Morre Michael Madsen, ator de 'Kill Bill', aos 67 anos

Michael Madsen, o ator que se tornou um dos rostos mais marcantes do cinema contemporâneo, sobretudo pelas parcerias com Quentin Tarantino, morreu na manhã desta quinta-feira, 3, aos 67 anos.

Ron Smith, ouvido pela NBC News, disse que o ator foi vítima de uma parada cardíaca.

A carreira de Madsen esteve muito associada ao diretor Quentin Tarantino, com quem ele criou uma parceria de sucesso em diversos filmes. Em Cães de Aluguel (1992), o ator se consagrou como Mr. Blonde, o ladrão psicótico que deixaria sua marca na história do cinema. Anos depois, em Kill Bill: Volume 1 (2004), brilhou como Budd, um assassino de aluguel fracassado que se vê enredado em uma trama de vingança. Esteve no elenco dos últimos dois filmes do diretor, Os Oito Odiados (2015) e Era Uma Vez em... Hollywood (2019).

Além das obras icônicas de Tarantino, Madsen também teve participações marcantes em outros grandes filmes, como Thelma & Louise (1991), onde interpretou o policial que persegue as protagonistas.

Nos últimos dois anos, o ator estava investindo em filmes independentes, disseram os representantes de Madsen ao site TMZ. Ele aguardava os lançamentos de Resurrection Road, Concessions e Cookbook for Southern Housewives, projetos que representavam um novo capítulo na carreira. Ron Smith declarou que ele estava "realmente ansioso para esse novo capítulo" da sua vida profissional, mas infelizmente não teve a chance de vivê-lo.