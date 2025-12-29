Papa Francisco, Preta Gil, Mujica: as personalidades que morreram em 2025

O ano de 2025 foi marcada por diversas perdas nos âmbitos da política, música, cinema e até religião.

Entre as personalidades que morreram em 2025, estão nomes como Papa Francisco, Preta Gil, Pepe Mujica, Arlindo Cruz, Francisco Cuoco e mais.

Confira as personalidades e famosos que morreram em 2026:

Agnes Keleti

A esportista e sobrevivente do Holocausto Agnes Keleti morreu aos 103 anos em 2 de janeiro de 2025. A ginasta húngara ganhou 10 medalhas nas Olímpiadas, com a primeira conquistada em 1952.

Costas Simitis

Em 5 de janeiro, morreu Costas Simitis, integrante da resistência contra a junta dos "coronéis" e primeiro-ministro da Grécia (1996-2004), responsável por fazer país entrar na zona do euro. O político morreu aos 88 anos.

Jean-Marie Le Pen

A figura da extrema direita francesa e fundador da Frente Nacional (FN) morreu em 7 de janeiro de 2025 aos 96 anos.

Sam Moore

O cantor Sam Moore, do duo Sam & Dave, morreu nos Estados Unidos em 11 de janeiro, aos 89 anos. O músico foi incluído no Hall da Fama do Rock & Roll em 1992 por sua contribuição para a música, com hits como "Soul Man" e "Hold On, I'm Comin'".

David Lynch

O diretor David Lynch, responsável por filmes como "O Homem Elefante", "Veludo Azul", "Mulholland Drive" e pela série "Twin Peaks", morreu aos 78 anos em 16 de janeiro deste ano. O cineasta era considerado um ícone cult do cinema e TV.

Léo Batista

O jornalista, apresentador e locutor morreu aos 92 anos em 19 de janeiro. Léo Batista era considerado um dos maiores nomes do jornalismo esportivo no Brasil.

Marina Colasanti

A escritora carioca, responsável por poesias, contos, livros de literatura infantil e infanto-juvenil, morreu aos 87 anos em 28 de janeiro de 2025. Colasanti se tornou a 10ª mulher a conquistar o Prêmio Machado de Assis, concedido pela Academia Brasileira de Letras e considerado uma das maiores honrarias literárias do país.

Marianne Faithfull

A cantora da Swinging London e posteriormente das casas noturnas punk de Nova York morreu aos 78 anos em 30 de janeiro.

Boss in Drama

DJ brasileira e produtora musical morreu aos 37 anos em 1º de fevereiro.

Newton Cardoso

O político Newton Cardoso (MDB), ex-governador de Minas Gerais, morreu aos 86 anos em 2 de fevereiro deste ano. Durante a ditadura militar, Cardoso participou da fundação do MDB como legenda de oposição ao regime.

Karim Aga Khan IV

O filantropo e líder espiritual de muçulmanos ismaelitas morreu aos 88 anos em 4 de fevereiro deste ano.

Sam Nujoma

O primeiro presidente e pai da indpendência da Namíbia, obtida da África do Sul em 1990, morreu aos 95 anos em 8 de fevereiro.

Cacá Diegues

O diretor de "Bye Bye Brasil" morreu aos 84 anos no Rio de Janeiro em 14 de fevereiro. Considerado um dos grandes cineastas brasileiros, Cacá Diegues também dirigiu "Deus é Brasileiro" e "Tieta do Agreste"; seu último filme foi “O Grande Circo Místico”, de 2018, escolhido pela Academia Brasileira de Cinema para tentar uma vaga de Melhor Filme Internacional no Oscar 2019, o que, infelizmente, não ocorreu.

Gene Hackman

O ator de Hollywood conhecido por "Operação França" - que lhe rendeu um Oscar - e "Os Imperdoáveis" morreu aos 95 anos em 18 de fevereiro.

Roberta Flack

A cantora Roberta Flack, conhecida pela música "Killing Me Softly With His Song", morreu aos 88 anos em 24 de fevereiro.

Antônio Andrade

O ex-ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (2013 e 2014) do governo Dilma e ex-vice-governador de Minas Gerais, Antônio Andrade morreu aos 71 anos em 5 de março deste ano.

Affonso Romano de Sant'anna

O escritor e esposo de Colasanti, que morreu em janeiro, morreu aos 87 anos em 4 de março de 2025. Ele deixou mais de 60 obras, incluindo livros como "Intervalo Amoroso" e "Como Andar no Labirinto".

Cláudio Lembo

O ex-governador de São Paulo, Cláudio Lembo, morreu aos 90 anos em 19 de março. Lembo virou governador em 2006, após a renúncia de Geraldo Alckmin para disputar a Presidência da República.

