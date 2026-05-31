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Espriella, aliado de Bolsonaro, tem maioria dos votos no 1º turno da Colômbia

Com mais de 90% dos votos apurados, Espriella recebeu 43% dos votos, à frente de Iván Cepeda, candidato apoiado pelo atual presidente Gustavo Petro,

Espriella representa uma corrente da direita latino-americana que tem buscado se articular em torno de pautas comuns, como endurecimento da segurança pública, redução do tamanho do Estado e oposição aos governos de esquerda da região

Espriella representa uma corrente da direita latino-americana que tem buscado se articular em torno de pautas comuns, como endurecimento da segurança pública, redução do tamanho do Estado e oposição aos governos de esquerda da região

Letícia Furlan
Letícia Furlan

Repórter de Mercados

Publicado em 31 de maio de 2026 às 19h33.

Última atualização em 31 de maio de 2026 às 19h47.

O candidato de direita Abelardo de la Espriella saiu na frente no primeiro turno das eleições presidenciais da Colômbia e agora tentará transformar sua ascensão política em vitória nas urnas no segundo turno, marcado para 21 de junho.

Com mais de 90% dos votos apurados, Espriella recebeu 43% dos votos, à frente de Iván Cepeda, candidato apoiado pelo atual presidente Gustavo Petro, que obteve 41%. Os dados foram divulgados pela autoridade eleitoral colombiana.

O resultado também tem reflexos políticos no Brasil. Nas últimas semanas, Espriella se aproximou publicamente de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e de Eduardo Bolsonaro. Após uma conversa por vídeo com os parlamentares brasileiros, o colombiano afirmou nas redes sociais que os três discutiram a construção de uma "frente comum contra a esquerda radical" na América Latina.

A aproximação ocorre porque Espriella representa uma corrente da direita latino-americana que tem buscado se articular em torno de pautas comuns, como endurecimento da segurança pública, redução do tamanho do Estado e oposição aos governos de esquerda da região.

Quem é Abelardo de la Espriella

Aos 47 anos, Espriella disputa sua primeira eleição. Advogado e empresário, construiu fortuna defendendo clientes envolvidos em casos de grande repercussão na Colômbia, incluindo acusados de crimes financeiros, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Fora dos tribunais, mantém negócios em setores como moda, bebidas, café e restaurantes.

Na campanha, apresentou-se como um outsider da política tradicional e adotou um discurso centrado em patriotismo, combate ao crime e críticas ao governo Petro. Seu crescimento nas pesquisas ocorreu nas semanas finais da disputa, quando ultrapassou a candidata da direita tradicional, Paloma Valencia.

Espriella também construiu uma identidade política inspirada em lideranças da nova direita internacional. Se o presidente argentino Javier Milei ficou conhecido como "o leão", o colombiano passou a se apresentar como "o tigre", apelido usado em discursos e materiais de campanha para reforçar sua imagem de força e enfrentamento ao crime.

Segurança é a principal bandeira

O avanço de Espriella acontece em um momento em que a segurança pública domina o debate eleitoral colombiano.

A Colômbia enfrenta sua maior onda de violência em uma década, e o tema aparece como a principal preocupação dos eleitores. Nesse contexto, o candidato defende uma guinada radical na política de segurança, incluindo a construção de megapresídios, o endurecimento das condições carcerárias e operações militares mais agressivas contra grupos ligados ao narcotráfico.

Já seu adversário, Iván Cepeda, aposta na continuidade da estratégia de diálogo com grupos armados iniciada pelo governo Petro e defende o combate às estruturas financeiras do crime organizado.

O segundo turno colocará frente a frente duas visões opostas para o país: de um lado, a linha dura de Espriella; de outro, a continuidade do projeto político da esquerda colombiana representado por Cepeda.

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