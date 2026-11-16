Trump diz que pode se reunir com Kim Jong-un durante visita à China: 'depende do Xi'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira, 16, que poderá se reunir com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, durante sua passagem pela China. A possibilidade foi mencionada antes do início de uma viagem à Ásia, cuja agenda inclui a cúpula do Fórum de Cooperação Econômica da Ásia-Pacífico (APEC), em Shenzhen, nos dias 18 e 19 de novembro.

Caso ocorra, será o primeiro encontro entre os dois desde junho de 2019. Segundo Trump, a presença de Kim depende do presidente chinês, Xi Jinping.

“Podemos contar com a presença de Kim Jong-un. Talvez ele venha. Não sei. Isso depende do presidente Xi”, afirmou o presidente americano em conversa com jornalistas.

A viagem começa por Manila, nas Filipinas, onde Trump participará, na terça-feira, 17, da cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN). Na etapa chinesa, estão previstos, em princípio, um encontro bilateral com Xi e uma reunião entre o americano, o presidente chinês e o presidente da Rússia, Vladimir Putin.

Negociações nucleares seguem sem avanço

A última reunião entre Trump e Kim ocorreu na fronteira entre as duas Coreias, em junho de 2019, mas não destravou as negociações sobre a desnuclearização norte-coreana.

O impasse remonta à cúpula de Hanói, em fevereiro daquele ano, quando Trump considerou insuficiente a proposta de desarmamento apresentada por Pyongyang. Desde então, as conversas não avançaram.

Após retornar à Casa Branca, em 2025, Trump passou a manifestar o desejo de retomar os encontros com Kim, com quem afirma manter uma relação pessoal próxima.

O governo norte-coreano, porém, não demonstrou apoio aberto à proposta e cobra uma mudança na postura dos Estados Unidos em relação ao país. As duas nações permanecem tecnicamente em guerra.