George Foreman

O campeão mundial de boxe George Foreman morreu aos 76 anos em 21 de março. Foreman ficou conhecido pela participação na luta com Muhammad Ali, em 1974, na chamada “Batalha na Selva”, no Zaire. O duelo virou documentário vencedor do Oscar, "Quando Éramos Reis". O boxeador também ficou conhecido pelo grill elétrico que leva seu nome e vendeu mais de 100 milhões de unidades no mundo.

Fuad Noman

Em 26 de março, Fuad Noman (PSD), prefeito de Belo Horizonte, morreu aos 70 anos em 26 de março. O político lutava contra os efeitos colaterais do tratamento de um linfoma não Hodgkin (LNH), um tipo de câncer que tem origem nas células do sistema linfático e se espalha de maneira não ordenada, desde o fim de 2024.

Heloisa Teixeira

A acadêmica, escritora, pesquisadora e professora emérita da UFRJ, Heloisa Teixeira, morreu aos 85 anos em 28 de março deste ano. Reconhecida como uma das principais pensadoras do feminismo brasileiro, Heloisa usou o nome Buarque de Hollanda do marido até decidir a voltar usar Teixeira em 2023, aos 83 anos.

Marcos Vilaça

O advogado, jornalista, poeta, ex-Ministro e Presidente do Tribunal de Contas da União, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça morreu aos 85 anos em 29 de março de 2025.

Val Kilmer

O ator conhecido por interpretar o rival de Tom Cruise em "Top Gun" morreu aos 65 anos em 1º de abril deste ano.

Mario Vargas Llosa

O escritor hispânico-peruano morreu aos 89 anos em 13 de abril de 2025. Considerado um dos nomes do boom da literatura latino-americana, Llosa venceu o Prêmio Nobel de Literatura em 2010.

Papa Francisco

Batizado como Jorge Mario Bergoglio, o mundialmente conhecido Papa Francisco morreu aos 88 anos em 21 de abril de 2025. O argentino, eleito papa em 2013, se tornou o primeiro pontífice jesuíta e colocou os marginalizados no centro de sua mensagem sem reformar a doutrina tradicional católica.

Nana Caymmi

Filha de Dorival Caymmi e da cantora Stella Maris, Nana Caymmi foi uma das grandes intérpretes da música brasileira. A cantora interpretou obras de músicos como Tom Jobim, Milton Nascimento e Vinicius de Moraes, registrando mais de 50 gravações. Nana Caymmi morreu aos 84 anos em 1º de maio de 2025.

Divaldo Franco

O líder espiritual morreu aos 98 anos em 13 de maio. Considerado o maior sucessor de Chico Xavier na religião espírita no Brasil, Divaldo Franco abriu o Centro Espírita Caminho da Redenção, na Bahia.

José "Pepe" Mujica

O político José Mujica, conhecido como Pepe Mujica, morreu aos 89 anos em 13 de maio. O ex-presidente do Uruguai, ex-guerrilheiro e líder da esquerda latino-americana se destacou como uma das figuras-chave do campo progressista na América Latina, defendendo diversas pautas como integração regional, justiça social e democracia.

Evanildo Bechara

O professor e gramático Evanildo Bechara morreu aos 97 anos em 22 de maio. O intelectual ocupava a cadeira de número 33 da Academia Brasileira de Letras desde 2001.

Sebastião Salgado

O fotógrafo Sebastião Salgado, conhecido por suas fotografias da Serra Pelada e da Amazônia brasileira, morreu aos 81 anos em 23 de maio. Sua vida e obra foram retratadas no documentário O Sal da Terra (2014), dirigido por Wim Wenders e seu filho Juliano Ribeiro Salgado, premiado em festivais internacionais e indicado ao Oscar de melhor documentário.

Marcos Azambuja

O embaixador Marcos Azambuja, figura respeitada da diplomacia brasileira, morreu aos 90 anos em 28 de maio de 2025. Azambuja foi embaixador na Argentina entre 1992 a 1997, e na França, entre 1997 a 2003. Também chefiou a delegação do Brasil na ONU, atuando nas áreas de Desarmamento e Direitos Humanos em Genebra, na Suíça, entre 1989 e 1990.

Etienne Emile Baulieu

Conhecido como o "pai" da pílula abortiva, o bioquímico Etienne Emile Baulieu morreu aos 98 anos em 30 de maio de 2025.

Edmundo White

Considerado o "grande romancista gay dos Estados Unidos", Edmund White morreu aos 85 anos em 3 de junho deste ano.

Brian Wilson

O vocalista e fundador dos Beach Boys, Brian Wilson, morreu aos 82 anos em 11 de junho.

