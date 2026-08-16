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A obra que um grupo de pedreiros jamais vai esquecer: uma parede de R$ 54 milhões

Entre os trabalhadores envolvidos na descoberta estava um jovem de 18 anos contratado para atuar durante as férias de verão

Pela legislação belga, o proprietário legítimo dos bens tem até cinco anos para reivindicar a fortuna (Divulgação Polícia da Bélgica)

Pela legislação belga, o proprietário legítimo dos bens tem até cinco anos para reivindicar a fortuna (Divulgação Polícia da Bélgica)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 19h12.

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Operários que participavam da reforma de uma casa na Bélgica encontraram um tesouro avaliado em cerca de € 9 milhões (R$ 54,3 milhões) escondido nas paredes do porão do imóvel.

Segundo a imprensa local, a descoberta ocorreu no início desta semana, enquanto os trabalhadores perfuravam o solo para instalar novas tubulações de esgoto na propriedade, localizada na província de Flandres Oriental. O tesouro era composto por barras e moedas de ouro.

O achado despertou uma disputa potencial sobre a propriedade da fortuna, já que tanto os operários quanto a instituição beneficente dona do imóvel podem ter direito a reivindicá-la, segundo a BBC.

Após abrir uma investigação, a polícia pediu que curiosos não fossem ao local em busca de outros objetos de valor. As autoridades afirmaram que a residência foi completamente vasculhada e que todo o ouro encontrado já foi transferido para um local seguro.

Entre os trabalhadores envolvidos na descoberta estava um jovem de 18 anos contratado para atuar durante as férias de verão. O grupo encontrou o tesouro enquanto realizava intervenções nas fundações da construção.

Logo após o achado, os operários acionaram a polícia e entregaram o material às autoridades, afirmando que não consideraram a possibilidade de ficar com os itens.

Quem é o dono do tesouro?

O imóvel pertence à CAW Oost-Vlaanderen, organização de assistência social sediada em Dendermonde, cidade de cerca de 47 mil habitantes localizada a aproximadamente 32 quilômetros de Bruxelas.

Pela legislação belga, o proprietário legítimo dos bens tem até cinco anos para reivindicar a fortuna. O promotor responsável pelo caso, no entanto, afirmou que ainda não há informações sobre quem poderia ser o dono original do tesouro.

De acordo com a BBC, caso ninguém se apresente dentro desse prazo, o Código Civil do país prevê que um tesouro oculto encontrado em propriedade alheia seja dividido entre quem o descobriu e o proprietário do imóvel.

A regra, porém, só se aplica se as investigações concluírem que os bens não têm qualquer vínculo com atividades criminosas.

Até lá, tanto os operários quanto a instituição beneficente terão de aguardar o desfecho das apurações e o prazo legal para saber se poderão receber parte da fortuna.

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