regras mais compatíveis, infraestrutura e acesso a mercados.