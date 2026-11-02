Eleições nos EUA: o que é 'Gerrymandering' e como isso pode decidir o resultado?

RESUMO ＋ Os americanos votam nas midterms na terça-feira, 3, para renovar a Câmara e um terço do Senado. Nove estados usarão novos mapas distritais, com saldo potencial de nove cadeiras republicanas, segundo o site Ballotpedia. Embora o levantamento Reuters/Ipsos indique vantagem democrata de 47% a 35%, o gerrymandering pode decidir a Câmara se a disputa for apertada.

Na terça-feira, 3, os americanos vão às urnas nas eleições de meio de mandato, as chamadas midterms. Estão em disputa todas as 435 cadeiras da Câmara dos Representantes e cerca de um terço do Senado.

O resultado vai mostrar se o presidente Donald Trump segue com um Congresso aliado ou se enfrentará uma oposição democrata nos dois últimos anos de mandato. Se a oposição ganhar uma das Casas, poderá barrar medidas da Casa Branca e abrir investigações. A EXAME já explicou por que Trump pode perder o Congresso em novembro.

Desta vez, porém, a disputa começou antes do voto. Nove estados chegam a esta eleição com novos mapas de distritos, depois de uma onda de redesenhos fora do calendário normal.

Esse tipo de manobra tem nome: gerrymandering. E, com uma Câmara tão dividida, o desenho dos distritos pode pesar no resultado. Em agosto, os republicanos tinham 218 cadeiras, contra 212 dos democratas, com quatro vagas abertas.

O que é "gerrymandering"?

Gerrymandering é a prática de desenhar os limites dos distritos eleitorais para dar uma vantagem injusta a um partido (gerrymandering partidário) ou para diluir o poder de voto de minorias étnicas e linguísticas (gerrymandering racial).

O termo nasceu em 1812, quando o governador de Massachusetts, Elbridge Gerry, sancionou uma lei que redesenhou os distritos do Senado estadual de forma a favorecer o próprio partido.

O contorno de um dos distritos lembrava uma salamandra. Um cartum publicado no jornal Boston Gazette transformou a figura em um bicho batizado de "Gerry-mander", e o nome pegou.

Como funciona as técnicas de "packing" e "cracking"?

Quem desenha o mapa usa, basicamente, duas jogadas, segundo o Brennan Center for Justice.

Cracking ("rachar"): divide os eleitores do partido rival entre vários distritos, para que sejam minoria em todos.

divide os eleitores do partido rival entre vários distritos, para que sejam minoria em todos. Packing ("empacotar"): concentra o maior número possível desses eleitores em poucos distritos, que viram vitórias esmagadoras para o rival e perdem peso no restante do mapa.

O efeito é uma montanha de "votos desperdiçados": os dados ao candidato derrotado e os que passam do necessário para vencer.

Os distritos podem ter formato regular e, ainda assim, pender fortemente para um lado, alerta o Brennan Center.

Hoje, o uso de dados chegou a um nível de detalhe em que até ruas são separadas em distritos diferentes, segundo Elaine Kamarck, da Brookings Institution.

Para muitos especialistas, a prática ajuda a alimentar a polarização, porque reduz a influência dos eleitores moderados.

Quem desenha os distritos nos EUA?

A Câmara tem 435 cadeiras, número fixo definido em lei. A cada dez anos, o Censo conta a população do país e essas cadeiras são divididas entre os estados, em um processo chamado de apportionment, segundo o Census Bureau.

Dentro de cada estado, os distritos devem ter população parecida e cada um elege apenas um deputado. Desde a legislatura de 1971, todos os membros da Câmara são eleitos em distritos de uma só vaga, regra prevista em lei federal, segundo o Serviço de Pesquisa do Congresso (CRS).

Em geral, as Assembleias estaduais traçam essas linhas porque a Constituição dá aos estados essa autoridade, explica a Brookings. Alguns estados passaram a tarefa a comissões independentes, como a Califórnia.

