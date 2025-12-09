Honduras: presidente denuncia 'adulteração' de votos e interferência de Trump

A presidente de Honduras, Xiomara Castro, denunciou nesta terça-feira, 9, uma “adulteração” dos resultados das eleições presidenciais no país e condenou a “interferência” do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no processo eleitoral.

Com a apuração perto de ser concluída, o conservador Nasry Asfura, apoiado por Trump, lidera o pleito com uma vantagem estreita sobre o também direitista Salvador Nasralla, que afirma ser vítima de uma “fraude”.

Durante um ato público na cidade de Catacamas, Castro afirmou que o processo eleitoral foi marcado por ameaças, coação, manipulação do TREP (sistema de resultados preliminares), o sistema de resultados preliminares, e adulteração da vontade popular. Segundo a presidente, essas ações configuram um “golpe eleitoral em curso”, que será denunciado em instâncias internacionais.

Esta foi a primeira declaração de Castro após as eleições, cuja apuração foi marcada por atrasos provocados por sucessivas falhas técnicas.

A candidata governista de esquerda, Rixi Moncada, apoiada por Castro e também autora de denúncias de “fraude”, aparece em um distante terceiro lugar em relação aos líderes da disputa.

A presidente afirmou ainda que os resultados das eleições “estão viciados de nulidade” desde a campanha.

"Condeno a ingerência do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quando ameaçou o povo hondurenho que, se dessem o voto a uma valente e patriota candidata do partido Libre, Rixi Moncada, teriam consequências", afirmou.

*Com informações da AFP