Enfraquecido, Trump deve ser testado por Xi e Putin na China, diz pesquisador

A cidade chinesa de Shenzhenserá palco, nesta semana, de um encontro inédito e de peso histórico. Pela primeira vez, os líderes das três maiores potências nucleares e militares do planeta — que, juntas, concentram um Produto Interno Bruto (PIB) somado de quase US$ 49 trilhões, o equivalente a cerca de 45% da economia global, segundo dados do Fundo Monetário Internacional (FMI) — sentam-se à mesma mesa: Donald Trump (Estados Unidos), Vladimir Putin (Rússia) e Xi Jinping (China). O pano de fundo, contudo, revela um presidente americano que chega ao outro lado do mundo domesticamente fragilizado, após o revés do Partido Republicano nas eleições de meio de mandato (midterms).

É justamente essa vulnerabilidade que os anfitriões devem explorar para testar até onde Trump está disposto a ceder, segundo avalia Marcus Vinicius de Freitas, pesquisador do Policy Center for the New South e professor visitante na Universidade de Relações Internacionais da China. Na leitura do especialista, o encontro não vai dividir o mundo formalmente, mas deixará claro quem perde e quem ganha na atual transição de hegemonia.

O peso da cúpula ganha ainda mais contornos com a agenda prévia de Trump na Ásia. Antes de chegar à China, o líder americano desembarcou nas Filipinas, um aceno claro ao xadrez geopolítico do Indo-Pacífico. A aliança com Manila é o principal pilar de contenção de Washington contra a expansão marítima de Pequim, ancorada por cifras robustas: apenas em financiamento militar estrangeiro para modernizar as Forças Armadas filipinas, os EUA já liberaram pacotes de US$ 500 milhões, de acordo com o Departamento de Estado americano.

O teste de Trump e o fator Irã

A perda de força no Congresso americano coloca o líder da Casa Branca em posição delicada diante de figuras que não precisam lidar com a oposição interna. "Trump chega politicamente enfraquecido pelas eleições, pela economia e por uma ação equivocada no Irã. Xi e Putin certamente observarão essa vulnerabilidade e podem testar o quanto Trump precisa de um resultado diplomático visível", afirma Freitas.

No entanto, a urgência americana pode gerar imprevisibilidade, especialmente em relação ao Oriente Médio. "O elemento de maior preocupação, sem dúvida, deve ser a questão da guerra no Irã e como uma civilização milenar tem logrado resistir aos equipamentos militares ultramodernos dos Estados Unidos e Israel", diz.

A perda de espaço da Europa e o limite dos acordos

Apesar do temor de que o trio divida o mundo em zonas de influência — nos moldes da Conferência de Yalta (1945) —, o professor descarta a comparação direta, mas decreta quem sai menor da fotografia: "A grande perdedora desta cúpula é a Europa, que, de grande rule-shaper [criadora de regras] da ordem global nos últimos três séculos, agora se reduz a uma rule-taker [quem apenas acata as regras]", afirma ele.

Sobre um possível acordo de desarmamento nuclear, o pesquisador vê chances "limitadas" e destaca que Trump terá que lidar com o choque de realidade frente à resiliência sino-russa. Para a China, a cúpula é um ganho de imagem. "A melhor forma de Pequim se apresentar como fiadora da estabilidade é mostrar que a estabilidade significa diálogo e previsibilidade — e não a administração do mundo por um pequeno grupo de capitais”, diz Freitas.

O alerta ao Brasil e aos BRICS

O encontro restrito entre as superpotências lança um aviso ao Sul Global, especialmente em casos onde temas como a guerra na Ucrânia podem ser discutidos sem os países afetados à mesa. O Sudeste Asiático, aliás, também entrou de vez no radar estratégico do governo brasileiro.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou as Filipinas recentemente, em um esforço para diversificar as parcerias comerciais do país e expandir a presença do agronegócio nacional na região, refletindo a urgência de não depender de um único eixo de poder.

Para Freitas, a diplomacia brasileira precisa recalcular sua postura em um cenário onde não basta apenas evitar alinhamentos automáticos. "O Brasil precisa observar com atenção os rumos da governança global para não cometer o erro de, sob o argumento da equidistância, deixar de adotar uma posição estratégica sobre a definição dos melhores parceiros para seus objetivos", afirma ele.

Nesse tabuleiro, os BRICSexigem pragmatismo e ação propositiva, deixando de lado retóricas puramente reativas. "A questão não é escolher um lado nem transformar o grupo em um bloco de oposição. O BRICS pode – e deve – funcionar como um laboratório de reforma da governança global para transformar a defesa de uma ordem mais inclusiva em propostas práticas", diz.