Violeta Chamorro

A jornalista e ex-presidente da Nicarágua morreu aos 95 anos em 14 de junho. Chamorro governou o país entre 1990 e 1997, derrotando Daniel Ortega nas urnas.

Cícero Sandroni

O jornalista e escritor Cícero Sandroni, que ocupou a cadeira de número 6 da Academia Brasileira de Letras, morreu aos 90 anos em 17 de junho de 2025.

Francisco Cuoco

Francisco Cuoco, um dos maiores nomes da televisão brasileira, morreu aos 91 anos no dia 19 de junho após complicações de saúde que o acompanharam nos últimos anos. Durante sua carreira, o ator se consolidou como um dos grandes galãs da televisão e novelas brasileiras.

Michael Madsen

O ator que se tornou um dos rostos mais marcantes do cinema contemporâneo, sobretudo pelas parcerias com Quentin Tarantino em filmes como "Kill Bill" e "Cães de Aluguel", morreu aos 67 anos no dia 3 de julho.

Jean-Claude Bernadet

O cineasta, escritor, professor e um dos mais influentes críticos de cinema do Brasil, morreu 88 anos em 12 de julho de 2025. Considerado um dos maiores nomes da crítica de cinema do Brasil, Bernardet foi responsável por redefinir a relação entre a produção cinematográfica e a análise crítica.

Preta Gil

A cantora e filha de Gilberto Gil morreu aos 50 anos no dia 20 de julho de 2025. A cantora lidava com um câncer colorretal desde 2023 e chegou a ir para os Estados Unidos em busca de tratamento para a doença, onde morreu.

Ozzy Osbourne

Vocalista da banda Black Sabbath e considerado um dos pais do heavy metal, Ozzy Osbourne morreu aos 76 anos no dia 22 de julho. Ele ficou conhecido pelo episódio em que morde e arranca a cabeça de um morcego no palco, além de ter seguido carreira solo após sua saída da banda em 1979.

Hulk Hogan

O astro da luta livre e de filmes e série de TV, Hulk Hogan morreu aos 71 anos em 24 de julho de 2025.

Eddie Palmieri

O pianista americano de ascendência porto-riquenha, que revolucionou a música latina, morreu aos 88 anos no dia 6 de agosto.

Jim Lovell

O astronauta que comandou a missão Apollo 13 morreu aos 97 anos no dia 7 de agosto de 2025.

Arlindo Cruz

O cantor e compositor Arlindo Cruz morreu aos 66 anos no dia 8 de junho. Considerado um dos maiores sambistas do país com um legado de mais de 500 canções, Arlindo Cruz recebeu diversos prêmios, incluindo o 26º Prêmio da Música Brasileira, além de conquistas no samba-enredo para escolas como Império Serrano e Unidos de Vila Isabel, entre outras. Entre suas composições mais famosas estão Meu "Nome é Favela", "Ainda é Tempo pra Ser Feliz", "Casal Sem Vergonha" (em parceria com seu irmão Acyr Marques) e "Coisa de Pele" (escrita com Jorge Aragão).

Miguel Uribe

O senador colombiano e então pré-candidato à Presidência morreu aos 39 anos no dia 11 de agosto. Uribe estava internado na UTI cerca de dois meses após ser atingido em um ataque a tiros em um evento público.

Terence Stamp

Conhecido do público mundial por viver o vilão General Zod em "Superman" (1978) e "Superman II" (1980), Terence Stamp morreu aos 87 anos em 17 de agosto de 2025. Sua estreia no cinema foi em "Billy Budd" (1962), papel que lhe rendeu uma indicação ao Oscar de melhor ator coadjuvante e um Globo de Ouro de ator revelação. Terence Stamp ainda atuou em filmes como "Priscila, a Rainha do Deserto", "Operação Valquíria" e "Os Agentes do Destino (2011)"

Jaguar

O cartunista Jaguar, nome artístico de Sérgio de Magalhães Gomes Jaguaribe, morreu aos 93 anos no dia 24 de agosto. O cartunista ficou conhecido por seu humor gráfico e por er um dos fundadores do jornal O Pasquim.

Luis Fernando Verissimo

O escritor e cronista Luis Fernando Verissimo morreu aos 88 anos no dia 30 de agosto. Verissimo deixou um legado de mais de 70 livros publicados e 5,6 milhões de cópias vendidas.

Graham Greene

O ator indicado ao Oscar por "Dança com Lobos" e conhecido pelo público jovem por sua participação na saga "Crepúsculo" morreu aos 73 anos no dia 1º de setembro.

