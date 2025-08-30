Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

Luis Fernando Verissimo morre em Porto Alegre, aos 88 anos

O escritor e cronista estava internado há quase 20 dias, com um quadro grave de pneumonia

Escritor estava recluso desde 2021, quando recebeu diagnóstico da doença de Parkinson (Editora Objetiva/Divulgação)

Escritor estava recluso desde 2021, quando recebeu diagnóstico da doença de Parkinson (Editora Objetiva/Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 08h13.

Última atualização em 30 de agosto de 2025 às 08h25.

O escritor e cronista Luis Fernando Verissimo morreu neste sábado, 30, em Porto Alegre (RS). A informação foi veiculada, inicialmente, pelo jornal Zero Hora, onde Verissimo atuou como colunista. O Hospital Moinhos de Vento, onde ele estava internado desde o último dia 11 confirmou o falecimento às 00h40, devido a complicações decorrentes de uma pneumonia.

Diagnosticado com doença de Parkinson em 2021, Veríssimo tinha histórico cardíaco e sofreu um acidente vascular cerebral no mesmo ano. O autor também passou por uma cirurgia em 2020 para retirada de um câncer ósseo na mandíbula. A cirurgia foi bem-sucedida e não exigiu quimioterapia ou radioterapia. Desde o AVC, porém, ele enfrentava complicações de saúde.

Nascido em 26 de setembro de 1936, em Porto Alegre, filho de Mafalda e Erico Verissimo, também escritor, Luis Fernando Verissimo tem mais de 70 livros publicados e 5,6 milhões de cópias vendidas. Vivia em Porto Alegre, no bairro Petrópolis, com a esposa Lúcia e o filho caçula, Pedro.

Reconhecido como um dos principais cronistas e escritores do país, foi autor de contos, romances e crônicas publicadas em jornais e revistas ao longo de décadas de carreira.

Também escreveu colunas para jornais como O Estado de S.Paulo e O Globo. Ele iniciou a carreira em 1966 como revisor do Zero Hora, em Porto Alegre, onde também atuou em outras funções jornalísticas, antes de lançar seu primeiro livro, O Popular, em 1973.

Principais livros de Luis Fernando Verissimo

  • O Popular (1973) – estreia em livro, com crônicas
  • O Analista de Bagé (1981) – coletânea de histórias do personagem psicanalista gaúcho
  • A Velhinha de Taubaté (1983) – sátira política sobre a “última pessoa que acreditava no governo”
  • Comédias da Vida Privada (1994) – crônicas que inspiraram série de TV
  • O Clube dos Anjos (1998) – romance sobre gula, parte da coleção Plenos Pecados
  • As Mentiras que os Homens Contam (2000) – crônicas sobre cotidiano e relações
  • Borges e os Orangotangos Eternos (2000) – romance policial-homenagem a Jorge Luis Borges
  • A Mesa Voadora (2001) – seleção de crônicas de humor
  • Comédias para se Ler na Escola (2001) – coletânea voltada para o público estudantil
Acompanhe tudo sobre:MortesEscritores

Mais de Casual

Tesla anuncia novo SUV elétrico na Europa com preço inicial de US$ 73,6 mil

Café: confira as novidades que vão encher a sua xícara

Os melhores bares de São Paulo, segundo ranking EXAME Casual 2025

Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Mais na Exame

Negócios

‘Não vamos substituir, vamos adicionar’, diz presidente da Petrobras sobre transição energética

Mercado Imobiliário

Por que Santos se consolidou como a cidade com melhor retorno de aluguel no país; veja ranking

Casual

Tesla anuncia novo SUV elétrico na Europa com preço inicial de US$ 73,6 mil

Mercados

Petrobras empata com Ecopetrol nas preferências do BBI: entenda o por que