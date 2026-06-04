Trump apoia candidato na Colômbia e esquerda fala em risco à soberania

O candidato da esquerda à Presidência da Colômbia, Iván Cepeda, denunciou nesta quarta-feira, 3, uma tentativa de "ingerência" dos Estados Unidos no segundo turno das eleições colombianas, marcado para 21 de junho. A afirmação ocorre após o presidente americano, Donald Trump, declarar apoio ao candidato da direita, Abelardo de la Espriella.

Em uma postagem na rede Truth Social, Trump disse que Espriella é "um líder inteligente, forte e determinado" e declarou seu apoio. "Os resultados desta eleição são muito importantes para o futuro da Colômbia e para sua relação com os Estados Unidos. Devido às suas enormes realizações na vida e ao seu apoio político pessoal, é uma honra conceder a Abelardo meu apoio total e irrestrito", escreveu.

Em declarações à imprensa, Cepeda afirmou que a posição de Washington tem um "tom ingerencista" e representa "um grave risco para a soberania e para a integridade do povo e da nação colombiana".

Espriella surpreendeu ao liderar com 44% o primeiro turno das eleições realizado no último domingo, 31, mas sem alcançar os votos necessários para evitar uma nova rodada contra Cepeda, aliado do presidente colombiano, Gustavo Petro.

Uma primeira pesquisa divulgada antes do segundo turno, da AtlasIntel, aponta Espriella como favorito para vencer a disputa presidencial, com 50,3% dos votos, ante 42,6% de Cepeda. O estudo foi feito na segunda, 1º, e terça, 2.

Rubio responde Petro

A manifestação de Trump foi seguida por declarações do secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio. Durante uma audiência na Câmara dos Representantes desta quarta-feira, Rubio afirmou que Washington trabalhará para garantir que o segundo turno colombiano ocorra de forma "livre e justa".

"Seremos muito firmes em garantir que haja uma eleição justa e livre na Colômbia e faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para que assim seja", declarou o chefe da diplomacia americana, segundo a EFE.

As declarações ocorreram após Petro denunciar irregularidades na apuração do primeiro turno. O presidente colombiano tem questionado há meses a transparência do sistema eleitoral do país e afirmou no domingo que não aceitava os dados divulgados pelo Registro Nacional, órgão responsável pela organização das eleições.

Relação com os EUA

De la Espriella agradeceu o que chamou de "apoio decisivo" de Trump e prometeu que, se for eleito para suceder Petro, manterá uma relação com os Estados Unidos "como nunca antes". O candidato também defende uma política de linha-dura contra guerrilhas e grupos narcotraficantes, com apoio dos Estados Unidos.

Trump já declarou apoio a outros políticos de direita em processos eleitorais na América Latina. Entre os exemplos recentes estão o presidente argentino, Javier Milei, durante eleições legislativas em seu país, além de acenos ao presidente chileno, José Antonio Kast, e ao hondurenho Nasry Asfura.

Nesta terça-feira, 2, Petro, que teve confrontos frequentes com Trump nas redes sociais, convocou os colombianos a "votarem em plena liberdade" para não se tornarem "escravos, nem colônia de ninguém".

Com AFP e EFE.