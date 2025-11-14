Milei comemora acordo com EUA e diz que Argentina será 'economia mais aberta'

O presidente da Argentina, Javier Milei, afirmou nesta quinta-feira, 13, que o novo acordo-quadro comercial entre Argentina e Estados Unidos marca o avanço de sua agenda de abertura econômica, classificando o movimento como prova de que o país “está comprometido em ser uma economia mais aberta”.

A declaração aconteceu durante o discurso do presidente no Congresso de Economia Regional, organizado pelo Clube da Liberdade na cidade de Corrientes.

"Como verão, estamos fortemente comprometidos em tornar a Argentina grande novamente", afirmou Milei.

Detalhes do acordo

O acordo, firmado em Washington, estabelece as bases para um pacto de comércio e investimentos que deverá incluir temas tarifários, regras regulatórias, propriedade intelectual e fluxos de comércio envolvendo bens agrícolas, industriais, minerais críticos e comércio eletrônico.

Segundo comunicado conjunto, os dois governos querem concluir o texto “com celeridade” antes de iniciá-lo nos trâmites formais.

O anúncio ocorreu após a reunião entre o chanceler argentino, Pablo Quirno, e o secretário de Estado americano, Marco Rubio.

Estratégia de abertura

Ao comentar o acordo, Milei sustentou que economias mais abertas são “mais produtivas e mais ricas” e disse que o resultado contraria previsões pessimistas sobre sua relação com Washington.

Ele também citou o encontro de outubro com o presidente Donald Trump, quando os dois governos já haviam confirmado a intenção de avançar em um pacto comercial.

Os Estados Unidos seguem como o maior investidor estrangeiro direto na Argentina e um dos parceiros comerciais mais relevantes, atrás apenas de Brasil e China no fluxo de exportações e importações.

*Com informações da EFE