Durante quase duas décadas, os Estados Unidos ocuparam uma posição praticamente incontestada na economia mundial. A influência americana ajudou a moldar o comércio, os investimentos e as instituições internacionais. Esse período, porém, ficou para trás. Para Maurice Obstfeld, ex-economista-chefe do Fundo Monetário Internacional (FMI), o mundo entrou em uma nova fase, na qual Washington já não consegue determinar sozinho as regras do jogo.

“A hegemonia dos Estados Unidos definitivamente acabou”, afirmou Obstfeld durante o Pátria Summit, em São Paulo, nesta terça-feira, 17. “A China é influente demais, dominante demais no comércio mundial, e a política americana está muito mais voltada para dentro”, disse.

A avaliação não significa que os Estados Unidos tenham perdido sua importância econômica. O argumento do economista é que o poder americano passou a conviver com a ascensão chinesa e com uma crescente divisão dos fluxos comerciais e financeiros segundo interesses geopolíticos.

Obstfeld identifica o período entre 1989 e 2008 como uma fase de hegemonia americana incontestada, marcada pela expansão do comércio internacional, pela integração financeira e pelo avanço da globalização.

A crise financeira de 2008 representou uma inflexão. Desde então, o crescimento do comércio e das posições financeiras internacionais em relação ao PIB mundial perdeu força.

A mudança ganhou uma nova dimensão a partir de 2025, com o aprofundamento das tensões entre as grandes potências. Segundo o economista, o comércio entre países pertencentes a blocos geopolíticos rivais vem diminuindo, enquanto os investimentos diretos também passam a refletir mais fortemente o alinhamento político.

A disputa entre EUA e China

Para o Brasil e seus vizinhos, essa transformação tem consequências diretas. A América Latina se tornou um dos espaços da disputa por influência entre Washington e Pequim, especialmente depois dos investimentos chineses realizados na região nas últimas décadas.

Na avaliação de Obstfeld, os EUA desejam ampliar seu domínio comercial no continente e reduzir a presença chinesa. Mas ele considera improvável que essa estratégia consiga desfazer os vínculos já estabelecidos.

“Há uma ambição de afastar os chineses. Isso não vai acontecer. Acho que os vínculos com a China são profundos demais”, afirmou durante a conversa com a plateia.

O peso econômico dessa relação é expressivo. Em 2025, o comércio entre Brasil e China alcançou US$ 171 bilhões, mais que o dobro dos US$ 83 bilhões movimentados entre brasileiros e americanos, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços compilados pelo Conselho Empresarial Brasil-China (CEBC). A China é o principal parceiro comercial do Brasil; os Estados Unidos, o segundo.

O economista acredita que os governos latino-americanos tentarão equilibrar suas relações com as duas potências, evitando um alinhamento que comprometa seus interesses econômicos. Como exemplo, citou a Argentina de Javier Milei: apesar da proximidade política com Washington, o país manteve seu acordo de swap cambial com o banco central chinês.

O próximo estágio dessa fragmentação pode atingir osistema financeiro internacional. Obstfeld teme que as disputas comerciais levem à imposição de novas restrições aos fluxos de capital, à perda de cooperação entre reguladores e à criação de barreiras financeiras entre países.

O economista também chama atenção para os sistemas internacionais de pagamento e para o avanço das stablecoins vinculadas ao dólar. Na avaliação dele, outros governos podem resistir à expansão desses instrumentos por receio de perder autonomia monetária ou ampliar sua dependência de estruturas financeiras americanas.

Trata-se de um risco para os próximos anos, e não de uma ruptura financeira já consumada. Obstfeld considera que o aprofundamento das tensões geopolíticas pode tornar os países mais cautelosos em suas relações comerciais e financeiras.

A recuperação de uma liderança americana mais cooperativa não está completamente descartada. Obstfeld afirma que, em um cenário favorável, uma mudança política nos Estados Unidos após 2029 poderia permitir ao país recuperar parte de seu papel na solução de problemas globais por meio de instituições multilaterais.

Para o Brasil, contudo, a estratégia não deve depender de uma eventual reconciliação entre as potências. O ex-economista-chefe do FMI defende reformas internas, redução da informalidade e ganhos de produtividade como instrumentos para fortalecer as economias emergentes.

O desafio brasileiro será crescer em um mundo no qual Estados Unidos e China continuarão relevantes, mas nenhum deles terá condições de organizar sozinho a economia global. Nesse novo cenário, preservar relações com ambos pode ser tão importante quanto fortalecer a economia doméstica.