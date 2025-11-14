Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Milei comemora acordo com EUA e diz que Argentina será 'economia mais aberta'

Acordo inclui temas tarifários, normas regulatórias e propriedade intelectual

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 07h41.

O presidente da Argentina, Javier Milei, afirmou nesta quinta-feira, 13, que o novo acordo-quadro comercial entre Argentina e Estados Unidos marca o avanço de sua agenda de abertura econômica, classificando o movimento como prova de que o país “está comprometido em ser uma economia mais aberta”.

A declaração aconteceu durante o discurso do presidente no Congresso de Economia Regional, organizado pelo Clube da Liberdade na cidade de Corrientes.

"Como verão, estamos fortemente comprometidos em tornar a Argentina grande novamente", afirmou Milei.

Detalhes do acordo

O acordo, firmado em Washington, estabelece as bases para um pacto de comércio e investimentos que deverá incluir temas tarifários, regras regulatórias, propriedade intelectual e fluxos de comércio envolvendo bens agrícolas, industriais, minerais críticos e comércio eletrônico.

Segundo comunicado conjunto, os dois governos querem concluir o texto “com celeridade” antes de iniciá-lo nos trâmites formais.

O anúncio ocorreu após a reunião entre o chanceler argentino, Pablo Quirno, e o secretário de Estado americano, Marco Rubio.

Estratégia de abertura

Ao comentar o acordo, Milei sustentou que economias mais abertas são “mais produtivas e mais ricas” e disse que o resultado contraria previsões pessimistas sobre sua relação com Washington.

Ele também citou o encontro de outubro com o presidente Donald Trump, quando os dois governos já haviam confirmado a intenção de avançar em um pacto comercial.

Os Estados Unidos seguem como o maior investidor estrangeiro direto na Argentina e um dos parceiros comerciais mais relevantes, atrás apenas de Brasil e China no fluxo de exportações e importações.

*Com informações da EFE

Acompanhe tudo sobre:ArgentinaJavier MileiDonald TrumpEstados Unidos (EUA)

Mais de Mundo

Fim do shutdown: quem vence, quem perde e o que muda na política dos EUA

Silêncio em Seoul: a paralisação geral para o ENEM sul-coreano

Trump prepara acordos sobre 'tarifaço', diz site

Brasil e EUA querem fechar acordo até início de dezembro, diz Vieira

Mais na Exame

Infraestrutura

Leilão da Ferrogrão acontecerá no 1º semestre de 2026, diz presidente da ANTT

Casual

Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Mercados

Hapvida despenca, dados na China decepcionam: o que move os mercados

Um conteúdo Bússola

Novembro Azul: 5 exemplos do que empresas podem fazer pela saúde masculina