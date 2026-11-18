RESUMO ＋ A seguradora Seguros Unimed firmou parceria com a ONG Turma do Bem para oferecer tratamento odontológico gratuito a 300 jovens em São Paulo. A operadora TIM venceu Ouro no Effie Awards Brasil por sua campanha no BBB 26. A empresa de mobilidade Motiva planeja 11 ações solidárias para beneficiar mais de 4 mil pessoas.

Fábio Nogi, superintendente de Inovação e Odontologia da Seguros Unimed, e Erilayne Lobo de Melo, gerente de Desenvolvimento Organizacional da companhia, participaram do evento Sorriso do Bem, em Brasília, para a assinatura da parceria entre a Seguros Unimed e a ONG Turma do Bem.

A iniciativa prevê tratamento odontológico gratuito e contínuo para 300 jovens de 11 a 17 anos em situação de vulnerabilidade social no estado de São Paulo, contribuindo para sua autoestima, qualidade de vida e perspectivas de futuro.

Aon vence Prêmio SOU SEGURA 2026 na categoria Foco Nela

A Aon, empresa global de serviços profissionais, foi vencedora do Prêmio SOU SEGURA 2026, na categoria Foco Nela, que reconhece empresas do mercado de seguros com iniciativas consistentes de desenvolvimento profissional feminino e resultados efetivos na evolução de carreira das mulheres.

A inscrição da companhia destacou iniciativas como INfluence, Aspire, Advocacy e Elevation, voltados à formação, mentoria, patrocínio e sucessão de suas colaboradoras.

A premiação SOU SEGURA reconhece práticas que transformam o compromisso com a equidade de gênero em oportunidades concretas de crescimento.

TIM conquista Ouro no Effie Awards Brasil por estratégia no BBB 26

A estreia da TIM como patrocinadora do Big Brother Brasil rendeu à operadora seu primeiro Ouro no Effie Awards Brasil, uma das principais premiações de marketing do mundo, na categoria Branded Content – Serviços.

Desenvolvida com a BETC HAVAS, a campanha trouxe de volta Valdirene, personagem de Tatá Werneck, para divulgar a oferta TIM Controle + Globoplay e levou as ativações a promoções e eventos.

Com 2,3 milhões de menções nas redes, a TIM se tornou a marca mais comentada da história do programa. O TIM Controle registrou alta de 32% na entrada de novos clientes durante a edição.

TIM é a única operadora entre as empresas presentes nos três principais índices de sustentabilidade da B3: Pelo segundo ano consecutivo, a TIM integra simultaneamente as carteiras do ISE B3, ICO2 B3 e IDIVERSA B3, indicadores que avaliam práticas de sustentabilidade corporativa, gestão de emissões de gases de efeito estufa e diversidade.

A companhia está entre as 33 organizações reconhecidas em 2026 e mantém uma trajetória de 18 anos consecutivos no ISE B3, sendo a empresa de telecomunicações há mais tempo no índice.

A operadora também integra, pelo terceiro ano consecutivo, a A List do CDP, uma das principais avaliações globais de transparência e gestão climática.

Motiva mobiliza colaboradores em 11 ações solidárias na Semana Internacional do Voluntariado, beneficiando mais de 4 mil pessoas

A Motiva, maior empresa de infraestrutura de mobilidade do Brasil, vai promover 11 ações solidárias durante a Semana Internacional do Voluntariado.

A programação acontecerá entre 18 de novembro e 9 de dezembro, beneficiando mais de 4 mil pessoas que vivem nas regiões atendidas pelas rodovias, trens, metrôs e VLT administrados pela companhia.

Entre as atividades previstas estão revitalização de espaços, implantação de hortas, educação ambiental, oficinas educativas e culturais, acessibilidade, pintura de ambientes e fortalecimento de organizações sociais.

Ao todo, estão disponibilizadas 257 vagas para voluntários da Motiva, que levarão apoio e atenção a diversas instituições parceiras.