Pela regra, cada estado faz um mapa por década, logo depois do Censo. Mudar no meio do caminho é raro: o Pew Research Center contou 40 redesenhos fora do ciclo desde 1970, e 36 foram determinados ou impostos por tribunais.

Antes de 2025, só dois estados haviam redesenhado os mapas por vontade própria, em busca de vantagem partidária: Texas, em 2003, e Geórgia, em 2005.

Local de votação para as midterms no Kansas, EUA (Austin Johnson/AFP)

Por que 2026 foge do padrão?

A guerra de mapas começou em julho de 2025, quando Trump pediu que republicanos do Texas redesenhassem os distritos do estado para ganhar mais cadeiras na Câmara.

A expectativa era de cinco distritos a mais para o partido, segundo a Ballotpedia. A legislatura aprovou o novo mapa em agosto, depois de deputados democratas deixarem o estado para tentar barrar a votação.

A resposta democrata veio da Califórnia. Em 4 de novembro de 2025, os eleitores aprovaram, com 65% dos votos, a Proposição 50. A medida trocou, de forma temporária, o mapa feito pela comissão independente por outro, que deixa cinco cadeiras mais favoráveis a democratas. O novo desenho vale para 2026, 2028 e 2030.

Depois vieram Carolina do Norte, Ohio, Utah e Missouri. A corrida acelerou a partir de 29 de abril de 2026, quando a Suprema Corte decidiu o caso Louisiana v. Callais. Flórida, Tennessee, Louisiana e Alabama passaram a usar mapas mais favoráveis a republicanos.

Já em dezembro, a Revista Exame apontava o gerrymandering como peça-chave para prever o resultado. Veja como ficou o quadro:

Estado O que aconteceu? Efeito potencial Situação em 3 de novembro Texas Mapa aprovado em agosto de 2025, a pedido de Trump +5 republicanos Em vigor, com autorização da Suprema Corte Califórnia Eleitores aprovaram a Proposição 50 em novembro de 2025 +5 democratas Em vigor Carolina do Norte Legislatura aprovou novo mapa em 22 de outubro de 2025 +1 republicano Em vigor Ohio Comissão aprovou, por unanimidade, em 31 de outubro de 2025 (exigência legal) +2 republicanos Em vigor Utah Tribunal adotou mapa proposto por autores de ação, em novembro de 2025 +1 democrata Em vigor Flórida Governador Ron DeSantis sancionou em 4 de maio de 2026 +4 republicanos Em vigor, com contestação na Justiça Tennessee Sancionado em 7 de maio de 2026 +1 republicano Em vigor, com contestação na Justiça Louisiana Sancionado em 29 de maio de 2026 +1 republicano Em vigor, com contestação na Justiça Alabama Suprema Corte liberou, em 2 de junho, o uso do mapa de 2023 +1 republicano Em vigor Missouri Mapa de 2025 suspenso por referendo Seria de +1 republicano Eleição usa o mapa de 2022; mapa novo vai a voto na Proposição A Virgínia Eleitores aprovaram emenda em 21 de abril de 2026, mas a Suprema Corte estadual a derrubou em 8 de maio Mapa pretendia favorecer democratas Mapa de 2021 segue valendo

Os efeitos são potenciais, calculados pela Ballotpedia com base nos resultados da eleição presidencial de 2024. A soma dos nove estados com mapas novos dá um saldo potencial de nove distritos a favor dos republicanos.

Nem todos os estados embarcaram, e a estratégia não ficou restrita a um partido. O Senado de Indiana, de maioria republicana, rejeitou um novo mapa em dezembro de 2025, por 31 votos a 19. Em Maryland, de maioria democrata, o presidente do Senado estadual se recusou a levar o tema a voto.

O que dizem a Suprema Corte e a lei?

Nos anos 1960, a Suprema Corte firmou o princípio de "uma pessoa, um voto": os distritos de um mesmo estado precisam ter população parecida, para que o voto de cada eleitor tenha peso semelhante.

