Parada cardíaca e viagem do namorado: o que se sabe sobre a morte de Hayden Panettiere

A atriz americana Hayden Panettiere, conhecida pelas séries "Heroes" e "Nashville", morreu aos 36 anos, segundo informou a ABC News neste domingo, 16, com base em informações de seu representante.

A família da artista confirmou a morte em comunicado divulgado pela emissora americana. "É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento trágico de nossa amada Hayden. Ela era uma luz incrível e uma força da natureza que trouxe amor e alegria imensuráveis a todos que a conheceram – e aos milhões que a assistiram na tela", disse o pai dela, Alan "Skip" Panettiere, em um comunicado da ABC News.

A causa da morte não foi informada. Kasey Kitchen, assessora de imprensa da atriz, afirmou à NBC News que o caso está sob investigação. Panettiere deixa a filha Kaya Evdokia Klitschko, de 11 anos, de seu relacionamento com o ex-boxeador ucraniano Wladimir Klitschko.

Investigação

Equipes de emergência foram acionadas no domingo, 16, após receberem uma chamada sobre uma mulher inconsciente e em parada cardíaca. Segundo fontes policiais ouvidas pelo site TMZ, o pedido de socorro foi registrado às 13h51 no horário local, 14h51 pelo horário de Brasília.

Os socorristas realizaram procedimentos para tentar reanimar Hayden Panettiere, entre eles suporte cardíaco avançado e compressões torácicas. A atriz foi declarada morta às 14h32 no horário local, 15h32 em Brasília, conforme as fontes policiais citadas pelo site.

Os relatos iniciais não apontaram sinais de crime. A polícia informou ao TMZ que as circunstâncias encontradas no local não indicavam uma morte suspeita.

Não há confirmação sobre quem realizou a chamada de emergência. Também não está definido se Brian Hickerson, namorado da atriz, foi o responsável pelo contato. Ele havia viajado de Los Angeles para a Carolina do Sul um dia antes da morte de Panettiere.

A causa da morte ainda não foi confirmada. De acordo com o TMZ, o legista do Condado de Greenville realizará uma autópsia nesta segunda-feira, 17.

A trajetória de Panettiere diante das câmeras começou ainda na infância. Um de seus primeiros trabalhos de projeção ocorreu em "Vida de Inseto", animação da Pixar lançada em 1998, na qual deu voz à personagem Dot, a princesa formiga. A participação no álbum de leitura conjunta da produção resultou em uma indicação ao Grammy na categoria de Melhor Álbum de Palavra Falada para Crianças.

Na televisão, Panettiere ganhou projeção com Claire Bennet, líder de torcida com superpoderes da série "Heroes", produção da NBC que estreou em 2006. Antes disso, a atriz participou de "Duelo de Titãs" (Remember the Titans), filme de 2000 protagonizado por Denzel Washington.

Outro papel de sua carreira foi o de Juliette Barnes no drama musical "Nashville". A interpretação rendeu a Panettiere duas indicações ao Globo de Ouro, em 2013 e 2014, na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Televisão, Minissérie ou Filme para Televisão. A atriz também integrou o elenco da franquia de terror satírico "Pânico".

O trabalho mais recente de Panettiere foi o thriller psicológico "Sleepwalker", lançado nos Estados Unidos em janeiro de 2026. Segundo o IMDb, ela interpretou no longa uma mãe enlutada que enfrenta episódios de sonambulismo.

A morte ocorre três anos depois da perda de seu irmão, o ator Jansen Panettiere. Ele morreu em 2023, aos 28 anos, após complicações relacionadas a um coração dilatado e a um problema na válvula aórtica, conforme comunicado da família divulgado à imprensa americana naquele ano.

Hayden Panettiere falou sobre dependência de drogas e álcool

Em 2022, Panettiere relatou à revista People que enfrentou dependência de drogas e álcool e afirmou que o quadro colocou sua vida em risco. "Eu estava no topo do mundo e arruinei tudo", disse.

A atriz contou que o problema se estendeu por anos e coincidiu com um período de depressão pós-parto. Panettiere procurou tratamento para a depressão e relatou que, nesse período, passou a depender cada vez mais do álcool. "Havia apenas essa cor cinza na minha vida", lamenta.

Ao abordar a relação com a filha, a atriz afirmou que não consumiu bebidas alcoólicas durante a gestação. "Nunca tive a sensação de querer prejudicar minha filha, mas não queria passar nenhum tempo com ela."

Panettiere também relatou que precisou enfrentar a própria dependência antes de passar por uma internação e por um tratamento de trauma.

"Acho que cheguei ao fundo do poço, mas lá há aquele alçapão que se abre."

Na mesma entrevista, a atriz contou que teve contato com substâncias ainda na adolescência. Segundo Panettiere, quando tinha 15 anos, um integrante de sua equipe passou a oferecer "pílulas da felicidade" antes de aparições em tapetes vermelhos.

"Era pra me deixar animada durante as entrevistas. E não fazia ideia de que aqui não era apropriado, ou que era a porta de abertura para meu vício", conta.