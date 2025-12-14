José Antonio Kast vence eleição e é eleito novo presidente do Chile

José Antonio Kast, candidato do Partido Republicano, foi eleito neste domingo, 14, novo presidente do Chile, ao vencer o segundo turno das eleições presidenciais. De direita, ele superou a candidata da coalizão governista Unidad por Chile, Jeannette Jara, em uma disputa marcada pela polarização, pelo debate sobre segurança pública e pelo endurecimento do discurso migratório.

Com a apuração concluída, o Serviço Eleitoral do Chile (Servel) confirmou a vitória de Kast, que assume o comando do país em um cenário de Congresso fragmentado e com o desafio de responder às demandas por ordem, crescimento econômico e controle da violência.

A posse do novo presidente está prevista para março de 2026.

Quem é José Antonio Kast, novo presidente do Chile

Advogado, católico conservador e ex-deputado, José Antonio Kast, de 59 anos, construiu sua trajetória política a partir da direita tradicional chilena. Ele foi filiado por décadas à União Democrata Independente (UDI), mas ganhou projeção nacional após fundar o Partido Republicano, que lidera desde 2019.

Kast já havia disputado a Presidência em eleições anteriores, mas consolidou sua força política ao canalizar o descontentamento de parte do eleitorado com temas como:

Aumento da criminalidade;

Imigração irregular;

Insegurança urbana;

Críticas ao legado dos governos de esquerda.

Durante a campanha, adotou um discurso duro contra o crime organizado e prometeu reforçar o papel das forças de segurança, além de rever políticas migratórias.

Segurança e imigração dominaram a campanha eleitoral

A eleição chilena foi amplamente influenciada por preocupações comsegurança pública, tema que apareceu de forma recorrente nas pesquisas de opinião ao longo da campanha.

Kast defendeu medidas como:

Endurecimento das leis penais;

Fortalecimento das polícias;

Maior controle das fronteiras;

Expulsão de imigrantes em situação irregular.

O discurso encontrou eco em eleitores de regiões urbanas e áreas afetadas pelo avanço da criminalidade, especialmente no norte do país.

Já a candidata governista tentou sustentar a agenda social do atual governo, mas enfrentou dificuldades diante do desgaste da gestão e da percepção de insegurança.

Desafios do novo governo Kast

Apesar da vitória nas urnas, José Antonio Kast assume a Presidência com desafios institucionais relevantes. O Congresso chileno permanece dividido, o que deve exigir negociações constantes para aprovar reformas estruturais.

Entre os principais desafios do novo presidente estão:

Reconstruir a confiança na economia;

Lidar com a pressão social por serviços públicos;

Enfrentar a crise de segurança sem ampliar tensões políticas;

Conduzir o Chile em meio a um cenário regional instável.

Analistas avaliam que o tom adotado por Kast na campanha precisará ser ajustado para garantir governabilidade.

Com a eleição confirmada, Kast inicia agora o processo de transição e montagem de sua equipe ministerial, enquanto o país se prepara para um novo ciclo político.