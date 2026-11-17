Os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, da China, Xi Jinping, e da Rússia, Vladimir Putin, devem se reunir nesta quinta-feira, 19, durante a cúpula do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC), na China.

O encontro ocorre em meio a disputas comerciais, negociações sobre a guerra na Ucrânia e discussões sobre armas nucleares e inteligência artificial.

A reunião trilateral, confirmada por Pequim, será a primeira entre os três presidentes. Embora a China tenha indicado que o encontro abordará a preservação da paz mundial, representantes do governo americano afirmaram que não esperam que Trump trate da guerra na Ucrânia.

A cúpula de líderes da APEC será realizada na quarta e quinta-feira, 18 e 19, e reunirá países interessados em reduzir tensões econômicas e ampliar a cooperação regional.

Guerra comercial entre Estados Unidos e China

Uma das principais questões da cúpula será a continuidade da trégua comercial entre Washington e Pequim, estabelecida por Trump e Xi durante o encontro da APEC de 2025, na Coreia do Sul.

O acordo temporário, firmado após uma escalada de tarifas americanas e contramedidas chinesas, está previsto para terminar em janeiro de 2027.

Segundo Dylan Loh, pesquisador da Universidade Tecnológica de Nanyang, em Singapura, o objetivo principal dos líderes será evitar uma nova rodada de tarifas e disputas comerciais, mais do que alcançar grandes avanços nas negociações.

Lizzi Lee, pesquisadora do Instituto de Políticas da Sociedade Asiática, também avalia que a prioridade será preservar a trégua, especialmente diante da expectativa de outro encontro entre Trump e Xi durante a cúpula do G20, em Miami, em dezembro.

Outros países pretendem aproveitar a reunião para diversificar suas relações comerciais e reduzir a dependência dos Estados Unidos.

Entre eles estão Canadá, México, Peru e Chile. A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, será a primeira líder a se reunir com Xi nesta terça-feira, 17.

"Queremos que muitos produtos mexicanos possam chegar à China", afirmou Sheinbaum à imprensa em Shenzhen, ao defender maior coordenação e cooperação econômica entre os países.

Guerra na Ucrânia e encontro entre Trump, Xi e Putin

A reunião trilateral entre Trump, Xi e Putin também gera preocupação na Ucrânia, que teme ficar de fora de eventuais discussões sobre o futuro do conflito.

O ministro das Relações Exteriores ucraniano, Andrii Sibiga, afirmou que um encontro entre os líderes americanos, chineses e russos poderia incentivar Putin a continuar a guerra.

A China afirma manter uma posição neutra sobre o conflito, mas nunca condenou a invasão russa e defende uma solução negociada.

Para Lizzi Lee, Putin pode ser o principal beneficiado politicamente pela reunião. A presença do presidente russo ao lado de Trump e Xi poderia fortalecer sua posição diplomática e abrir espaço para discussões mais amplas sobre a segurança europeia.

Armas nucleares entram na agenda

O governo Trump pretende avançar nas discussões sobre desnuclearização e controle de armamentos, após criticar o crescimento do arsenal nuclear chinês.

Analistas, porém, consideram improvável que Estados Unidos, Rússia e China cheguem a um acordo trilateral para reduzir suas armas nucleares durante a cúpula.

Segundo Lee, a diferença entre os arsenais dificulta as negociações. Estados Unidos e Rússia possuem estoques muito maiores, enquanto a China considera necessário ampliar sua capacidade militar para manter uma dissuasão nuclear confiável.

Também existem especulações sobre um possível encontro entre Trump e o líder norte-coreano Kim Jong Un, após propostas americanas para retomar as conversas nucleares com Pyongyang.

Inteligência artificial e segurança internacional

A regulamentação da inteligência artificial será outro tema das discussões, especialmente diante das preocupações com seu uso militar e com sistemas autônomos capazes de operar sem supervisão humana.

As conversas entre China e Estados Unidos podem avançar a partir de um canal de comunicação sobre IA estabelecido durante o encontro entre Trump e Xi, em Washington, em setembro.

Para Marina Zhang, pesquisadora da Universidade de Tecnologia de Sydney, o próximo passo deveria ser a criação de procedimentos para comunicar incidentes relacionados à tecnologia.

Segundo ela, os países precisam definir quais ocorrências devem ser notificadas, quem terá autoridade para fazer os comunicados, os prazos para transmissão das informações e os mecanismos de verificação.

Perguntas frequentes

Quando acontece a cúpula da APEC de 2026? A reunião de líderes está prevista para quarta e quinta-feira, 18 e 19 de novembro, na China.

Trump, Xi Jinping e Putin vão se reunir? Segundo o governo chinês, os três presidentes participarão de uma reunião trilateral na quinta-feira, 19, à margem da cúpula da APEC.

Quais são os principais temas da APEC 2026? Entre os assuntos previstos estão as disputas comerciais, a guerra na Ucrânia, o controle de armas nucleares e a governança da inteligência artificial.