Giorgio Armani

O estilista italiano, considerado um ícone da moda e empresário que construiu um império de luxo, morreu aos 91 anos no dia 4 de setembro de 2025.

Pedro Farrah

O ator e humorista morreu aos 95 anos em 5 de setembro. Pedro Farrah ficou conhecido por seus trabalhos em "Planeta dos Homens", "Os Trapalhões" e em novelas da dramaturgia brasileira.

Silvio Tendler

Conhecido como o “cineasta dos sonhos interrompidos”, o documentarista brasileiro morreu aos 75 anos no dia 5 de setembro. Segundo o Ministério da Cultura, Tendler é responsável pelos documentários de maior bilheteria no Brasil: "Mundo Mágico dos Trapalhões" (1,8 milhão de espectadores), "Os Anos JK" (1 milhão) e "Jango" (1,3 milhão).

Rosa Tarlovsky de Roisinblit

A ativista morreu aos 106 anos no dia 6 de setembro. Rosa foi um das "avós" da Praça de Maio, na Argentina, com o objetivo de localizar desaparecidos da Ditadura Militar no país.

Rick Davies

O cantor, conhecido por co-fundar o grupo Supertramp, morreu 81 anos no dia 6 de setembro.

Angela Ro Ro

A cantora conhecida por sua voz rouca e grave morreu aos 75 anos no dia 8 de setembro. Angela Ro Ro, considerada uma das figuras mais queridas da música brasileira, fez sucesso especialmente nas décadas de 1970 e 1980, com músicas como "Amor, meu grande amor".

Charlie Kirk

O influencer e ativista conservador, conhecido por apoiar o presidente dos EUA Donald Trump, foi assassinado por um tiro enquanto participava de um evento na parte externa de uma faculdade. Ele tinha 31 anos quando foi atingido no dia 10 de setembro de 2025.

Hermeto Pascoal

Considerado um dos maiores musicistas do mundo e um dos ícones da música instrumental brasileira, o multi-instrumentista Hermeto Pascoal morreu aos 89 anos no dia 13 de setembro.

Robert Redford

O ator Robert Redford morreu aos 89 anos no dia 16 de setembro. Redford ganhou o Oscar de Melhor Direitor em 1981 pelo filme "Gente como a Gente", mas já foi indicado ao prêmio de Melhor Ator por "Golpe de Mestre", de 1973.

Claudia Cordinale

A atriz italiana de 87 anos morreu no dia 23 de setembro. Cordinale estrelou filmes como "Era uma Vez no Oeste" e foi musa de diversos diretores de cinema.

Berta Loran

A pioneira do humor brasileiro morreu aos 99 anos no dia 29 de setembro. Nascida na Polônia, a atriz e comediante teve uma carreira extensa e marcada por personagens cômicos, se tornando uma referência do humor nacional.

Jane Goodall

A primatologista britânica é considerada a maior defensora dos chimpanzés no mundo e uma das principais defensoras da causa ambiental e animal da atualidade. Goodall morreu aos 91 anos no dia 1º de outubro.

Diane Keaton

A atriz vencedora do Oscar por "Noivo Neurótico, Noiva Nervosa" morreu aos 79 anos no dia 11 de outubro.

Ace Frehley

Um dos fundadores da banda Kiss morreu aos 74 anos no dia 16 de outubro.

Chen Ning Yang

O ganhador do prêmio Nobel da Física morreu aos 103 anos em 18 de outubro.

Lô Borges

Um dos principais músicos da música brasilera e co-fundador do Clube da Esquina morreu aos 73 anos no dia 3 de novembro.

James Watson

O codescobridor da estrutura do DNA e ganhador do prêmio Nobel da Medicina morreu aos 97 anos no dia 6 de novembro. Watson também ficou conhecido por suas declarações abertamente sexistas e racistas.

Jards Macalé

O músico brasileiro morreu aos 82 anos no dia 17 de novembro. Macalé marcou a MPB por ser um dos compositores mais irreverentes do gênero, sendo responsável por faixas como "Vapor Barato", "Hotel das Estrelas" e "Mal Secreto", gravadas na voz de Gal Costa.

Udo Kier

O ator alemão conhecido por seus trabalhos com o cineasta pernambuco Kleber Mendonça Filho morreu aos 81 anos no dia 23 de novembro. Kier participou de obras como "Bacurau" e "O Agente Secreto".

Jimmy Cliff

O cantor jamaicano morreu aos 81 anos no dia 24 de novembro. Cliff é considerado uma lenda do gênero reggae.

Rob Reiner e Michele Singer Reiner

O cineasta e ator americano e sua esposa fotógrafa foram encontrados mortos em sua casa no dia 14 de dezembro.

(Com informações da AFP)