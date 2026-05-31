Espriella, aliado de Bolsonaro, tem maioria dos votos no 1º turno da Colômbia

O candidato de direita Abelardo de la Espriella saiu na frente no primeiro turno das eleições presidenciais da Colômbia e agora tentará transformar sua ascensão política em vitória nas urnas no segundo turno, marcado para 21 de junho.

Com mais de 90% dos votos apurados, Espriella recebeu 43% dos votos, à frente de Iván Cepeda, candidato apoiado pelo atual presidente Gustavo Petro, que obteve 41%. Os dados foram divulgados pela autoridade eleitoral colombiana.

O resultado também tem reflexos políticos no Brasil. Nas últimas semanas, Espriella se aproximou publicamente de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e de Eduardo Bolsonaro. Após uma conversa por vídeo com os parlamentares brasileiros, o colombiano afirmou nas redes sociais que os três discutiram a construção de uma "frente comum contra a esquerda radical" na América Latina.

A aproximação ocorre porque Espriella representa uma corrente da direita latino-americana que tem buscado se articular em torno de pautas comuns, como endurecimento da segurança pública, redução do tamanho do Estado e oposição aos governos de esquerda da região.

Quem é Abelardo de la Espriella

Aos 47 anos, Espriella disputa sua primeira eleição. Advogado e empresário, construiu fortuna defendendo clientes envolvidos em casos de grande repercussão na Colômbia, incluindo acusados de crimes financeiros, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Fora dos tribunais, mantém negócios em setores como moda, bebidas, café e restaurantes.

Na campanha, apresentou-se como um outsider da política tradicional e adotou um discurso centrado em patriotismo, combate ao crime e críticas ao governo Petro. Seu crescimento nas pesquisas ocorreu nas semanas finais da disputa, quando ultrapassou a candidata da direita tradicional, Paloma Valencia.

Espriella também construiu uma identidade política inspirada em lideranças da nova direita internacional. Se o presidente argentino Javier Milei ficou conhecido como "o leão", o colombiano passou a se apresentar como "o tigre", apelido usado em discursos e materiais de campanha para reforçar sua imagem de força e enfrentamento ao crime.

Segurança é a principal bandeira

O avanço de Espriella acontece em um momento em que a segurança pública domina o debate eleitoral colombiano.

A Colômbia enfrenta sua maior onda de violência em uma década, e o tema aparece como a principal preocupação dos eleitores. Nesse contexto, o candidato defende uma guinada radical na política de segurança, incluindo a construção de megapresídios, o endurecimento das condições carcerárias e operações militares mais agressivas contra grupos ligados ao narcotráfico.

Já seu adversário, Iván Cepeda, aposta na continuidade da estratégia de diálogo com grupos armados iniciada pelo governo Petro e defende o combate às estruturas financeiras do crime organizado.

O segundo turno colocará frente a frente duas visões opostas para o país: de um lado, a linha dura de Espriella; de outro, a continuidade do projeto político da esquerda colombiana representado por Cepeda.