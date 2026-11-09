O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo, 8, que espera se reunir com os presidentes da China, Xi Jinping, e da Rússia, Vladimir Putin, durante a cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), na próxima semana. Entre os assuntos previstos estão a guerra contra o Irã e o desarmamento nuclear.

Trump confirmou que viajará à China para participar do encontro, marcado para os dias 18 e 19 de novembro, em Shenzhen. As declarações foram feitas a jornalistas antes de seu retorno de avião da Flórida para Washington, segundo a Reuters.

"Uma das reuniões, acredito, será com o presidente Putin e o presidente Xi, e isso será interessante. Estamos conversando sobre muitas coisas, incluindo o desarmamento nuclear, mas discutiremos muitos assuntos. Estamos tentando acabar com a guerra no Irã", afirmou.

O presidente americano não confirmou se pretende realizar uma reunião conjunta com os dois líderes ou encontros separados. Também não foram divulgados detalhes sobre uma eventual agenda de negociações.

Trump quer discutir desarmamento nuclear com China e Rússia

Em outubro, Trump já havia manifestado interesse em participar de negociações trilaterais de controle de armas nucleares com Xi Jinping e Vladimir Putin.

A possibilidade de um encontro entre os três líderes também envolve a guerra na Ucrânia. Segundo o Wall Street Journal, Putin propôs que uma eventual reunião trilateral fosse utilizada para discutir o fim do conflito entre Rússia e Ucrânia.

Em entrevista ao programa 60 Minutes, da CBS, Trump afirmou acreditar que um acordo para encerrar a guerra esteja próximo.

"Acredito que estamos muito perto de chegar a um acordo", declarou o presidente americano.

Trump acrescentou que o entendimento resultaria em uma Ucrânia com um território "um pouco diferente", mas não apresentou detalhes sobre possíveis mudanças territoriais.

Até o momento, as reuniões mencionadas pelo presidente americano permanecem como uma expectativa, sem confirmação de um acordo diplomático ou de avanços concretos nas negociações.