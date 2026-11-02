Ibovespa tem novo horário de negociação a partir desta semana

A B3, a Bolsa de Balores brasileira, ajustará os horários de negociação dos mercados de ações e derivativos a partir desta terça-feira, 3. A mudança ocorre em função do fim do horário de verão nos Estados Unidos.

Os ajustes complementam as alterações específicas para contratos ligados aos mercados europeus, que entraram em vigor em 26 de outubro, após a mudança de horário na Alemanha e na Inglaterra.

No mercado de ações, o pregão regular passará a funcionar das 10h às 17h55, seguido pelo call de fechamento, das 17h55 às 18h.

As mudanças também abrangem os mercados de opções, recibos de ações de empresas estrangeiras negociados no Brasil (BDRs), fundos de índice (ETFs) e outros produtos, com horários específicos para cada modalidade.

No mercado de derivativos, os ajustes variam conforme o tipo de contrato. Entre os produtos afetados estão os contratos futuros de commodities. Já os contratos futuros de DAX e Euro Stoxx 50 operam sob a nova grade desde 26 de outubro, com negociação regular até as 13h20 e sessão estendida até as 18h.

O que diz a B3

Em nota, a B3 informou que "as mudanças buscam manter o alinhamento entre os horários de negociação da B3 e dos principais mercados internacionais, contribuindo para a sincronia das operações e a eficiência na formação de preços", disse.

As grades horárias completas, incluindo os horários específicos de cada produto e as regras para procedimentos como o exercício de opções, estão disponíveis no Ofício Circular 050/2026-VNC e na página de horários de negociação da B3.