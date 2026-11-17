A rede ultrassecreta utilizada pela Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos (NSA) para suas comunicações internas saiu do ar, de acordo com informações reveladas por seis fontes à emissora CNN Internacional. O sistema, conhecido como NSA Net, é a plataforma que permite aos funcionários do governo o tráfego e o compartilhamento de informações altamente confidenciais.

Até o momento, não há qualquer evidência de que a queda seja resultado de um ataque cibernético. Enquanto as equipes de TI da agência trabalham para mapear a escala do problema técnico, a NSAimplementou um esquema de chegadas escalonadas para a entrada de seus funcionários nas instalações, relataram as fontes.

Um atual e um ex-funcionário do governo americano garantiram à emissora que a interrupção na NSA Net não afeta a capacidade da agência de transmitir relatórios de inteligência urgentes ao presidente Donald Trump, que está em viagem oficial pelo continente asiático a bordo do avião presidencial Air Force One.

De acordo com os oficiais, o aparato de segurança dos Estados Unidos dispõe de múltiplas redundâncias e redes de backup para manter a comunicação criptografada com o mandatário republicano. Trump cumpre agenda nas Filipinas e embarca amanhã, 18, para a China, onde participará de uma cúpula de peso global ao lado do líder chinês, Xi Jinping, e do presidente russo, Vladimir Putin.

Onda de apagões tecnológicos e vulnerabilidade

A queda do sistema na agência de inteligência mais poderosa e financiada dos Estados Unidos ocorre na esteira de uma série de grandes falhas tecnológicas que paralisaram setores cruciais da economia e da infraestrutura americana e global recentemente.

Na última sexta-feira, 13, todos os voos domésticos nos EUA foram suspensos por horas devido a uma falha nos sistemas de controle, resultando em milhares de viagens atrasadas ou canceladas. A Administração Federal de Aviação (FAA) rastreou a origem do apagão logístico até um único roteador defeituoso localizado no estado do Arkansas.

Paralelamente, na semana passada, uma interrupção em larga escala nos servidores da gigante Microsoft deixou usuários corporativos e governamentais ao redor do mundo sem acesso ao serviço de e-mail Outlook e às reuniões virtuais do Teams.

Embora não haja indicações de que as falhas na NSA, na FAA ou na Microsofttenham sido orquestradas por ataques de atores estatais inimigos, os episódios servem como um lembrete contundente para as superpotências. As panes sucessivas ilustram como as vulnerabilidades e a dependência de infraestruturas tecnológicas centralizadas podem tumultuar os mercados financeiros e, no limite, colocar em risco a segurança nacional e a geopolítica global.