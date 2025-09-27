Mundo

Após ter visto revogado pelos EUA, Petro diz que 'não se importa' e que é 'livre no mundo'

Departamento de Estado anunciou medida após declarações de Gustavo Petro em protesto pró-Gaza em Nova York

Agência o Globo
Agência o Globo

Agência de notícias

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 18h52.

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, reagiu nesta sexta-feira, 27 ao anúncio do Departamento de Estado dos Estados Unidos de que seu visto será revogado por “ações incendiárias” após participar de um protesto contra as ações militares israelenses na Faixa de Gaza realizado em Nova York.

Em publicação no X (antigo Twitter), Petro, que estava na maior cidade americana para a Assembleia Geral da ONU, minimizou a decisão. E declarou que "não preciso do documento para viajar".

“Cheguei a Bogotá. Não tenho mais visto para viajar para os EUA. Não me importo. Não preciso de visto, apenas de um ESTA, porque não sou apenas um cidadão colombiano, mas também europeu, e realmente me considero uma pessoa livre no mundo”, escreveu o presidente.

O presidente de esquerda da Colômbia também escreveu que "a humanidade deve ser livre em qualquer lugar do planeta".

A medida foi anunciada pelo governo dos EUA em comunicado oficial na mesma rede social. Segundo o Departamento de Estado, Petro teria "instigado soldados americanos a desobedecer ordens" e incitado violência durante o ato realizado em Nova York. “Revogaremos o visto de Petro devido às suas ações imprudentes e incendiárias”, afirmou o texto.

A resposta de Petro reforçou sua posição crítica em relação à política externa dos EUA. O presidente colombiano destacou que sua cidadania europeia lhe permite acessar o país por meio de autorização eletrônica e buscou, assim, relativizar o peso da decisão do governo de Donald Trump.