As ações deste ano abrangem os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Bahia e Rio Grande do Sul.

Atualmente, mais de 3,8 mil colaboradores de rodovias, trens, metrôs e VLT estão inscritos no Programa de Voluntariado da Motiva, contribuindo regularmente com ações presenciais e virtuais do programa.

Fundação Dom Cabral conquista ouro em prêmio internacional de educação corporativa

A Fundação Dom Cabral (FDC) conquistou o ouro no Learning Technologies Awards 2026 com o case Hands On ESG & Integridade, na categoria de melhor uso de tecnologias de aprendizagem para gestão de riscos e conformidade.

Em parceria com a Motiva, a iniciativa transformou temas como integridade, compliance e ESG em uma jornada de capacitação prática e digital, mobilizando mais de 800 fornecedores.

O FDC Signature, solução digital de educação executiva da FDC, viabilizou uma experiência flexível e escalável, alinhada aos desafios do negócio.

Rodrigo Melgar chega à BMP para acelerar segurança e tecnologia de olho no futuro do sistema financeiro

A BMP anuncia a chegada de Rodrigo Melgar como Chief Technology Officer (CTO).

A primeira missão do executivo será acelerar a implementação e o desenvolvimento do Cyber Dome, modelo que integra segurança cibernética, identidade, prevenção a fraudes, proteção de dados e resposta a incidentes ao fluxo das operações financeiras da instituição.

Melgar tem quase 20 anos de experiência em infraestrutura financeira, pagamentos e arquitetura em nuvem, com passagens por Nubank, Santander, Zup, empresa do Itaú, e Digibee.

É cofundador da Associação Brasileira de Banking as a Service (ABBaaS), integra o programa AWS Community Builders, foi palestrante no AWS re:Invent e possui especialização pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT).

“Uma vulnerabilidade em qualquer elo pode afetar toda a cadeia. Estamos começando dentro da BMP, mas olhando para um futuro em que inteligência, sinais de ameaça e mecanismos de proteção possam ampliar a capacidade de defesa de todo o sistema financeiro”, afirma Melgar.

Jota anuncia novos CTO, CFO e CHRO

O Jota, agente de inteligência artificial que resolve sua vida financeira e a do seu negócio numa conversa, anuncia a chegada de três C-levels: Arosti Nahas, Mateus Furini e Ana Flávia Justino para posições estratégicas na companhia, como CTO, CFO e CHRO, respectivamente.

As novidades reforçam o momento de crescimento da startup, com foco na evolução do produto e negócio.

Mega pátio em Goiás

A gigante americana de leilões de veículos Copart acaba de inaugurar, na região metropolitana de Goiânia (GO), a sua maior unidade no Brasil.

O novo complexo ocupa uma área de 300 mil metros quadrados, tem capacidade para abrigar até 10 mil carros e consumiu um investimento de R$ 100 milhões.

A aposta no Centro-Oeste tem lastro nos números da própria operação: neste ano, o volume de vendas da companhia na região saltou 38%. Com a nova estrutura, a empresa chega a 25 pátios espalhados pelo país.

Grupo Fleury, Syngenta e CPFL vencem o Prêmio GTIS 2026

O Prêmio GTIS 2026, promovido pela Grownt, reconheceu 16 iniciativas, empresas e profissionais ligados à tecnologia e à inovação no Brasil.

Em sua terceira edição, a premiação contemplou reuniu mais de 200 executivos em cerimônia realizada em São Paulo. Grupo Fleury, Syngenta e CPFL estão entre os vencedores.

Dados ajudam a prevenir custos

Estudo da Funcional aponta que cada R$1 investido no subsídio de medicamentos contínuos pode evitar R$2,70 em exposição a custos hospitalares graves.

A análise cruzou dados assistenciais de mais de 1,12 milhão de beneficiários de planos de saúde com o histórico de compras de 1,42 milhão de usuários do Benefício Farmácia, mostrando como a integração de dados pode antecipar riscos e apoiar a prevenção de complicações de doenças crônicas.