O gerrymandering racial pode ser contestado na Justiça com base na Constituição e na Lei dos Direitos de Voto, de 1965.

Já o partidário ficou fora do alcance dos tribunais federais. Em 27 de junho de 2019, no caso Rucho v. Common Cause, a Suprema Corte decidiu, por 5 votos a 4, que esse tipo de disputa é uma "questão política", que não cabe à Justiça federal resolver.

Em 29 de abril de 2026, veio o caso Louisiana v. Callais. Por 6 votos a 3, em texto do juiz Samuel Alito, a Corte considerou inconstitucional o mapa da Louisiana que criava um segundo distrito de maioria negra. A maioria também restringiu o uso da Seção 2 da Lei dos Direitos de Voto para contestar mapas.

A decisão dividiu opiniões. Trump celebrou o resultado. Entidades de direitos civis, como a ACLU e a National Action Network, e a juíza Elena Kagan, em voto divergente, criticaram o enfraquecimento da lei.

Na prática, com a Justiça federal fora da briga partidária e a Seção 2 mais fraca, os principais freios hoje vêm dos tribunais estaduais e dos eleitores. Foi assim em Utah, onde um tribunal estadual definiu o mapa; no Missouri, onde a Suprema Corte estadual liberou um referendo; e na Virgínia, onde a Corte estadual anulou a emenda aprovada pelos democratas.

O "gerrymandering" pode decidir a Câmara?

É possóvel que sim, mas o resultado dependerá do tamanho da vantagem democrata no voto popular.

Para ter maioria, um partido precisa de 218 das 435 cadeiras. No papel, os novos mapas favorecem os republicanos, com o saldo potencial de nove distritos calculado pela Ballotpedia.

Uma análise do site Axios, feita com dados por distrito, mostra o tamanho do obstáculo. Antes da onda de novos mapas, os democratas precisariam superar o desempenho de Kamala Harris em 2024 por 3,1 pontos para conquistar a maioria. Com os novos desenhos, esse número sobe para algo entre 4,5 e 4,9 pontos.

Na prática, Kamala teria vencido em 200 distritos nos novos mapas, contra 205 nos antigos. Ou seja, o redesenho vale quase dois pontos extras para os republicanos na margem nacional.

As pesquisas, por ora, apontam para o outro lado. Em levantamento Reuters/Ipsos divulgado em 19 de outubro, 47% dos eleitores registrados disseram que votariam em democratas para o Congresso, contra 35% para republicanos. É a maior vantagem do ciclo.

Se essa distância se confirmar, os mapas podem não bastar para segurar a maioria republicana. Em uma eleição mais apertada, porém, uma vitória estreita dos democratas no voto popular dificilmente viraria maioria de cadeiras, segundo o Axios.

Pesquisa não é resultado: só a apuração distrito a distrito dirá se o desenho dos mapas foi decisivo. A história também pesa, já que o partido do presidente costuma perder espaço nas midterms, como mostrou a Exame.

Vale lembrar que o gerrymandering atinge a Câmara e as Assembleias estaduais. O Senado fica de fora, porque cada estado elege dois senadores em votação em todo o território, segundo o USA.gov.

"Gerrymandering" existe no Brasil?

No Brasil, deputados federais, estaduais e vereadores são eleitos pelo sistema proporcional, segundo a Constituição e a Câmara dos Deputados. O eleitor vota em candidatos e partidos dentro de todo o estado, que é a circunscrição da eleição, e não em distritos desenhados com uma só vaga, segundo o TSE.

Sem distritos internos, não há linhas para manipular.

Existe, porém, outra distorção: a Constituição fixa um piso de 8 e um teto de 70 deputados por unidade da Federação. Um estudo publicado na biblioteca digital do TSE, sobre a eleição de 2022, calculou que, para o voto de um paulista valer o mesmo que o de um roraimense, São Paulo teria 109 deputados, em vez de 70, e Roraima teria apenas um, em vez de oito.