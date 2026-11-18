RESUMO ＋ O WhatsApp permite usar duas contas no mesmo iPhone desde março de 2026, com liberação gradual. Para não enviar mensagem pelo perfil errado, confira a foto na aba Você, na barra inferior, e troque de conta pelo seletor antes de responder. Se o erro acontecer, a opção Apagar para todos fica disponível por cerca de dois dias após o envio.

Usar duas contas doWhatsApp no iPhone separa o número pessoal do profissional sem exigir um segundo aparelho, mas abre espaço para um erro comum: responder um cliente pelo perfil pessoal ou mandar no grupo da empresa o que era para a família. O WhatsApp anunciou o recurso para iOS em 26 de março de 2026, com liberação gradual, e incluiu uma pista visual para evitar a troca: a foto da conta ativa aparece na barra inferior do app.

A conferência leva poucos segundos e depende de dois pontos da interface: a aba Você e o seletor de contas. Os nomes dos menus podem variar conforme a versão instalada.

Como saber qual conta do WhatsApp está ativa no iPhone?

A foto de perfil exibida na aba Você, no canto inferior direito, corresponde à conta em uso. Ao trocar de perfil, a lista de conversas, os contatos e os grupos passam a ser os do número selecionado. Nada se mistura entre as duas contas.

Antes de tocar em enviar, a checagem segue esta ordem:

Foto na barra inferior: confirme se a imagem da aba Você corresponde ao perfil que deveria responder; Lista de conversas: se o contato ou o grupo esperado não aparece na lista, é sinal de que o app está na outra conta; Seletor de contas: em caso de dúvida, abra o seletor e veja qual número está marcado como ativo; Envios sensíveis: antes de mandar arquivos, valores ou dados de clientes, repita a conferência da foto mesmo que a conversa já esteja aberta.

Como trocar de conta no WhatsApp do iPhone

A troca não exige sair do aplicativo nem digitar o código de verificação de novo. Há dois caminhos:

Atalho pela barra inferior: toque e segure a aba Você até o seletor aparecer e escolha o outro perfil;

toque e segure a aba Você até o seletor aparecer e escolha o outro perfil; Pelo menu Conta: abra a aba Você, toque em Conta e selecione Alternar conta.

Enquanto um perfil está na tela, o outro continua recebendo mensagens e chamadas, com notificações no iPhone. O limite é de duas contas por aparelho, cada uma vinculada a um número diferente.

Como adicionar uma segunda conta do WhatsApp no iPhone

O requisito é ter um segundo número capaz de receber o código de verificação, seja um chip físico, um eSIM ou uma linha em outro aparelho. Uma conta já ativa em outro celular também pode ser vinculada por QR Code. O passo a passo:

Atualize o WhatsApp pela App Store; Abra o app e toque na aba Você; Toque na seta ou no ícone de "+" ao lado do seu nome; Selecione Adicionar conta e aceite os termos de serviço; Informe o segundo número com DDD e digite o código de seis dígitos recebido por SMS, ou escaneie o QR Code da conta aberta em outro aparelho; Defina nome e foto do novo perfil.

Se a opção não aparecer, a liberação pode não ter chegado à conta. O recurso foi distribuído aos poucos, e a ampliação para a maior parte dos usuários de iOS veio em junho de 2026, com a versão 26.22.76 do app, segundo o WABetaInfo.

Como evitar enviar mensagem pela conta errada no WhatsApp

A foto na barra inferior só funciona como alerta se os dois perfis forem fáceis de distinguir num relance. Alguns ajustes reduzem o risco:

Fotos bem diferentes: use o logotipo da empresa ou uma imagem de fundo neutro no perfil profissional e uma foto pessoal colorida no outro;

use o logotipo da empresa ou uma imagem de fundo neutro no perfil profissional e uma foto pessoal colorida no outro; Nomes de perfil distintos: inclua o nome da empresa ou o cargo no perfil de trabalho, o que também ajuda no seletor;

inclua o nome da empresa ou o cargo no perfil de trabalho, o que também ajuda no seletor; Conversas fixadas por perfil: fixe no topo os grupos de trabalho na conta profissional e os da família na pessoal, para que a primeira tela já indique em qual número o app está;

fixe no topo os grupos de trabalho na conta profissional e os da família na pessoal, para que a primeira tela já indique em qual número o app está; Apenas o app oficial: versões modificadas ou "clones" do WhatsApp violam os termos de uso e podem levar à suspensão do número.

Quem prefere manter os perfis em ícones separados na tela inicial pode usar o WhatsApp Business para o número profissional. O app funciona ao lado do WhatsApp comum, com outro número.

O que fazer se a mensagem saiu pela conta errada?

O recurso Apagar para todos remove a mensagem da conversa do destinatário e fica disponível por cerca de dois dias após o envio. No WhatsApp do iPhone:

Toque e segure a mensagem enviada; Toque em Apagar (ícone de lixeira); Escolha Apagar para todos.

No lugar do conteúdo, o destinatário vê o aviso "Mensagem apagada". Se ele já tiver lido o texto ou visto a notificação, a exclusão não desfaz a leitura. Depois de apagar, troque de perfil e reenvie pela conta correta.

Editar a mensagem não resolve: a edição corrige o texto, mas o envio continua vinculado ao número que o fez.