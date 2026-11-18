WhatsApp no iPhone: foto do perfil ativo aparece na aba Você, na barra inferior, para indicar qual conta está em uso
Colaboradora
Publicado em 18 de novembro de 2026 às 07h00.
O WhatsApp permite usar duas contas no mesmo iPhone desde março de 2026, com liberação gradual. Para não enviar mensagem pelo perfil errado, confira a foto na aba Você, na barra inferior, e troque de conta pelo seletor antes de responder. Se o erro acontecer, a opção Apagar para todos fica disponível por cerca de dois dias após o envio.
Usar duas contas doWhatsApp no iPhone separa o número pessoal do profissional sem exigir um segundo aparelho, mas abre espaço para um erro comum: responder um cliente pelo perfil pessoal ou mandar no grupo da empresa o que era para a família. O WhatsApp anunciou o recurso para iOS em 26 de março de 2026, com liberação gradual, e incluiu uma pista visual para evitar a troca: a foto da conta ativa aparece na barra inferior do app.
A conferência leva poucos segundos e depende de dois pontos da interface: a aba Você e o seletor de contas. Os nomes dos menus podem variar conforme a versão instalada.
A foto de perfil exibida na aba Você, no canto inferior direito, corresponde à conta em uso. Ao trocar de perfil, a lista de conversas, os contatos e os grupos passam a ser os do número selecionado. Nada se mistura entre as duas contas.
Antes de tocar em enviar, a checagem segue esta ordem:
A troca não exige sair do aplicativo nem digitar o código de verificação de novo. Há dois caminhos:
Enquanto um perfil está na tela, o outro continua recebendo mensagens e chamadas, com notificações no iPhone. O limite é de duas contas por aparelho, cada uma vinculada a um número diferente.
O requisito é ter um segundo número capaz de receber o código de verificação, seja um chip físico, um eSIM ou uma linha em outro aparelho. Uma conta já ativa em outro celular também pode ser vinculada por QR Code. O passo a passo:
Se a opção não aparecer, a liberação pode não ter chegado à conta. O recurso foi distribuído aos poucos, e a ampliação para a maior parte dos usuários de iOS veio em junho de 2026, com a versão 26.22.76 do app, segundo o WABetaInfo.
A foto na barra inferior só funciona como alerta se os dois perfis forem fáceis de distinguir num relance. Alguns ajustes reduzem o risco:
Quem prefere manter os perfis em ícones separados na tela inicial pode usar o WhatsApp Business para o número profissional. O app funciona ao lado do WhatsApp comum, com outro número.
O recurso Apagar para todos remove a mensagem da conversa do destinatário e fica disponível por cerca de dois dias após o envio. No WhatsApp do iPhone:
No lugar do conteúdo, o destinatário vê o aviso "Mensagem apagada". Se ele já tiver lido o texto ou visto a notificação, a exclusão não desfaz a leitura. Depois de apagar, troque de perfil e reenvie pela conta correta.
Editar a mensagem não resolve: a edição corrige o texto, mas o envio continua vinculado ao número que o fez.
Não. O recurso aceita no máximo duas contas no mesmo aparelho, cada uma com um número próprio.
É preciso um segundo número que receba o código de verificação. Ele pode estar em um chip físico, em um eSIM ou em outro aparelho.
Não. Cada conta mantém conversas, contatos, configurações de privacidade e notificações separadas.
Sim. O perfil inativo continua recebendo mensagens e chamadas, com notificações no iPhone.
A liberação foi gradual. Atualize o WhatsApp pela App Store e procure a opção na aba Você, em Conta.