Pela primeira vez na história, Xi Jinping, Putin e Trump se reunirão presencialmente

Os presidentes da China, Xi Jinping, da Rússia, Vladimir Putin, e dos Estados Unidos, Donald Trump, vão se reunir em Shenzhen, no sul da China, em 19 de novembro. Segundo o Ministério das Relações Exteriores chinês, será o primeiro encontro presencial da história entre os chefes de Estado dos três países.

A reunião terá como foco questões relacionadas à paz mundial e à estabilidade nas relações entre as grandes potências, segundo a porta-voz do ministério, Mao Ning.

O governo chinês ainda não divulgou uma agenda detalhada. Questionada sobre os temas específicos que serão tratados, Mao afirmou apenas que os três presidentes discutirão questões importantes relacionadas à paz global e que novas informações serão divulgadas posteriormente.

China, Rússia e Estados Unidos são membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas e têm peso central em questões de segurança, comércio e diplomacia internacional.

Segundo Mao, a reunião também busca criar espaço para aumentar a comunicação entre os três países, administrar divergências e reduzir riscos de instabilidade nas relações entre eles.

O encontro ocorrerá em Shenzhen durante uma semana de intensa agenda diplomática na cidade, que também receberá compromissos relacionados à reunião de líderes da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC).

Fonte: news.southcn